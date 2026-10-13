Bakan Kacır: "Şirketlerini kuracak girişimcilerimize 1 milyon 350 bin lira yatırım imkanı sunuyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Şirketlerini kuracak girişimcilerimize, yüzde 3 hisse karşılığında 1 milyon 350 bin lira yatırım imkanı sunuyoruz" dedi.

Bilkent Üniversitesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Bilkent CYBERPARK tarafından tarihi Ulus İş Hanı'nda kurulan Ulus Girişim Ofisi, gençlerin ve girişimcilerin hizmetine sunulmak üzere düzenlenen törenle açıldı.

Törene, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır olmak üzere Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Ankara Kalkınma Ajansı (AKA) Genel Sekreteri Duhan Kalkan katıldı.

"Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde hürriyetine ve istikbaline sahip çıktı"

Bakan Kacır, açılış konuşmasına şu ifadeler ile başladı:

"Parçalandı, zannedilen milletimiz, bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen vatanına, hürriyetine ve istikbaline sahip çıktı. Kendisine biçilen esaret gömleğini yırtıp atarak masa başında hazırlanan paylaşım planlarını savaş meydanlarında tarihe gömdü. Bu destansı İstiklal Mücadelemizin zaferle taçlanmasının ardından Gazi Meclisimiz, 103 yıl önce bugün Milli Mücadele'ye karargahlık eden Ankara'yı, yeni Türk devletinin başkenti ilan etti. Anadolu'nun önemli ticaret merkezlerinden biri olan, Hacı Bayram-ı Veli'nin ilim ve irfan mirasıyla yoğrulan Ankara; bu tarihi kararla yalnızca Cumhuriyetimizin yönetim merkezi vasfı kazanmadı; aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşuyla başlayan kalkınma seferberliğinin de kalbi oldu."

Kacır, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi öncülerin girişimleriyle uçak ve motor üretimi alanında önemli adımlar atıldığını, ancak bu çalışmaların devamının getirilemediğini belirtti. 1970'lerdeki Ağır Sanayi Hamlesi'nin hedeflenen ölçekte hayata geçirilemediğini, 1980'lerde üretim ve ihracat kapasitesi artsa da özgün teknoloji ve yüksek katma değerli üretimde istenen atılımın sağlanamadığını ifade eden Kacır, 1990'lardaki siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizlerin Türkiye'nin kalkınma sürecini sekteye uğrattığını söyledi.

"Teknoparklarımızın sayısını 115'e ulaştırdık"

Türkiye'nin 2000'li yıllara adım attığında günü kurtarma telaşına mahkum edildiğini dile getiren Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetinde işte bu tabloyu değiştirmenin, ülkemizi dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşımanın derdinde olduk. Teknoparklarımızın sayısını 115'e ulaştırdık. Ülkemizin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz bin 700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkeziyle üniversitelerimizin, araştırmacılarımızın ve sanayicilerimizin bilgi ve teknoloji üretme kapasitesini geliştirdik. Özgün bir fikri olan, dünyayı daha iyiye dönüştürme idealine sahip her bir ferdimizin, hayallerini bu topraklarda gerçeğe dönüştürmesine imkan tanıyan, ülkemize özgü garaj modelini ülkemizde inşa ettik. Girişimlerimizin başarı yolculuklarında ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak üzere girişim sermayesi ve eş finansman mekanizmalarını devreye aldık" açıklamasında bulundu.

"2 bin 700'ü aşkın teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik"

TÜBİTAK Bigg programında değinen Bakan Kacır, "2 bin 700'ü aşkın teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik. Her yıl düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerde filizlenen binlerce yenilikçi fikrin girişime dönüşmesini sağladık. Türkiye'yi küresel yeteneklerin ve yenilikçi fikirlerin buluşma noktası haline getirmek üzere 'Türkiye TechVisa' programını başlattık. Atatürk Havalimanı terminal binalarını, 'Terminal İstanbul' projesiyle dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getirmek üzere harekete geçtik. Turcorn 100 Programımızla, küresel ölçekte büyüme potansiyeli taşıyan girişimlerimizin uluslararası pazarlara açılmalarına rehberlik ediyoruz. Girişimcilik destek modelimizle müteşebbislerimiz; yapay zekadan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine uzanan pek çok alanda sayısız başarı hikayesine imza atıyor. Hedefimiz 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğması ve Turcorn'larımızın toplam değerlemesinin 100 milyar doları ulaşmasıdır. Bu büyük yürüyüşte başkentimiz Ankara'ya ayrı bir rol biçiyoruz" şeklinde konuştu.

