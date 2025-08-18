Afrika'da Yapay Zeka İş Birliği - Son Dakika
Teknoloji

Afrika'da Yapay Zeka İş Birliği

Afrika\'da Yapay Zeka İş Birliği
18.08.2025 15:29
AfricAI girişimi, Afrika pazarında yapay zeka çözümleri geliştirecek ve yerel altyapılarla iş birliği yapacak.

AVUSTRALYA merkezli Lakeba Group, Nijerya merkezli Next Digital, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli AqlanX ve Türk girişimciler tarafından Boğaziçi Teknopark'ta kurulan, kısa süre önce Amsterdam'da şube açan Agentic Dynamic, Afrika'da yapay zeka alanında stratejik bir iş birliğine imza attı. Ortak girişim AfricAI, Afrika pazarlarına uygun yapay zeka çözümleri geliştirmeyi ve bunları yerel altyapılar üzerinden hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Yapılan açıklamada, "AfricAI'nin ilk uygulamaları Nijerya'da devreye alınacak. Ülkenin mevcut veri merkezleri ve dijital altyapısından yararlanarak sağlık, dijital kimlik, kamu hizmetleri ve kurumsal iş akışlarında yapay zeka çözümleri geliştirilecek. Ortak girişimin amacı yalnızca teknoloji transferi değil; Afrika'nın kendi yapay zeka ekosistemini, kendi kaynakları ve uzmanlarıyla inşa etmesine katkı sunmak. 2026 yılına kadar girişimin Gana, Kenya, Güney Afrika ve Ruanda'ya açılması planlanıyor. Bu süreçte kıta genelinde 100'den fazla yapay zeka uzmanının eğitilmesi, veri işleme kapasitesinin artırılması ve yerel yönetimlerin dijitalleşme çalışmalarına destek verilmesi hedefleniyor" denildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"AfricAI, Afrika ülkelerinin dijital egemenliklerini güçlendirmeyi merkezine alıyor. Yerel düzenlemelerle uyumlu çözümler geliştirilerek verilerin kıta dışına çıkmadan güvenli biçimde işlenmesi sağlanacak. Ayrıca, farklı Afrika dillerinde hizmet verebilecek çok dilli yapay zeka sistemleri geliştirilecek. Girişim, bu çalışmaların kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için bir Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence) kurmayı planlıyor. Merkez; yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik, model geliştirme ve etik kullanımlar üzerine uzman yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Kamu-özel sektör iş birlikleriyle sağlık, finans, eğitim ve kamu yönetimi gibi alanlarda pilot projeler yürütülmesi de öngörülüyor."

Agentic Dynamic Kurucu ortağı ve CTO'su Bülent Eğrilmez iş birliği hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim önceliğimiz, insan iş akışlarını destekleyen ölçeklenebilir ve alan odaklı otomasyon çözümleri geliştirmek. AfricAI ile bu yaklaşımı Afrika kıtasında, yerel ihtiyaçlara göre uyarlanmış şekilde hayata geçirme fırsatı buluyoruz."

ŞİRKETLER HAKKINDA

Şirketler hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Next Digital: Nijerya merkezli şirket, Afrika ülkelerinde dijital çözümler ve yapay zeka uygulamaları geliştiriyor.

Lakeba Group: Avustralya merkezli teknoloji stüdyosu, yapay zeka, siber güvenlik ve dijital altyapı alanlarında faaliyet gösteriyor.

AqlanX: BAE merkezli yapay zeka şirketi, çok dilli otomasyon ve güvenli dijital dönüşüm çözümleri üretiyor.

Agentic Dynamic: Türk girişimciler tarafından Boğaziçi Teknopark'ta kurulan ve Amsterdam'da şubesi bulunan teknoloji şirketi. Çoklu ajan mimarileri ve RAG (Retrieval-Augmented Generation) tabanlı yapay zeka çözümleri geliştiriyor."

Kaynak: DHA

14:09
14:10
