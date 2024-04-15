BYD Seal U DM-i: Türkiye pazarında yeni bir şarj edilebilir hibrit model satışa çıktı

Elektrikli otomobillerin ülkemizde yaygınlaşmasıyla birlikte Çin otomobil üreticilerinin de odağı haline gelen Türkiye pazarında yeni bir şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeli satışa çıktı. BYD markasının en yeni D-SUV segmenti aracı Seal U DM-i, lansmana özel fiyatı ile göz dolduracak önemli özellikleri ile satışa sunuldu. İşte BYD Seal U DM-i özellikleri ve fiyatı…
BYD Seal U DM-i, düşük yakıt tüketimi iddia ediyor
Yakıt fiyatlarının ve çevre kirliliğinin artmasıyla birlikte elektrikli otomobillere olan ilgi yükseldi. Şimdi de dünyanın ilk seri üretim şarj edilebilir hibrit otomobilini üreten BYD, Türkiye pazarında enerji verimliliği ve düşük yakıt tüketimi iddiasıyla BYD Seal U DM-i modelini satışa çıkardı. Lansmana özel 2.090.000 TL'lik fiyatla satışa sunulan yeni hibrit otomobil, dört silindirli 72kW'lık 1.5 litrelik benzinli motor ile geliyor.
Benzinli motora ek olarak 145kW'lık elektrikli motoru ile üç farklı güç kaynağı modu sunan Seal U DM-i, yapılan duyurulara göre sürüş koşullarının yüzde 90'ında gücünü elektrik motorundan alır. Yüzde 100 Elektrikli Güç Modu sayesinde tamamen elektrikli bir sürüş deneyimi sunan U DM-i, Sıralı Hibrit Sürüş Modu'nda benzin motoru sayesinde elektrikli motoru şarj ederek daha uzun menzil sunar.
Üçüncü güç modu olan Paralel Hibrit Sürüş Modu'nda ise yeni araç, hem elektrikli motor hem de Xiaoyun benzinli motordan gücünü alarak yüzde 100 benzinli motor tarafından çalıştırılır. 18.3 kW/sa Blade Batarya ile gelen Seal U, 80 kilometrelik elektrikli sürüş menzili sunuyor. Hibrit olarak 1080 kilometre karma sürüş menzili sunan otomobilin 100 km'de 0.9 tükettiği iddia ediliyor.
Yedi adet hava yastığı, acil durum şerit takibi, ön çarpışma uyarısı, otonom acil durum freni gibi birçok aktif ve pasif güvenlik özellikleri ile gelen BYD Seal U DM-i, yüzde 30'dan yüzde 80'e 35 dakikada şarj oluyor. Ayrıca 0'dan 100'e 8.9 saniyede ulaşabilen otomobil, sınıfında iyi bir seçenek olarak geliyor.
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İşte BYD Seal U DM-i özellikleri:
Peki ya siz BYD Seal U DM-i özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › BYD Seal U DM-i: Türkiye pazarında yeni bir şarj edilebilir hibrit model satışa çıktı - Son Dakika Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak. Akıllı telefon pazarında adını sıkça duyuran vivo, ürün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Şirketin yakında piyasaya süreceği vivo Y200i modelinin özellikleri ortaya çıktı. 6.72 inç boyutunda LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri, 50 MP ana kamera ve 6000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan vivo Y200i, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Samsung, Galaxy S24 serisi ile birlikte Galaxy AI teknolojisini tanıttı. 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Ayrıca, ABD müşterilerinden gelecek talepleri karşılamak üzere tesislerin yapay zeka çipleri gibi gelecekteki ürünler için en yeni süreç teknolojileriyle donatılacağını ifade etti. Bu stratejik hamle, Samsung'un ABD'deki yarı iletken ekosistemini güçlendirme ve küresel pazarda rekabetçi kalma çabalarını gösteriyor. Aynı zamanda, ABD'nin yarı iletken arz zinciri güvenliğini ilerletme yönündeki çabalarına da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Realme bugün orta segmente hitap eden yeni modelleri Realme P1 ve P1 Pro'yu tanıttı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken P1 serisi, fiyat/performans odaklı olması nedeniyle yoğun ilgi gördü. Realme P1 ve P1 Pro, AMOLED ekran, yüksek çözünürlüklü kameralar, güçlü işlemciler ve hızlı şarj desteği gibi özellikler sunuyor. P1 serisi, 6/128GB sürümü için 192 Dolar, P1 Pro ise 128GB depolamalı model için 264 Dolar fiyat etiketine sahip. Tesla, Cybertruck teslimatlarını beklenmedik bir şekilde durdurdu. 