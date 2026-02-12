Yusuf Şimşek, Altınordu'nun Başına Geçti - Son Dakika
Yusuf Şimşek, Altınordu'nun Başına Geçti

12.02.2026 12:39
Yusuf Şimşek, Altınordu'nun teknik direktörlüğüne getirildi ve ilk antrenmanına çıktı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme potasından kurtulmayı hedefleyen Altınordu'da teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek, sözleşme imzaladıktan hemen sonra takımın başındaki ilk antrenmanına çıkarak kolları sıvadı. Bu sezon 3'üncü Lig'de mücadele eden Altay'da görev yapıp siyah-beyazlı takıma oynattığı futbol ve kazandırdığı puanlarla düşme hattından çıkarıp dikkat çeken Yusuf Şimşek, istifa ettikten 2 hafta sonra yeniden İzmir'e döndü.

Yusuf Şimşek, bu kez Altınordu'yu düşme hattından çıkarmak için mesaiye başladı. Karşıyaka ve Altay'dan sonra kariyerinde üçüncü kez bir İzmir kulübünde görev alan tecrübeli teknik adam, "Onurluyuz, gururluyuz, başaracağız" mesajı paylaştı. Altınordu'da bu sezon Namet Ateş ve Ender Traş'tan sonra üçüncü teknik adam olarak göreve gelen Teknik Direktör Şimşek, deplasmanda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı maçında ilk sınavını verecek.

KENİ VAR UZUN KADRO DIŞI

Altınordu'da gurbetçi santrfor Keni Var Uzun, geçen hafta iç sahada 1-1 biten Ankaragücü maçından sonra kadro dışı bırakıldı. Sezon öncesi kırmızı-lacivertlilerin yollarını ayırma kararı alıp, daha sonra son anda yuvaya döndürdüğü Keni Var, ligde 20 maçta şans bulup, 2 kez rakip fileleri sarstı. Gurbetçi golcünün kadro dışı kalma kararını Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın verdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

