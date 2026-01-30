Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi

Haberin Videosunu İzleyin
Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi
30.01.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi
Haber Videosu

Tesla CEO'su Elon Musk, direksiyon ve pedal bulunmayan yeni nesil Tesla modeliyle kamuoyunun karşısına çıktı. Musk'ın tanıttığı araç, Tesla'nın tam otonom sürüş vizyonunda gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

Milyarder Elon Musk, direksiyon ve pedalı olmayan yeni Tesla'sı ile görüntülendi.

Görüntülerde, geleneksel sürüş donanımlarına yer verilmeyen aracın tamamen yazılım ve yapay zekâ destekli olarak tasarlandığı dikkat çekti. Tesla'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı robotaksi konseptiyle örtüşen modelin, insan müdahalesi olmadan ulaşım sağlayabiliyor.

Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi

TAM OTONOM SÜRÜŞE ADIM ADIM YAKLAŞILIYOR

Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda direksiyon ve pedal içermeyen araçların, tam otonom sürüş teknolojisinin olgunlaşmasıyla birlikte günlük hayatın bir parçası haline geleceğini savunmuştu. Son görüntüler, Tesla'nın bu hedefe bir adım daha yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi

Yeni modelin ne zaman seri üretime geçeceği ve hangi pazarlarda kullanılacağına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi
Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi

Elon Musk, Teknoloji, Otomobil, Bilim, CEO, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
Yakakent’te bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp dudak dolgusu yaptırdılar Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp dudak dolgusu yaptırdılar
Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:28:10. #7.11#
SON DAKİKA: Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.