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ÖzellikAçıklamaLED FarlarStandart LED ön farlar ve LED fren lambalarıJantlar19 inç alüminyum alaşımlı jantlarPanoramik TavanPanoramik cam tavanSes Sistemi10 hoparlörlü Infinity ses sistemiHead-Up Display (HUD)Ön camda yansıtılan renkli bilgi ekranıMultimedya Ekranı15,6 inç ayarlanabilir dokunmatik multimedya ekranı360 Derece Görüş Kamerası360 derece panoramik görüş kamerasıÖn KoltuklarElektrikle ayarlanabilir ve ısıtmalı ön koltuklarSuper DM (Çift Modlu) Hibrit TeknolojisiBYD Super DM (Dual Mode) hibrit teknolojisiMotorDört silindirli 72 kW'lık 1,5 litrelik benzinli motor, 145 kW'lık elektrikli motorBataryaBYD Blade Batarya teknolojisi, 8 yıl/200.000 km garantiElektrikli MenzilWLTP ölçümlerine göre 80 kilometreye kadarToplam Menzil1.080 kilometreHızlı Şarj Yeteneği18 kW DC hızlı şarj, 35 dakikada %80 dolulukHızlanma (0-100 km/s)8,9 saniyeYakıt Verimliliği0,9 litre/100 kmBoyutlarUzunluk: 4.775 mm, Genişlik: 1.890 mm, Yükseklik: 1.670 mm, Dingil Mesafesi: 2.765 mm, Bagaj Kapasitesi: 552 litreGüvenlik ÖzellikleriÖn Çarpışma Uyarısı, Acil Durum Freni, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Arka Çarpışma Uyarısı, Şerit Takip Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Akıllı Hız Limiti Kontrolü gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri
Peki ya siz BYD Seal U DM-i özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › BYD Seal U DM-i: Türkiye pazarında yeni bir şarj edilebilir hibrit model satışa çıktı - Son Dakika
Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.
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Samsung, ABD'nin Teksas eyaletindeki çip üretim tesislerini genişletmek için ABD hükümetinden 6.4 milyar dolarlık doğrudan fon alacak. Bu finansman, U.S. CHIPS ve Science Act kapsamında sağlanacak ve Samsung'un Taylor, Teksas'ta kurmayı planladığı yeni çip üretim merkezi ile Austin'deki mevcut tesisinin genişletilmesine yönelik olacak. Samsung, bu fonları Teksas'taki tesislerine yapmayı planladığı 44 milyar dolarlık toplam yatırımın bir parçası olarak kullanacak. Şirket, Hazine Bakanlığı'ndan yatırım harcamalarının yüzde 25'ine kadarını kapsayacak bir yatırım vergisi kredisi talep edecek. Bu yatırımlar, Teksas'ta gelişmiş çiplerin geliştirilmesi ve üretilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bir ileri paketleme tesisi kurulmasını içerecek. Samsung'un bu yatırımlarıyla, ABD'nin dünya genelindeki ileri lojik çipler üretimindeki payının bu on yılın sonuna kadar yüzde 20'ye ulaşması bekleniyor. Samsung Device Solutions Division'ın başkanı ve CEO'su Kye Hyun Kyung, bu genişlemeyle ABD'yi küresel bir yarı iletken üretim destinasyonu olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, ABD müşterilerinden gelecek talepleri karşılamak üzere tesislerin yapay zeka çipleri gibi gelecekteki ürünler için en yeni süreç teknolojileriyle donatılacağını ifade etti. Bu stratejik hamle, Samsung'un ABD'deki yarı iletken ekosistemini güçlendirme ve küresel pazarda rekabetçi kalma çabalarını gösteriyor. Aynı zamanda, ABD'nin yarı iletken arz zinciri güvenliğini ilerletme yönündeki çabalarına da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.
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