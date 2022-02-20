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Zıplayarak kullandığı penaltı gündem oldu! Serdar Durdun sosyal medyanın gündeminde - Son Dakika

Zıplayarak kullandığı penaltı gündem oldu! Serdar Durdun sosyal medyanın gündeminde

20.02.2022 22:20
Zıplayarak kullandığı penaltı gündem oldu! Serdar Durdun sosyal medyanın gündeminde

Fenerbahçe - Hatayspor karşılaşmasında galibiyeti getiren Serdar Dursun'un 2. penaltıyı kullanma şekli sosyal medyada gündem oldu. Zıplayarak kullandığı penaltıyı gole dönüştüren Dursun için maçın ardından paylaşımlar yapılmaya devam edildi.

Hatayspor'u Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Milli futbolcunun karşılaşmada kullandığı 2. penaltı vuruşundaki tarzı ise dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bruno Fernandes ve Jorginho gibi dünyaca ünlü yıldızlara benzer bir penaltı vuruşu gerçekleştiren Serdar Dursun, topa gelirken zıpladı ve yere düştüğü anda şutunu çekti. Penaltı vuruşunda golü bulan milli futbolcu için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Bazı futbolseverler bu vuruş tarzıyla dalga geçerken bazıları ise kaleciyi şaşırtmak için güzel bi hamle olduğunu öne sürdü.

Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor
Görüntü: Beinsports
Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor
Görüntü: Beinsports
Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor
Görüntü: Beinsports
Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor
Görüntü: Beinsports
Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor
Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor
Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor
Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor
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Zıplayarak kullandığı penaltı gündem oldu! Serdar Durdun sosyal medyanın gündeminde Zıplayarak kullandığı penaltı gündem oldu! Serdar Durdun sosyal medyanın gündeminde Serdar Dursun, tribünlerin 'Arda' isteğine rağmen penaltıyı neden kendisi kullandığı konusunda açıklama yaptı: Sahada ağabeylik yok Serdar Dursun, tribünlerin 'Arda' isteğine rağmen penaltıyı neden kendisi kullandığı konusunda açıklama yaptı: Sahada ağabeylik yok Haftalar sonra bir ilki yaşadılar! Sarı-lacivertliler, Hatay engelini aşarak 5. sıraya yükseldi Haftalar sonra bir ilki yaşadılar! Sarı-lacivertliler, Hatay engelini aşarak 5. sıraya yükseldi

Serdar Dursun, Fenerbahçe, Hatayspor, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zıplayarak kullandığı penaltı gündem oldu! Serdar Durdun sosyal medyanın gündeminde - Son Dakika Spor


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