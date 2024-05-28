Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi

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Çinli sosyal medya fenomeni Wang Hongquanxing, lüks kıyafetleri ve aşırı pahalı takıları sergilediği paylaşımlar nedeniyle ülkenin en popüler çevrimiçi platformlarından men edildi.

"Çin'in Kim Kardashian'ı" olarak bilinen Wang, giyim ve diğer mallara harcadığı büyük miktarda parayı övünerek gösterdiği için Weibo, Douyin ve Xiaohongshu gibi sitelerden men edildi. Çin hükümetinin "siber uzay yönetimi," sosyal medya kullanıcılarının "gösterişli kişilikler" yaratmalarına izin verilmediğini belirtti.

Uzmanlar, Çin hükümetinin, ekonomik durgunluk sırasında zengin bireylerin servetlerini sergilemelerine duyarlı olduğunu düşündü. Wang, TikTok benzeri Douyin'de 4,3 milyon takipçiye sahipti ve sahip olduğu yedi lüks daireden bahsediyordu. Ayrıca, yeşim taşı ve pembe elmaslar takarak da görünüyordu.

Diğer yasaklanan fenomenler arasında, 2 milyondan fazla takipçisi olan "Sister Abalone" ve 3 milyon takipçisi olan "Mr. Bo" da bulunuyor. "Mr. Bo," 25. doğum günü hediyesi olarak aldığı özel Rolls-Royce'u sergilemişti.