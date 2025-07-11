Zeki Yavru: Birlikte Başarıya! - Son Dakika
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Zeki Yavru: Birlikte Başarıya!

Zeki Yavru: Birlikte Başarıya!
11.07.2025 20:22
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Samsunspor'un deneyimli ismi Zeki Yavru, destekle başarı için birlik çağrısında bulundu.

SAMSUNSPOR'un tecrübeli futbolcusu Zeki Yavru, "Samsun spor'un yükselen bir ivmesi var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu sezon herkesin desteğine ihtiyacımız var. Tüm şehir ve camia olarak birlik olursak bunun da üstesinden geliriz" dedi.

2025-2026 sezonunda Süper Lig'in yanı sıra Avrupa kupalarında da boy gösterecek olan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde tüm hızıyla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takımın tecrübeli futbolcu Zeki Yavru, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftarında desteğiyle Süper Lig ve Avrupa'da başarı göstermek istediklerini belirten Zeki Yavru, "Daha önce de söylediğim gibi burada başkandan personele, oyuncu grubuna kadar çok güzel bir aile ortamı var. Bu başarıların en büyük sırrı da bu. Yeni gelen arkadaşlarımız da bunu görüyor ve bu ortama en hızlı şekilde ayak uydurmalarını istiyoruz. Sahada da performanslarıyla bize katkı vereceklerine inanıyorum. İnşallah yeni sezonda hep birlikte başarılarımıza yenilerini ekleriz" diye konuştu.

'ZOR BİR SEZON OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Gelecek sezon için son hızda çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Zeki Yavru, "Öncelikle tüm spor kamuoyuna ve camiamıza yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kazasız belasız, tüm futbolcu kardeşlerimiz için güzel bir sezon olur. Bizim adımıza da başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimiz bir sezon olmasını temenni ediyorum. Samsun'da başladık bildiğiniz gibi, havanın sıcaklığı dışında şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Tabii biraz yoruluyoruz ama sezon başında bu normal. En iyi şekilde tempolu antrenmanlarımız devam ediyor. Zor bir sezon olacağını düşünüyorum. Oynayacağımız maç sayısı az değil, bu yüzden geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Başkanımız ve Fuat Hoca bu konuda planlamayı güzel şekilde sürdürüyor. Avrupa kupalarına giden Anadolu kulüplerinin ligde zorlandığını geçmişte gördük. Bizim böyle bir duruma düşmememiz gerekiyor. Samsunspor'un yükselen bir ivmesi var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu sezon herkesin desteğine ihtiyacımız var. Tüm şehir ve camia olarak birlik olursak bunun da üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı.

'SAHADA TARAFTARIN BİR PARÇASI GİBİ MÜCADELE EDİYORUM'

Taraftarın desteğiyle tüm başarıların devamını getireceklerini söyleyen Zeki Yavru, "Bu ligde kolay ya da zor fikstür diye bir şey yok. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor, her maçın kendi zorluğu var. Taraftarımızla ilgili de şunu söylemek isterim: Buraya ilk geldiğim günden beri beni sahiplendiler, ben de sahada onların bir parçası gibi mücadele ediyorum ve burada olduğum sürece buna devam edeceğim. Sevildiğinizi bilmek, sevildiğiniz yerde olmak büyük mutluluk ve gurur. Çok mutluyum, huzurluyum, hepsine teşekkür ederim. Sevgilerine layık olmaya çalışıyorum. Benim burada oynayıp oynamamam önemli değil, bu takımın başarısı için sahada ya da saha dışında elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Arkadaşlarımız da her zaman sorumluluk aldı, taşın altına elini koydu. Taraftarımız da her zaman yanımızda oldu, kaybettiğimiz maçta bile bizi tribüne çağırıp destek verdiler. Allah hepsinden razı olsun. En önemlisi Samsunspor armasıdır. Bu armanın daha yukarılarda olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Taraftarımız bizi desteklemeyi sürdürsün, bizi yalnız bırakmasın. Onları yeni sezonda sabırsızlıkla bekliyoruz, inşallah hepimiz için güzel bir sezon olur" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Zeki Yavru: Birlikte Başarıya! - Son Dakika

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