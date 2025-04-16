Dr. Sümeyra Teymur: Orijinal içerik artık gerçekten "orijinal" olmalı - Son Dakika
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Teknoloji

Dr. Sümeyra Teymur: Orijinal içerik artık gerçekten "orijinal" olmalı

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Haberler.com CEO'su Dr. Sümeyra Teymur, "orijinal içerik" konusunda yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Günümüzde orijinal içeriğin her zamankinden daha kıymetli olduğunu belirten Teymur, makinelerin yapabildiğinin değil insan katkısının fark yarattığının altınız çizdi. Teymur, "Artık orijinal içeriğin tanımı gerçekten 'orijinal içerik'. dedi.

16.04.2025 17:50  Güncelleme: 18:32
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Haberler.com CEO'su Dr. Sümeyra Teymur, "SEO Vibes on Tour Türkiye 2025" etkinliğinde yaptığı konuşmada arama motoru algoritmasındaki son gelişmeleri ele alarak, yapay zeka devriminden sonra SEO'nun durumu hakkında konuştu. "Yapay zekanın gelişimi SEO içerik üretimini nasıl etkileyecek?", "Yapay zekayla üretilen içerikler arama sonuçları için ne kadarı kıymetli?", "Markalar ve ajanslar kendini geleceğe nasıl hazırlamalı?" gibi konuşma başlıklarıyla sektördeki deneyimlerini aktararak katılımcılara ilham veren Sümeyra Teymur, "orijinal içerik" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Sümeyra Teymur: Orijinal içerik artık gerçekten orijinal olmalı'

"HABERLER ÖNCEDEN SADECE ŞEKİLSEL OLARAK AYRILIYORDU"

Orijinal içeriğin günümüzde her zamankinden daha kıymetli olduğunun altını çizen Dr. Teymur, "Çünkü öncesinde mesela bir haber article'ı alıyorduk onun üzerine bir iki paragraf ekliyorduk, bir iki paragraf çıkarıyorduk, bir iki keyword'üyle oynuyorduk, oluyordu sana orijinal içerik. Çünkü o zaman yapay zeka yoktu ve metni anlamıyordu. Dolayısıyla şekline bakıyordu. Yüzde 80'i diğerinden ne kadar farklı, ne kadar fazla keyword içeriyor? Ya da benzerleriyle karşılaştırıyordu ama bağlamı anlamadığı içinsadece şekilsel olarak yapıyordu bunu. Ancak şu anda siz bir metni aldığınızda içeriğini değiştirseniz, bir paragraf da ekleseniz eğer içeriğe gerçek bir katkı sağlamıyorsanız bunun kopya içerik olduğunu anlıyor. Dolayısıyla bu orijinal içerik değil." ifadelerini kullandı.

Dr. Sümeyra Teymur: Orijinal içerik artık gerçekten orijinal olmalı'

"ARTIK ORİJİNAL İÇERİĞİN TANIMI GERÇEKTEN 'ORİJİNAL İÇERİK'"

Yapay zeka devriminin ardından "orijinal içerik" kavramının ne anlama geldiğini açıklayan Teymur, "Önceden başka bir dilden alıyorduk örneğin İngilizce,çeviri yapıyorduk oluyordu orijinal içerik. Önümüzdeki dönemde artık şunu bekliyoruz; ben bir internet sitesine girdiğimde bu internet sitesi x bir dilde olabilir, benim browser'ım Türkçe ise ben bunu Türkçe şekilde göreceğim. Dolayısıyla hangi dilde yazarsam yazayım gerçekten içeriğin orijinal olması gerekiyor. Artık bir dilden çeviri yaptığım zaman bu orijinal içerik değil. Artık orijinal içeriğin tanımı gerçekten 'orijinal içerik'. Kullanıcının başka bir yerde bulamayacağı, üzerinde efor sarf edilmiş ve hakikaten okuyanın bir şey öğrenebileceği bir içerik anlamına geliyor." dedi.

Dr. Sümeyra Teymur: Orijinal içerik artık gerçekten orijinal olmalı'

"İÇERİĞİN BENZERSİZ OLMASI ARTIK ÇOK KIYMETLİ"

Algoritmada artık gerçek manada "benzersiz" içerikler üretmek gerektiğinin altını çizen Teymur, bunun öncesine göre hem daha kolay hem de daha zor olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Birkaç article'ı alayım birleştireyim ya da yapay zekaya sorayım bunun cevabını direkt olarak vereyim... Bunların hiçbiri artık gerçekten orijinal içerik tanımına girmiyor. Bunları artık makineler yapabiliyor. Senden şunu bekliyor; İnsan olarak ne katkı sağladın? ChatGPT'nin sana verdiği kolaylıkları nasıl kullandın, ondan nasıl bir orijinal içerik ürettin? Bu noktadayız. Dolayısıyla artık içerik üretmek belki her zamankinden daha kolay çünkü ChatGPT'yi kullanıyoruz. Belki daha zor. Çünkü üstüne bir şey eklememiz gerekiyor. Gerçekten orijinal bir içerik yaratmamız gerekiyor. O içeriğin benzersiz olması artık çok kıymetli. Gelecek dönemde de ben bunun daha önemli olacağını düşünüyorum."

Dr. Sümeyra Teymur: Orijinal içerik artık gerçekten "orijinal" olmalı
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Son Dakika Teknoloji Dr. Sümeyra Teymur: Orijinal içerik artık gerçekten 'orijinal' olmalı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bedir arslan:
    keşke haberinde orıjinalını yapsanız 0 0 Yanıtla
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