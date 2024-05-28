Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi - Son Dakika
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Teknoloji

Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi

Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi

Çinli sosyal medya fenomeni Wang Hongquanxing, lüks yaşam tarzını ve pahalı takılarını sergilediği paylaşımları nedeniyle Weibo, Douyin ve Xiaohongshu gibi popüler çevrimiçi platformlardan men edildi. Çin hükümetinin 'siber uzay yönetimi', kullanıcıların 'gösterişçi kişilikler' yaratmalarına izin vermiyor. Bu yasağın, ekonomik durgunluk döneminde zengin bireylerin servetlerini sergilemelerine karşı bir duyarlılık olduğu düşünülüyor.

28.05.2024 15:04
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Çinli sosyal medya fenomeni Wang Hongquanxing, lüks kıyafetleri ve aşırı pahalı takıları sergilediği paylaşımlar nedeniyle ülkenin en popüler çevrimiçi platformlarından men edildi.

"Çin'in Kim Kardashian'ı" olarak bilinen Wang, giyim ve diğer mallara harcadığı büyük miktarda parayı övünerek gösterdiği için Weibo, Douyin ve Xiaohongshu gibi sitelerden men edildi. Çin hükümetinin "siber uzay yönetimi," sosyal medya kullanıcılarının "gösterişli kişilikler" yaratmalarına izin verilmediğini belirtti.

Uzmanlar, Çin hükümetinin, ekonomik durgunluk sırasında zengin bireylerin servetlerini sergilemelerine duyarlı olduğunu düşündü. Wang, TikTok benzeri Douyin'de 4,3 milyon takipçiye sahipti ve sahip olduğu yedi lüks daireden bahsediyordu. Ayrıca, yeşim taşı ve pembe elmaslar takarak da görünüyordu.

Diğer yasaklanan fenomenler arasında, 2 milyondan fazla takipçisi olan "Sister Abalone" ve 3 milyon takipçisi olan "Mr. Bo" da bulunuyor. "Mr. Bo," 25. doğum günü hediyesi olarak aldığı özel Rolls-Royce'u sergilemişti.

Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi
Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi
Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi
Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi

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Son Dakika Teknoloji Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi - Son Dakika

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