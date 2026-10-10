IAC 2026 Antalya\'da sona erdi: Bayrak Polonya\'ya devredildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) ile ilgili "Geride bıraktığımız beş gün boyunca, küresel uzay ekosisteminin hemen hemen tüm bileşenlerini Antalya'da buluşturan son derece kapsamlı bir programa tanıklık ettik" dedi.

Bakan Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) son gününde Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen gala programına katıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada Antalya'da beş gün boyunca küresel uzay ekosisteminin farklı paydaşlarını bir araya getiren kapsamlı bir programa ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, astronotlar, teknoloji şirketleri, girişimciler, yatırımcılar ve öğrencilerin kongrede buluştuğunu belirten Bakan Kacır, bilimsel keşiflerden uydu ve fırlatma teknolojilerine, insanlı uzay uçuşlarından Dünya gözlemine kadar birçok konunun ele alındığını ifade etti.

"Kapsamlı bir programa tanıklık ettik"

Kacır, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Geride bıraktığımız beş gün boyunca, küresel uzay ekosisteminin hemen hemen tüm bileşenlerini Antalya'da buluşturan son derece kapsamlı bir programa tanıklık ettik. Uzay ajansları ve bilim insanları, mühendisler ve astronotlar, önde gelen teknoloji şirketleri ve girişimler, yatırımcılar, öğrenciler ve genç profesyoneller aynı çatı altında bir araya geldi. Bilimsel araştırmalardan uzayın keşfine, uydu ve fırlatma teknolojilerinden insanlı uzay uçuşlarına ve yer gözlemine kadar geniş bir yelpazede konuları ele aldık. Ayrıca uzay ekonomisini, sürdürülebilirliği ve uluslararası iş birliğinin giderek artan önemini değerlendirdik. Bununla birlikte, uzayın önümüzdeki yıllarda insanlığın ekonomik, bilimsel ve teknolojik geleceğinin şekillenmesinde oynayacağı rolü ele aldık."

"Hedeflerimiz son derece açıktı"

Kongreye ev sahipliği yapma sorumluluğunu üstlendiklerinde hedeflerinin son derecek açık olduğunu ifade eden Kacır, "Son derece açıktı. Bilim insanlarının yeni araştırma ortaklıkları kurmasını istedik. Teknoloji şirketlerimizin yeni müşterilerle buluşmasını ve yeni tedarik zincirlerine dahil olmasını istedik. Girişimlerimizin yatırımcılarla doğrudan temas kurmasını, uzay ajanslarımızın ise yeni ortak görev imkanlarını değerlendirmesini istedik. Gençlerimizin dünyanın önde gelen bilim insanları, mühendisleri ve astronotlarıyla aynı ortamı paylaşarak geleceğe yönelik hedeflerini daha da ileri taşımalarını arzuladık" diye konuştu.

"Dünyanın daha fazla uzaya ihtiyacı var"

Bakan Kacır, kongrenin temasını "Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var" olarak belirlerken yalnızca yeni ufukların keşfedilmesini öngörmediklerini kaydederek, "Bilimsel iş birliği, teknolojik yenilikler, yeni ortaklıklar ve gelecek nesiller için daha fazla fırsatla şekillenen bir gelecek tasavvur ettik. Bugün uzay teknolojileri, yeryüzündeki yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu teknolojilerin etkisi, uydu teknolojilerinden yer gözlemine, haberleşmeden navigasyona kadar pek çok alanda giderek daha belirgin biçimde hissedilmektedir. Uzay için geliştirilen teknolojiler, diğer pek çok alanda da yeni kabiliyetler ve ekonomik katma değer oluşturmaktadır. Bu nedenle, dünyamızın daha fazla uzaya ihtiyaç duyduğu kadar, daha fazla uluslararası iş birliğine, daha kapsamlı bilgi paylaşımına ve daha güçlü ortaklıklara da ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz. Uzayın sunduğu bilimsel ve teknolojik fırsatları tüm insanlığın yararına dönüştürebilmemiz için bunlar vazgeçilmezdir. Dünyanın farklı bölgelerinde çatışmaların, jeopolitik gerilimlerin ve ayrışmaların derinleştiği bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Yerli ve milli teknolojiler

