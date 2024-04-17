Cerebrum Tech, yapay zeka alanında Doğuş Teknoloji ile iş birliği yapacak

Yerli teknoloji şirketi Cerebrum Tech, yapay zeka alanında geliştirdiği ürün ve çözümleri global pazarlara taşımak için Doğuş Teknoloji ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Peki gelecekte bizi neler bekliyor? İşte tüm merak edilenler…
Cerebrum Tech, yapay zeka ile yurt dışı macerasına başlamak için Doğuş Teknoloji ile anlaştı!
İş birliği kapsamında, Cerebrum Tech'in Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) pazarlarına yönelik satış ve satış sonrası destek hizmetleri Doğuş Teknoloji tarafından yürütülecek. Cerebrum Tech'in Cerebrum AI Stack adı verilen ürünleri, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Umman, Lübnan, Cezayir, Fas, Tunus, Hollanda ve Rusya'da sunulacak.
İş birliği anlaşması, Doğuş Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Semih İncedayı, CDO'su Özcan Çavuş, Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tolga Tunç ve Ar-Ge & Yazılım Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alp Eren Özalp'ın katılımıyla imzalandı.
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Dr. Erkul, Doğuş Teknoloji'nin güçlü global ağı sayesinde yapay zeka temelli çözümlerini geniş bir coğrafyada sunma fırsatı yakaladıklarını belirtti. Ayrıca, Cerebrum AI Stack ürünlerinin hem bulut tabanlı hem de yerinde (on-premise) çözümler olarak sunulduğunu ve veri güvenliğini en üst seviyeye taşıdığını ifade etti.
Semih İncedayı ise Türkiye'nin yazılım ve mühendislik alanındaki potansiyeline vurgu yaparak, Cerebrum Tech ile yapılan iş birliğinin şirketlerinin global büyüme stratejisine önemli katkılar sağlayacağını ve ileri seviye teknolojik çözümler sunmaya devam edeceklerini dile getirdi. Her iki şirket lideri de bu iş birliğinin Türkiye'nin teknoloji ihracatına önemli katkılar sağlayacağını ve yeni dönemin her iki şirket için de başarı getireceğini umduklarını ifade etti.
Cerebrum Tech Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul iş birliğine ilişkin şunları söyledi:
"Türkiye'nin teknoloji alanında lider şirketlerinden biri olmasının yanı sıra yurt dışında da çok güçlü bir hizmet ağına sahip olan Doğuş Teknoloji ile güçlerimizi birleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 11 ülkeyi kapsayan bu kapsamlı iş birliği ile yapay zeka temelli ürün ve çözümlerimizi çok geniş bir coğrafyada müşterilerimizle buluşturma fırsatı yakalıyoruz.
Cerebrum AI Stack bulut tabanlı çözümlerin yanı sıra Özel Uç Nokta Yapay Zeka Hızlandırma Sunucusu aracılığıyla tamamen on-premise (yerinde) olarak da temin edilebiliyor ve veri güvenliğini en üst seviyeye ulaştırıyor. Bu iş birliğinin ülkemizin teknoloji ihracatına kuvvetli bir katkı sağlamasını temenni ediyorum"
Doğuş Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Semih İncedayı ise şunları söyledi:
"Ülkemizin yazılım alanında önemli bir değer yarattığını düşünüyorum. Bunu hem kendi şirketimizin başarısında deneyimliyor hem de yerel iş ortaklarımızın ortaya koyduğu güncel ve ileri teknolojilerde net biçimde görüyoruz. Cerebrum Tech, Türkiye'nin mühendislik gücünü ve bu alandaki başarılı çözümlerini ortaya koyan değerli şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor ve büyümesini sürdürüyor.
Doğuş Teknoloji olarak global büyüme stratejimiz kapsamında yerli teknoloji şirketlerine de değer katacak iş ortaklıkları geliştirmek ve globaldeki müşterilerimize ileri seviye çözümler sunmaya devam ediyoruz. Cerebrum Tech ile imzaladığımız iş birliği anlaşması da bu vizyonun en güncel adımlarından biri oldu. Yeni dönemin her iki şirkete de hayırlı olmasını dilerim."
Son Dakika › Teknoloji › Cerebrum Tech, yapay zeka alanında Doğuş Teknoloji ile iş birliği yapacak - Son Dakika
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