"Milli Teknoloji Hamlemizin öncü projeleri bu şehirde hayat buluyor"

Ankara'nın, Milli Mücadeleye karargahlık ettiğini ve Cumhuriyetin ilk sanayileşme hamlelerine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "14 OSB'siyle, 2 endüstri bölgesiyle, 14 teknoparkıyla, 169 Ar-Ge merkezi ve 39 tasarım merkeziyle şehrimiz; bugün bilimsel araştırmanın, ileri teknoloji üretiminin ve yenilikçi girişimciliğin buluşma noktasıdır. Savunma sanayiinden havacılığa, nükleerden yapay zekaya teknolojinin uç sahalarında tam bağımsız Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılının lideri Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlemizin öncü projeleri bu şehirde hayat buluyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, TÜRKSAT 6A, GÖKTÜRK ve İMECE uyduları, milli uzay aracı, Çelik Kubbe, KAAN, ANKA ve AKSUNGUR gibi projelerde Ankara'nın bilimsel birikimi, mühendislik kabiliyeti ve üretim altyapısının önemli rol oynadığını belirtti. Ankara'daki üniversitelerin de yetiştirdikleri bilim insanları ve mühendislerle şehrin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağladığını ifade etti.

"Şirketleşme yolunda ilerleyen kuluçka girişimlerimizi en az yüzde 50 indirimli kira imkanıyla destekliyoruz"

Geçen yıl Bilkent CYBERPARK bünyesinde hayata geçirilen GO Girişim Ofislerine değinen Kacır, "Erken aşamadaki girişimcilerimize fiziki çalışma alanının yanı sıra mentorluk, danışmanlık, stratejik iş modeli geliştirme, finansmana erişim hizmetlerini tek çatı altında sunuyoruz. Teknoparklarımız bünyesinde bulunan 111 ve teknoparklarımızın fiziki sınırları dışında, şehirlerimizin ticaret ve iş hayatının merkezlerinde konumlanmış 21 GO Girişim Ofisindeki girişimlerimize vergi istisnalarından ve istihdam teşviklerinden yararlanma imkanı sunuyoruz. Henüz fikir geliştirme aşamasındaki ön kuluçka girişimlerimizden kira bedeli almıyor; şirketleşme yolunda ilerleyen kuluçka girişimlerimizi ise en az yüzde 50 indirimli kira imkanıyla destekliyoruz. İşte bugün Ankara'mızın sahip olduğu bu muazzam bilimsel birikimi, yetişmiş insan kaynağını ve teknoloji geliştirme kabiliyetini yeni girişimlere, yenilikçi ürünlere ve küresel başarı hikayelerine dönüştürme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım daha atıyoruz" diye konuştu.

"Şirketlerini kuracak girişimcilerimize 1 milyon 350 bin lira yatırım imkanı sunuyoruz"

Ulus Girişim Ofisinin, gelecek dönemde teknoloji girişimciliğinde yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını vurgulayan Kacır, "TÜBİTAK BiGG Yatırım Programımızın 2026 yılı birinci çağrısı kapsamında 91 girişimcimiz Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazandı. Şirketlerini kuracak girişimcilerimize, yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonumuzdan 1 milyon 350 bin lira yatırım imkanı sunuyoruz. Ayrıca Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programımız kapsamında seçilen 3 girişimcimize, 900 bin lira ilave yatırımla birlikte yüzde 5 hisse karşılığında toplam 2 milyon 250 bin liralık finansman sağlıyoruz. Amacımız, gençlerimizin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için ihtiyaç duydukları sermayeye erişmelerini sağlamak; ülkemizin geleceğine değer katacak yeni teknoloji şirketlerinin doğmasının önünü açmaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu ülke için hayal kuran, yenilikçi fikirler geliştiren, üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan, milletimizin refahı ve ülkemizin geleceği için taş üstüne taş koyan herkesi bütün imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin yolu açık, geleceği parlaktır. Ülkemizin geleceğine istikamet vermiş başkentimiz, yeni atılımlarımızın filizlenip büyüdüğü güçlü bir merkez olacaktır. Ankara'mız için değer üreten her bir projenin hayata geçmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Aynı zamanda konuşma gerçekleştiren Mansur Yavaş, Ulus Girişim Ofisi'nin hayırlı olmasını dileyerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak teknoloji girişimciliğini desteklemek ve gençlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla attıkları adımlara değindi. Ankara'daki teknoloji girişimlerinin gelişmesine katkı sunacak bu tür merkezlerin önemini vurguladı. Öte yandan Mansur Yavaş'ın, Bakan Kacır'ın konuşması sırasında alkışlarla destek vermesi ve etkinlik boyunca sergilediği yakınlık dikkati çekti.

Program, kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sonlandı.