"Bu ortamda uzayı son derece kıymetli bir alan olarak görüyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Kacır, "Zira uzay, farklı ülkelerden bilim insanlarının, mühendislerin, girişimcilerin ve karar alıcıların ortak bilimsel hedefler etrafında bir araya gelebildiği ve insanlığın iş birliği kapasitesini güçlendirebildiği bir alan olma özelliğini korumaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, uzay bilimleri ve teknolojilerinde öncü ülkelerden biri olma yolunda iddialı bir vizyon ortaya koymuştur. Milli Uzay Programımız doğrultusunda bilimsel kabiliyetlerimize yatırım yapıyor, yerli ve milli teknolojiler geliştiriyor ve uluslararası ortaklıklarımızı genişletiyoruz. Uzay alanında kaydettiğimiz ilerlemeyi yalnızca ulusal bir başarı olarak değil, aynı zamanda insanlığın bilgiye, keşfe ve refaha yönelik ortak arayışına katkıda bulunma fırsatı olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Binlerce genç, geleceğin imkanlarını değerlendirme fırsatı buldu"

Kongre sırasında kurulan temasların ve ortaklıkların, önümüzdeki dönemde bu yaklaşımın yeni ve somut örneklerine zemin hazırlayacağına yürekten inandığını dile getiren Bakan Kacır,

"En az bunun kadar önemli bir diğer husus da bu kongrenin gelecek nesillere verdiği ilhamdır. Binlerce genç, önde gelen bilim insanları, mühendisler ve astronotlarla tanışma, yeni teknolojileri keşfetme ve uzay alanında kendilerini bekleyen geleceğin imkanlarını değerlendirme fırsatı buldu. Antalya'dan edindikleri deneyimlerle ayrılan bu gençler, bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmaya, yeni fikirler geliştirmeye ve belki de bir gün insanlığı daha ileriye taşıyacak uzay görevlerine öncülük etmeye teşvik edileceklerdir. Uzay bilimleri ve teknolojilerinde kalıcı başarı elde etmek, yalnızca gelişmiş altyapılar inşa etmekten veya güçlü roketler, uydular ve uzay araçları geliştirmekten ibaret değildir. Bu hafta Antalya'da tanıklık ettiğimiz bilimsel dinamizm, bu hedefe olan inancımızı daha da pekiştirmiştir. Genç araştırmacılarımızın sunduğu çalışmalar ve öğrencilerimizin uzay faaliyetlerine gösterdiği yoğun ilgi de bu inancımızı güçlendirmiştir. Bu hafta burada bilim insanları ve astronotlarla bir araya gelen gençler arasından geleceğin uzay araçlarını tasarlayan mühendisler çıkacaktır. İnsanlığın evrene ilişkin bilgi birikimine yeni katkılar sunan bilim insanları yetişecektir. Fikirleriyle küresel uzay ekonomisinin yönünü şekillendiren teknoloji girişimcileri yetişecektir" dedi.

Uzayda iş birliği ve ortaklık vurgusu

Bakan Kacır, uzayda iş birliği ve ortalık temennisinde bulunarak, "Antalya'da beş gün süren yoğun çalışmaların ardından bu akşam Aspendos'ta bir araya gelirken kongremizin başarılı bir organizasyondan çok daha fazlasını geride bırakmasını temenni ediyorum. Kongremizin kalıcı dostluklara, bilimsel ortaklıklara, yeni teknoloji projelerine ve önümüzdeki yıllarda birlikte gerçekleştireceğimiz ortak uzay görevlerine vesile olmasını diliyorum. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin Türkiye'ye kazandırılmasına sundukları katkılardan dolayı Uluslararası Uzay Federasyonuna, Türkiye Uzay Ajansına ve SAHA İstanbul'a en içten şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca dünyanın dört bir yanından Antalya'ya gelerek bizlerle buluşan tüm kurumlara, şirketlere, bilim insanlarına, astronotlara, girişimcilere ve gençlere teşekkür ediyorum. Katılımınız, bilgi birikiminiz ve deneyimleriniz bu Kongreye büyük değer katmıştır. Bu akşamın hepimiz için güzel ve unutulmaz bir anı olarak kalmasını diliyorum. Daha da önemlisi, bu akşamın yeni ortaklıkların ve yeni iş birliği biçimlerinin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Bu ortaklıkların, bilim ve teknolojideki ortak yolculuğumuzun yeni dönemini şekillendirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kongre bayrağı Polonya'ya devredildi

IAC 2026'nın kapanış seremonisinde Türkiye bayrağı, 2027 yılında kongreye ev sahipliği yapacak Polonya'ya devredildi. Kongrenin son gününde düzenlenen Halk Günü programına ise yaklaşık 12 bin kişi katıldı.