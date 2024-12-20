Dijitalleşme ile Afet Yönetiminde Devrim: Akıllı Sistemler Çalıştayı

Teknoloji

PROF. Dr. Mehmet Akşit, Afet ve Acil Durum Yönetimi için Dijitalleşme Dünya İttifakı (WADDEM) olarak geliştirdikleri 'Afetlere Acil Müdahale' tasarım sistemine ilişkin bilgiler verdi. Akşit, "Normalde günler süren bir çalışmayı yapay zeka ve ileri yazılım teknolojileriyle saniyeler içinde yapabiliyoruz. Bu, çok yeni ve dünyada olmayan bir sistem. Türkiye bu konuda öncü olabilir" dedi.

"1'inci Akıllı Sistemler Çalıştayı" Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mert Özkaya öncülüğünde, üniversitenin Ataşehir'deki kampüsünde gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak WADDEM Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Akşit, Hollanda Wageningen Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bedir Tekinerdoğan, Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Hasan Sözer'in de yer aldığı çalıştaya birçok akademisyen ve öğrenci katıldı. Çalıştayda akıllı sistemlerin günümüzdeki kullanım alanları ve geliştirilen akıllı sistem uygulamalarının ele alındı. Akademisyenler akıllı sistemler üzerine güncel teknik ve teknolojileri aktaran seminerler verdi. Ayrıca, sektörün önde gelen isimleri akıllı sistemlerin endüstride uygulanması üzerine deneyimlerini aktardı. Çalıştayda akıllı sistemlerin yaygın afetlerde kullanılması üzerine de bir panel düzenlendi.

'GÜNLER SÜRECEK ÇALIŞMAYI YAPAY ZEKA İLE MİLİSANİYELER İÇİNDE YAPIYORUZ'

Geliştirdikleri 'Afetlere Acil Müdahale' tasarım sistemine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Akşit, öncelikle saha çalışmalarıyla afet sırasında oluşabilecek problemleri tespit ettiklerini belirtti. Akşit şunları anlattı:

"Öncelikle afetlerde yapılması gerekenleri belirledik. En büyük sorunun kaynakların etkin yönetilememesi olduğunu gördük. Büyük bir afette yıkılan bina sayısını ve can kayıplarını hızlıca belirlemek gerekir. Ancak insansız hava araçları ve uydular tam doğru tespit yapamıyor. En az sekiz saatlik bir çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Oysa saniyelerin önemi var. Biz, geliştirdiğimiz yeni tekniklerle ve daha önce kullanılmamış sensörlerle milisaniyeler içinde tespit edebiliyoruz. Yüzde 99 oranında doğruluk sağlayabiliyoruz. Normalde günler sürecek bir çalışmayı da yapay zeka ve ileri yazılım teknolojileriyle saniyeler içinde yapabiliyoruz. Bu, çok yeni ve dünyada olmayan bir sistem. Türkiye bu konuda öncü olabilir."

'AKILLI SİSTEMLERİ EN HIZLI VE EN AZ MALİYETLE, EN KALİTELİ ŞEKİLDE GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mert Özkaya "Yeditepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Grubu olarak son iki yıldır tüm çalışmalarımızı akıllı sistemler üzerine yoğunlaştırdık. Akıllı sistemler karşımıza akıllı sağlık, akıllı tarım, akıllı şehir ve istasyonlar gibi birçok dalda çıkıyor. Biz de bu akıllı sistemleri en hızlı ve en az maliyetle, en kaliteli şekilde geliştirmek istiyoruz. Yaptığımız teknolojik tasarımları toplumla paylaşıp, yaygınlaştırmak istiyoruz. Son zamanlarda çalıştığımız alan endüstri, sosyal hayat ve en önemlisi ulaşım. Her yerde park sorunu var. Öğrencilerle park yönetim sistemi geliştirdik. Bu sistem size en yakın ve uygun park yerini seçiyor. Bu çalıştay ile amacımız akıllı sistemler konusundaki teknolojik girişimleri toplumla paylaşmak. Teknolojik çalışmalar yürüten uzman akademisyenler bu konuya dair sunumlar yaparak, geliştirdikleri sistemleri anlattı. Endüstri ve akıllı sistemler hakkındaki yenilikçi, inovatif fikirleri tartıştı" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA HER ALANDA ÖNEM TAŞIYOR'

Prof. Dr. Bedir Tekinerdoğan "Yapay zeka günümüzde her alana girdi. Afet yönetiminde hata tespiti ve öngörüsü, strateji belirleme, veri toplama ve hata yönetimi gibi birçok konuda kullanılıyor. Afet yönetiminde yapay zeka, insan kadar önem taşıyor" ifadelerini kullandı.