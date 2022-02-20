Zıplayarak kullandığı penaltı gündem oldu! Serdar Durdun sosyal medyanın gündeminde

Hatayspor'u Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Milli futbolcunun karşılaşmada kullandığı 2. penaltı vuruşundaki tarzı ise dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bruno Fernandes ve Jorginho gibi dünyaca ünlü yıldızlara benzer bir penaltı vuruşu gerçekleştiren Serdar Dursun, topa gelirken zıpladı ve yere düştüğü anda şutunu çekti. Penaltı vuruşunda golü bulan milli futbolcu için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Bazı futbolseverler bu vuruş tarzıyla dalga geçerken bazıları ise kaleciyi şaşırtmak için güzel bi hamle olduğunu öne sürdü.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports