Fahrettin Altun: Yayıncılıkta dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele önemli - Son Dakika
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Teknoloji

Fahrettin Altun: Yayıncılıkta dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele önemli

Fahrettin Altun: Yayıncılıkta dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele önemli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yayıncılığın kültürel taşıyıcılığı, dijitalleşme, dezenformasyon ve telif hakları konularına değindi. Yeni medya düzeninin sunduğu fırsatlar ve okuma alışkanlıklarındaki değişim üzerine dikkat çeken mesajlar verdi.

14.02.2025 17:08
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CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN, TÜRKİYE YAYINCILIK ZİRVESİ'NDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl Yayıncılığında Fırsatlar ve Meydan Okumalar" programı, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Zirveye katılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayıncılık sektörünün geleceği, dijitalleşme, kültürel etkileşim ve dezenformasyon konularında önemli açıklamalarda bulundu.

YAYINCILAR KÜLTÜR TAŞIYICILARIDIR

Programda konuşan Fahrettin Altun, yayıncıların ve yayınevlerinin kültürel aktarımda önemli bir rol oynadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"En önemli kültür taşıyıcılarından biri de yayınevleri ve yayıncılardır. Kültürel özgünlüğü korumanın yanı sıra, kültürel zenginlikleri yaşatmalı ve kültürlerarası etkileşimi artırmalıyız. Yayıncılarımız, bu sürecin ana özneleridir ve biz onları bu şekilde değerlendiriyoruz."

Altun, Türkiye'nin güçlü bir kültürel özgüvene sahip olduğunu ve yayıncıların farklı kültürlerle etkileşim içinde olduğunu belirtti.

Fahrettin Altun: Yayıncılıkta dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele önemli

KÜLTÜREL ÇOĞULCULUK VE DİJİTAL YAYINCILIĞIN ZORLUKLARI

Altun, Türkiye'nin kültürel çoğulculuğu desteklediğini ve topluma dayatılan kültürel hegemonya anlayışına karşı olduklarını dile getirdi:

"Tepeden inmeci, topluma yukarıdan bakan kültürel hegemonyaya karşı, toplumsal birliği ve özgün kültürel çoğulculuğu savunuyoruz."

Ancak, dijitalleşmenin getirdiği telif sorunları ve korsan yayıncılık faaliyetleri konusunda da uyarılarda bulundu. Altun'a göre, yayıncılık sektörünün en büyük sınamalarından biri de dijital uçurum ve dezenformasyonun artışı.

"Bütün insanlığın sorunu olan dezenformasyon yağmuru, yayıncılık sektörünün en önemli meselelerinden biridir. Doğru ve hakiki bilgiyi üretmek her zamankinden daha büyük bir sorumluluk haline gelmiştir."

"KÜLTÜREL SALDIRILARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Altun, tarih boyunca Anadolu kültürünün çeşitli saldırılara maruz kaldığını belirtti. Yayıncılık sektörünün bu noktada bir direnç merkezi olarak çalışması gerektiğine dikkat çekti.

"Dijital uçurum, kültürel kuşatma ve tekelleşme ile karşı karşıyayız. Dezenformatik bilgiler arttıkça hakikatten ve doğru bilgiden uzaklaşma riski büyüyor."

YENİ MEDYA VE YAYINCILIĞIN GELECEĞİ

İletişim Başkanı Altun, yeni medya düzeninin yayıncılık için yeni fırsatlar sunduğunu söyledi:

"Yeni medya düzeni ile yayıncılarımız için önemli fırsatlar doğdu. Küresel alana erişim arttı, ancak bu sürecin doğru yönetilmesi gerekiyor. Yeni nesil yayıncılık stratejilerini geliştirmek zorundayız."

OKUMA ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM VE YAPAY ZEKA

Fahrettin Altun, dijitalleşmenin ve yapay zekanın okuma alışkanlıklarını değiştirdiğine dikkat çekti:

"Yapay zekanın sunduğu avantajlar kadar, dezenformasyonu hızlandırma riski de var. Bunun yanı sıra, toplumda okuma alışkanlıklarında da önemli değişimler gözlemliyoruz. Bu konular üzerinde dikkatle durmamız gerekiyor."

"YAYINCILIK ANLANINDA GÜÇLÜ BİRLİKTELİK SERGİLEYECEĞİZ"

Altun, konuşmasının sonunda Türkiye'nin yayıncılık alanındaki büyümesini sürdürmesi gerektiğini belirterek şu mesajı verdi:

"Hepimize düşen görev, yayıncılık sektöründe hem niceliksel büyümeyi devam ettirmek hem de bunu niteliksel gelişimle taçlandırmaktır."

Zirve kapsamında yayıncılığın geleceği, dijitalleşme, kültürel mirasın korunması ve bilgi kirliliğiyle mücadele gibi başlıklar ele alındı. Yayıncıların, dijital çağda doğru bilgiye erişim ve kültürel özgünlük konularında sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

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Son Dakika Teknoloji Fahrettin Altun: Yayıncılıkta dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele önemli - Son Dakika

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