Zeynep Sönmez Meksika'da Şampiyon - Son Dakika
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Spor

Zeynep Sönmez Meksika'da Şampiyon

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da WTA 250 turnuvasında ABD'li Ann Li'yi yendi.

04.11.2024 10:23
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez Meksika'da tarih yazdı

- Meksika'da düzenlenen WTA 250 turnuvası Merida Open Akron'da mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez, final karşılaşmasında ABD'li Ann Li'yi 6-2, 6-1 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu elde etti.

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Kaynak: DHA

Zeynep Sönmez, Basketbol, Futbol, Dünya, Spor, Wta, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Sönmez Meksika'da Şampiyon - Son Dakika

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