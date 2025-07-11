Yunusemre Belediyespor, U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 2. Kademe Müsabakaları\'na Hazırlanıyor

U17 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor, 16-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak 2. Kademe Müsabakaları için Uşak'ta ter dökecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 2. Kademe Müsabakaları'nın grup merkezlerini açıkladı. Şampiyonada son 24 takım arasına kalmayı başaran Yunusemre Belediyespor, 2. Kademe Müsabakaları için Uşak'ta ter dökecek. Mavi-Beyazlı gençler, 16 - 19 Temmuz tarihlerinde Uşak'ta düzenlenecek müsabakalarda Bursa'dan Altınsabanspor, Kestel Belediyespor, Antalya'dan Kepez FAŞ, DSİ Spor Kulübü, Konya'dan Meram Kara Kartallar ile kozlarını paylaşacak. Yunusemre Belediyespor, 6 takımın mücadele edeceği grup merkezini birinci bitirmesi halinde Türkiye'de son 4 takım arasına kalacak ve finallere katılmaya hak kazanacak.

Kulüp Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada Uşak grup merkezinin hayırlı olmasını diledi. İzmir grup merkezinin ardından zorlu bir etabı daha başarıyla geçmek istediklerini belirten Kanik, "Hem kendi ilinde hem de bölgelerinde şampiyon olmuş büyükşehir takımlarının yer aldığı grupta Manisa'mızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu seviyelerde olmak gurur verici. Gençlerimiz, müsabakaların sonucu her ne olursa olsun bizim baş tacımızdır. Hepsine inancımız sonsuz. Tüm takımlara centilmence, kazasız belasız bir şampiyona diliyorum" dedi. - MANİSA