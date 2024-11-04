Zeynep Sönmez Meksika'da Şampiyon

Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Meksika'da tarih yazdı

- Meksika'da düzenlenen WTA 250 turnuvası Merida Open Akron'da mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez, final karşılaşmasında ABD'li Ann Li'yi 6-2, 6-1 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu elde etti.

SÜPER LİG

20.00 Samsunspor - Antalyaspor

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler liderle puan farkını 5'e indirdi

- Fenerbahçe deplasman serisini 25 maça çıkardı

- Fred, Trabzon deplasmanını boş geçmiyor

- Amrabat ilk golünü attı

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Tottenham maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlı ekip günü izinli geçirecek.

1'İNCİ LİG

20.00 Gençlerbirliği - İstanbulspor

20.00 Pendikspor - Manisa FK

BASKETBOL

11.00 Anadolu Efes Spor Kulübü ve Kia Türkiye 10 yıldır devam eden iş birliği ve gelecek hedeflerini basın toplantısıyla duyuracak.

SAĞLIK BAKANLIĞI - TÜRK FUTBOL ADAMLARI DERNEĞİ

12.00 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışına dikkat çekmek amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Futbol Adamları Derneği iş birliği ile sembolik futbol maçı yapılacak.

FEDERASYON SEÇİMLERİ

10.00 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nda seçim yapılacak.

10.00 Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu'nun başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.