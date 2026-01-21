Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek

Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
21.01.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesine ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Kırıkkale-Çorum etabıyla yapım çalışmalarını başlattığımız Ankara-Kırıkkale Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle de birbirine entegre olacak. Böylece hızlı tren Ankara'dan yola çıktığında Trabzon'a 4,5 saatte gelmiş olacak" dedi.

Trabzon'da "Yüzyılın Konut Projesi" 500 Bin Sosyal Konut kampanyası kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" Kura Çekiliş Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

"SAMSUN'DAN İTİBAREN TÜM KENTLERİMİZİ BİRBİRİNE BAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Bakanlık olarak Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liralık bir yatırım yaptıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi hakkında da bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, "Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız." dedi. Bakan Uraloğlu, bu hattın geçtiğimiz aylarda Kırıkkale-Çorum etabıyla yapım çalışmaları başlatılan Ankara-Kırıkkale Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle birbirine entegre olacağını belirtti.

Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek

"ANKARA'DAN TRABZON'A 4,5 SAATTE GELMİŞ OLACAK"

Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Böylece hızlı tren Ankara'dan yola çıktığında Trabzon'a 4,5 saatte gelmiş olacak. Akçaabat'tan Yomra merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Otogar, Üniversite ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi de şehrimize kazandıracağız."

TRABZON'A 32 KİLOMETRE VE 31 İSTASYONLUK SİSTEM

Bakan Uraloğlu, Akçaabat'tan Yomra Merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Otogar, Üniversite ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi de Trabzon'a kazandıracaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı'nın onayı ile Akyazı-Trabzon Havalimanı arasındaki güzergahın da yatırım programına alındığını belirtti. Uraloğlu "İnşallah bu yılın ilk çeyreği içerisinde yapım ihalesini yaparak, çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz." dedi.

Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek

"YENİ HAVALİMANIMIZI İNŞA EDECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nı hakkında ise şunları söyledi: "10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Yine yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye, 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yeni havalimanımızı inşa edeceğiz. Bunu yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi de gerçekleştirdik. Yakın zamanda temel atıp, yapım çalışmalarına başlamış olacağız."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, İnşaat, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    yaa ne gerek var hızlı trene,kim binecekki o trene.işiniz gücünüz rant.5 li çeteye para kazandırmak niyetiniz.halbuki oradaki her kente 15 metre büst yapsanız turist çeker para kazanırsınız bunlardan.o turistlerde nasıl gelirse gelsin oralara,zaten herkesin arabası var.trafikte beklemiş,trafik sıkışmış bosverin siz 0 5 Yanıtla
  • Aylin Atak Aylin Atak:
    hep Karadenize yatırım yapılıyor hayırdır kardeş 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Katy Perry’den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
Danimarka: Trump’a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı 4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı
Berlin’de Türkiye Büyükelçiliği’ne saldırı Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği'ne saldırı
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

19:05
Edin Dzeko imza yolunda
Edin Dzeko imza yolunda
18:40
Felipe Melo’dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
18:00
Trump’tan Netanyahu’ya Davos’ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 19:08:58. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.