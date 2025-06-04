Dijital Güvenlik İçin İş Birliği - Son Dakika
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Dijital Güvenlik İçin İş Birliği

Dijital Güvenlik İçin İş Birliği
04.06.2025 15:42
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Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya platformlarıyla iş birliği yaparak dijital güvenliği artıracak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bakanlık olarak, sosyal medya platformlarıyla iş birliği içerisinde çalışarak, dijital dünyanın daha güvenli bir yer olmasına katkı sağlıyoruz. Ortak çalışmalarımızın, özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından, sosyal medya kullanımına ilişkin vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) 'TikTok'ta Ailem Güvende' lansman toplantısı düzenlendi. Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun, Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar katıldı. Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medyanın artık vazgeçilmez haline geldiğini belirterek, "Bu da sosyal medya platformlarının doğal bir dönüşümü. We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye Raporu'nda yer alan veriler de bu dönüşümün boyutunu gözler önüne seriyor. Türkiye'de internet kullanan kişi sayısı 77,3 milyona ulaşmış durumda. Sosyal medya kullanıcılarının sayısı ise son bir yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyon kişiye çıktı. Kullanıcıların yüzde 46,6'sı kadın, yüzde 53,4'ü ise erkek. İnternet kullanıcıları, günlük ortalama 7 saat 13 dakikayı internette geçiriyor. Her gün sosyal medyada geçirilen süre ise 2 saat 43 dakika" dedi.

'GENÇ GİRİŞİMCİLER, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR'

Sosyal medya platformlarının, küresel ekonomiye de yön verdiğini aktaran Sayan, "Söz konusu platformlar, içerik üreticilerine gelir kapısı olurken, aynı zamanda markalar için devasa bir reklam alanı sunuyor. Dünya genelinde sosyal medya reklam harcamaları devasa rakamlarla ifade edilir hale geldi. Bu durum hayatımıza sosyal medya ve influencerlik ekonomisi gibi kavramlar katmaya başladı. Bu yeni ekonomi, içerik üreticilerini güçlendirirken, pazarlama dünyasında köklü değişikliklerin önünü açıyor. Yaklaşık 250 milyar dolar büyüklüğünde olan sektörün, 2027'ye kadar 500 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Günümüzün sihirbazı yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler, burada da başrolde, influencer ekonomisini daha da ileri taşıyor. Yapay zeka destekli analiz araçları, markaların doğru influencerları seçmesine ve kampanya etkilerini ölçmesine olanak tanıyor. Türkiye'de de bu alanda ciddi bir hareketlilik var. Özellikle genç girişimciler, sosyal medya üzerinden işlerini büyüterek ekonomiye katkı sağlıyor. Bu durum, dijitalleşmenin yalnızca bireysel değil, ekonomik bir devrim olduğunun en büyük kanıtlarından biri olarak görülüyor" dedi.

'GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİMİZ ZARARLI İÇERİKLERE ERİŞİMİ ENGELLİYOR'

TikTok gibi platformların, gençlerin kendilerini ifade etmeleri, yeteneklerini sergilemeleri ve dünyayla bağlantı kurmaları için muazzam fırsatlar sunduğunu aktaran Sayan, "Ancak bu fırsatları bilinçli ve sorumlu bir şekilde kullanmamız gerektiğini unutmamalıyız. Sosyal medya, bilgiye erişimi hızlandırırken, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon ve akran zorbalığı gibi sorunları da beraberinde getiriyor. İşte bu noktada, doğru bilgiyi yaymak ve dezenformasyonla mücadele etmek ve insanlara güvenli bir dijital ortam hepimizin ortak sorumluluğu. Platformların da zararlı içeriklere karşı etkili filtreleme sistemlerini devreye alması, toplumsal sorumluluğun bir gereği. Bakanlık olarak, sosyal medya platformlarıyla iş birliği içerisinde çalışarak, dijital dünyanın daha güvenli bir yer olmasına katkı sağlıyoruz. Ortak çalışmalarımızın, özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam oluşturacağına inanıyoruz. İlgili kurumumuz BTK ile de pek çok projeye imza atıyor ve özellikle çocuk ve genç dostu bir dijital dünya inşa etmeye odaklanıyoruz. Güvenli internet hizmetimiz, ailelerin çocuklarına uygun bir çevrim içi deneyim sunmasına imkan tanıyor. 'Çocuk Profili' ve 'Aile Profili' seçenekleri sayesinde zararlı içeriklere erişim engelleniyor. Üstelik bu hizmetimiz tamamen ücretsiz. Ayrıca, dijital farkındalık için düzenlediğimiz 'Güvenli İnternet Günü' etkinliklerinde, siber zorbalıktan kişisel veri güvenliğine kadar birçok konuda hem çocuklara hem ebeveynlere rehberlik ediyoruz. 'internet.btk.gov.tr' adresinde, güvenli internet kullanımıyla ilgili rehber niteliğinde zengin içerikler sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Ömer Fatih Sayan, Sosyal Medya, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dijital Güvenlik İçin İş Birliği - Son Dakika

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