Belçika, Telegram'a Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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Belçika, Telegram'a Soruşturma Başlattı

Belçika, Telegram\'a Soruşturma Başlattı

Belçika, Telegram'ın suç faaliyetlerindeki rolü nedeniyle soruşturma başlattı, Fransa ile işbirliği yapıyor.

02.11.2024 18:39
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Belçika Federal Savcılığı, “suç ortamındaki rolü ve adli dosyalar konusunda işbirliği yapmaması" gerekçesiyle sosyal medya platformu Telegram hakkında soruşturma başlattı.

Belçika, daha önce Telegram'ı organize suç soruşturması kapsamına alan Fransa ile birlikte bir "ortak soruşturma ekibi" (JIT) oluşturdu.

Belçika yargısına göre, Telegram, dünya çapında suçlular tarafından hiçbir kısıtlama olmadan rahatlıkla kullanılıyor.

Fransa yargısı, Ağustos ayında Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'u, organize suç örgütü soruşturmasında gözaltına almıştı.

Durov'un 5 milyon euro kefalet ve Fransa'dan ayrılmaması koşuluyla serbest bırakılmasının ardından, Telegram'la ilgili bir başka soruşturma da Belçika da başlatıldı.

Belçika makamları, De Standaard gazetesi tarafından duyurulan soruşturma haberini doğruladı.

Federal savcılık, 2020 yılından bu yana yakından izlenen Telegram uygulaması ile ilgili olarak resmi soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Belçika savcılığı, Telegram ile ilgili iddiaları ele almak amacıyla Fransa yargısı ile birlikte bir "ortak soruşturma ekibi" kurulduğunu da vurguladı.

Bu özel ekip, Belçika ve Fransa'daki araştırmalarda Telegram hakkında elde edilen bilgi ve belgeleri anında birbirleriyle paylaşıyor. Özel ekip, Telegram hakkında sınır ötesi ülkelerde gerçekleştirilen operasyonlarda da işbirliği yapacak.

Belçika makamları, Telegram'ın dünya çapındaki suçlular arasında hiçbir kısıtlama olmadan rahatça kullanıldığına işaret ediyor. Federal savcılık sözcüsü Eric Vandersypt'e göre, örneğin silah kaçakçılığına ilişkin hemen hemen her soruşturmada, zanlıların Telegram üzerinden iletişim sağladığı ortaya çıktı.

Telegram'ın adı, son olarak bu hafta başında Belçika, Hollanda ve ABD'de ortaklaşa gerçekleştirilen, internet üzerinden veri hırsızlığı operasyonunda gündeme geldi.

İnternet kullanıcılarının şifre ve banka bilgileri gibi kişisel verilerini ele geçiren uluslararası siber suç ağının, elde ettikleri verileri Telegram üzerinden satışa sundukları belirlendi.

Suçluların, müşterilerine Telegram üzerinden "kötü amaçlı yazılım" desteği sağladığı da ortaya çıkarıldı. Belçika savcılığı tarafından yürütülen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin kullandığı 4 Telegram kanalı kapatıldı.

Telegram CEO'su Durov hakkındaki yasal süreç

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Ağustos ayı sonunda Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Le Bourget Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Fransa makamları, şu an 40 yaşında olan Rusya doğumlu Fransız vatandaşı Durov'un, organize suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.

Durov, "organize suç örgütlerinin yasa dışı transferlerine olanak tanıma, çocuk pornosu, sahtecilik ve yetkililere bilgi vermeme" gibi suçlamalar nedeniyle sorgulanmıştı.

Pavel Durov, 29 Ağustos'ta, 5 milyon euro kefalet ve Fransa'dan ayrılmaması koşuluyla serbest bırakılmıştı.

Bu olayın ardından Telegram'ın daha uzlaşmacı bir görünüm sergilediği belirtiliyor. Durov, kişisel Telegram hesabı aracılığıyla, gizlilik politikasını güncellediklerini ve kuralları ihlal edenlerin bilgilerinin ilgili makamlarla paylaşılacağı bu bildirmişti.

Durov, "yapay zeka kullanan özel bir moderatör ekibinin Telegram'ın arama işlevini çok daha güvenli hale getirdiğini" belirterek, "Tanımladığımız sorunlu içerikler artık mevcut değil" demişti.

Telegram; Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve Wechat ile birlikte dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alıyor.

Telegram, 2013 yılında Pavel Durov ve kardeşi Nikolai tarafından Rusya'da kuruldu.

Vladimir Putin yönetiminin muhalif toplulukların engellenmesi yönündeki taleplerine uymayı reddetmesi nedeniyle Durov 2014'te Rusya'dan ayrıldı.

Durov kardeşler, Telegram'ın merkezini Dubai'ye taşıdı. Dubai'de yaşayan Pavel Durov'un Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa vatandaşlığı da bulunuyor .

Kaynak: BBC

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