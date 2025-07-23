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Gençler Teknoloji Eğitimi Alıyor

Gençler Teknoloji Eğitimi Alıyor
23.07.2025 12:40
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GSB, 'Sınır Tanımayan Çözümler' programıyla gençlere teknoloji ve girişimcilik eğitimi sunuyor.

Mikail KARAMAN/ANKARA, -TEKNOLOJİ alanında proje üretmek, akademik girişimcilik eğitimi almak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen 'Sınır Tanımayan Çözümler' programında buluştu.

GSB tarafından yüzde 1'lik başarı dilimindeki okullarda öğrenim gören gençlere, alanında uzman kişiler tarafından yaz kampında eğitim veriliyor. İstanbul'da bu yıl 5'inci kez gerçekleştirilen 'Limitless Makers' ile Türkiye'nin dört bir yanından seçilen başarılı öğrencilere 21'inci yüzyıl yetkinliklerinin tartışılıp geliştirildiği, akademik girişimcilik odaklı eğitim veriliyor. Yüzde 1'lik başarı dilimindeki okullarda öğrenim gören ve iki aşamalı eleme sürecini başarıyla tamamlayan 14-19 yaş arası 50 öğrenci İstanbul Riva'daki Milli Takımlar Kampı'nda bir araya getirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kampta heyecanla projelerini anlatan gençlerin olduğunu belirterek, "Yarının mühendisleri, bilim insanları, akademisyenleri ve girişimcileri olarak bizlere umut veriyorlar. Bakanlık olarak gençlerimizin yanında olmayı, onları desteklemeyi görev biliyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLER TEKNOLOJİ ÜRETİN SÜREÇLERİNİ YAKINDAN DENEYİMLİYOR'

Bakanlıktan yapılan açıklamada 1 Temmuz'da başlayıp 31 Temmuz'da sona erecek olan programa ilişkin, "Gençlere 1 aylık yaz kampı boyunca; Yenilenebilir Enerji, Temassız ve Önleyici Teknolojiler, Yeni Nesil Teknolojiler ve Dijital Hizmetler, Yapay Zeka ve Veri Bilimi, Nörobilim ve Genetik, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Psikoloji alanlarında eğitimler veriliyor.  Eğitimler, alanında uzman 42 eğitmen ve akademisyen tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilirken, katılımcılar ayrıca, çeşitli atölye çalışmalarıyla teknoloji üretim süreçlerini yakından deneyimleme fırsatı buluyor. 1 Temmuz'da başlayan ve 31 Temmuz'da sona erecek programın son haftasında öğrenciler, hazırladıkları final projelerini sunarak edindikleri bilgi ve deneyimleri sergileyecekler.

Limitless Makers Programı'nın ilki 2021 yılında Antalya'da, ikincisi 2022 yılında İstanbul'da, üçüncüsü 2023 yılında Rize'de ve dördüncüsü 2024 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmişti" denildi.

BAKAN BAK: GENÇLERİMİZİN FİKİRLERİNİ DESTEKLEMEYİ GÖREV BİLİYORUZ"

Bakan Bak, 5 yıldır uygulanan ve Türkiye'nin yaş gruplarında en başarılı gençlerini buluşturan 'Sınır Tanımayan Çözümler' programıyla (Limitless Makers) öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine katkı vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Bakan Bak, akademik girişimcilik alanında eğitim almak isteyen, teknolojiye ilgi duyan gençleri yaz tatili döneminde geleceğe hazırladıklarını belirterek, "Sınır Tanımayan Çözümler Programında gençlerimiz, yenilenebilir enerji, yeni nesil teknolojiler ve dijital hizmetler, yapay zeka, nörobilim, havacılık, uzay teknolojileri ve daha birçok alanda kendini geliştirme ve projelerini hayata geçirme fırsatı buluyor. Kampa katılan gençlerimiz, bir yandan akademik girişimciliği keşfederken, teknik projeler de üretiyor. Alanında uzman eğitmen ve akademisyenlerle bir araya gelerek tematik alanlarda hem öğreniyor hem de takım çalışmasını destekleyen aktivitelere dahil oluyor. Görüyoruz ki geleceğimiz emin ellerde. Heyecanla projelerini anlatan çocuklarımız, gençlerimiz var. Yarının mühendisleri, bilim insanları, akademisyenleri ve girişimcileri olarak bizlere umut veriyorlar. Bakanlık olarak gençlerimizin yanında olmayı, onların fikirlerini desteklemeyi görev biliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunacak, gençlere özgüven aşılayan, başarıya giden yolu öğreten programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımcı tüm öğrencileri ve ailelerini kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

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