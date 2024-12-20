Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Çekimi Yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi, takımlar belirlendi.

20.12.2024 15:47
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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimi öncesinde açıklamada bulunan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futbolunun marka değerine büyük katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Amatör ve profesyonel liglerdeki takımların rakip olmalarına imkan veren, Türkiye'yi kucaklayan kupada maraton devam ediyor. Türk futbolunun köklü organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarına geldik. Amacımız ligimizi Avrupa'da söz sahibi haline getirmek. Neredeyse Süper Lig ile yaşıt bu kupada 155 takımla yola çıktık ve 24 takımla devam ediyoruz. Fenerbahçe için ayrı parantez açmamız gerekiyor. Elimize ulaşan bir yönetim kurulu kararı olmadığı için rutinimize devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki İsviçre sistemini kupaya adapte ettik. Elemeler tek maç üzerinden oynandı. Final aşamaları da tek maçla oynanacak. Kupada mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük, İskenderunspor

B Grubu: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, Uğur Okulları İstanbulspor, Erzurumspor FK

C Grubu: Galatasaray, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK, Boluspor

D Grubu: Beşiktaş, Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor

Kupa formatı

Kupada mücadele edecek 24 takım, kurada 8'er takımlı üç torbaya dağıtıldı.

Kura sonucu her 3 torbadan ikişer takım olmak üzere 6'şar ekip, 4 grupta yer aldı.

Her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi, tek maç üzerinden yapılacak.

Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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