Haberler.com CEO\'su Sümeyra Teymur ile Dijital yayıncılığa dair röportaj

Teknoloji

Üniversitede ilahiyat okumuş olmanızın kariyerinizde size katkısı neler oldu?" diyerek hasbihalimize başlayalım dilerseniz…

İlahiyat fakültesindeki tahsilim, sosyal bilimler alanında derinlemesine düşünme, analiz etme ve karar verme yeteneklerimi keskinleştirdi. Bir haberin arkasındaki nüansları anlayıp, bunu kullanıcılara doğru bir şekilde sunma sürecinde bu beceriler vazgeçilmez hale geliyor. Haberler.com'da kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru bir şekilde analiz edip, bu analizler doğrultusunda içeriklerimizi şekillendirmemiz gerekiyor. İlahiyat eğitimim sırasında kazandığım kritik düşünme becerileri, haberlerin "insan analizi" yönünü daha etkin bir şekilde yönetmemi sağladı. Ankara'da ilahiyat eğitimi alırken, her şeyi sorgulama yeteneği kazandım ve bu yeteneği hem iş hayatımda hem de kişisel yaşamımda etkin bir şekilde kullanıyorum.

Dijital yayıncılığa başlama kararını nasıl aldınız?

Dijital yayıncılığa adım atmam, aile bağları sayesinde şekillendi diyebilirim. Haberler.com'un kurucusu olan ağabeyim Ekrem Teymur sayesinde, bu platformun kuruluşundan itibaren dijital yayıncılık, hayatımın bir parçası haline geldi. Başlangıçta ağabeyime yarı zamanlı olarak çeşitli rollerde destek verirken, bu işin içinde yer aldıkça, öğrendikçe ve kendimi geliştirdikçe dijital yayıncılığa olan ilgim ve tutkum arttı. Öğretmenlik yaparken bile zamanımın bir kısmını Haberler.com için ayırıyor, ekip içinde part-time görevler üstleniyordum. Sonunda öğretmenliği bırakıp tüm enerjimi ve zamanımı dijital yayıncılığa adamaya karar verdim ve bu alandaki kariyerime tam anlamıyla odaklandım.





Öğretmenlikten dijital yayıncılığa geçiş süreciniz nasıldı? Bazı zorlanmalar yaşadınız mı?

Öğretmenlikten dijital yayıncılığa geçiş sürecim beklenenden çok daha sorunsuz gerçekleşti. Zaten öğretmenlik görevimi sürdürürken Haberler.com'da çeşitli rollerde görev alıyordum; bu, bana işin iç her yönü hakkında önemli bir öngörü sağladı. Öğretmenliği bırakıp dijital yayıncılığa tam zamanlı geçtiğimde, işin doğasını, üstleneceğim rolleri ve ekip dinamiklerini çok iyi anlamıştım. Bu nedenle, geçiş sürecimde herhangi bir zorlukla karşılaşmadım; aksine, bu yeni evreye hızla ve sorunsuz bir şekilde adapte oldum.

Yorulduğunuz oluyor mu?

Elbette bu durum, zaman zaman fiziksel ve zihinsel olarak yorucu olabiliyor. Ancak işime olan tutkum ve sevgim, tüm zorlukların üstesinden gelmeme yardımcı oluyor ve beni her gün daha da motive ediyor. Her yeni günüm, bu alanda bir şeyler başarmanın ve topluma değer katmanın verdiği tatminle dolu.

Dijital yayıncılığa ilk başladığınızda "keşke" bilseydim dediğiniz ne var?

Dijital yayıncılığa ilk adım attığım günlerde, sektörün bu denli hızlı evrileceğini ve çok kanallı bir yayıncılık anlayışının bu kadar önem kazanacağını keşke daha iyi öngörebilseydim. İlk yıllarda, haberleri yalnızca web sitemiz üzerinden sunarken, günümüzde sosyal medya, mobil uygulamalar, podcastler ve diğer dijital platformlar aracılığıyla içeriğimizi çeşitlendirip daha geniş kitlelere ulaştırmanın ne kadar kritik olduğunu anladık. Bu çok kanallı yaklaşım, okuyucu ve izleyici kitlemizi artırmakta ve Haberler.com'un erişimini genişletmekte büyük bir rol oynuyor.

Sümeyra Teymur: Habercilik oldukça meşakkatli bir alan.

Habercilik, sürekli güncelliği, doğruluğu ve tarafsızlığı koruma gerekliliğiyle oldukça meşakkatli bir alan. Bugün sahip olduğum tecrübe ile eskiye dönüş yapabilseydim, haberlerin getirdiği bu zorlukların yerine, kadın ve yaşam konuları gibi daha geniş ve çeşitli bir içerik yelpazesi ile dijital yayıncılık dünyasına adım atmayı tercih edebilirdim. Bu, hem farklı konulara ilgi duyan geniş bir okuyucu kitlesine ulaşma imkânı sunacak hem de içerik üretim sürecini biraz daha esnek ve yaratıcı bir hale getirebilirdi.





Haberler.com'un misyonu ve vizyonunu nasıl tanımlarsınız?

Haberler.com olarak temel misyonumuz, okuyucularımıza tamamen tarafsız ve objektif haberler sunmaktır.

"Mimiksiz habercilik"

Bu doğrultuda, "mimiksiz habercilik" mottosunu benimsedik. TRT'nin eski spikerlerinin haber bültenlerini sunarken herhangi bir mimik kullanmamaları gibi, biz de haberlerimizi hiçbir şekilde yorum katmadan, olduğu gibi, objektif bir biçimde okuyucularımıza ulaştırma gayreti içindeyiz. Bu yaklaşım, haberlerimize herhangi bir ön yargı ya da kişisel görüş eklemeden, olayları tarafsız bir şekilde yansıtmamızı sağlıyor.

Şu anda en çok okunan üçüncü haber portalısınız. Bu süreçteki emekleri de konuşalım…

Haberler.com'un şu anki konumuna ulaşmasındaki başarı, kesintisiz bir şekilde, yılın her günü, günün her saati çalışan büyük ve özverili bir ekibin emeğinin bir sonucudur. Güvenilir haber kaynağı olmanın ve haberleri anında okuyucularımıza ulaştırmanın arkasında, durmaksızın çalışan bir ekip ruhu yatar. Ancak bu başarıyı sadece editörlerimize atfetmek haksızlık olur; çünkü haberler.com bünyesinde görev alan yazılımcılarımızdan sosyal medya uzmanlarımıza, reklam ekibimizden kameramanlarımıza kadar her bir üyenin katkısı büyük. Yazılım ekibimiz, sitenin kesintisiz çalışmasını sağlayarak editörlerimizin hazırladığı içeriklerin okuyucularımıza ulaşmasını garanti altına alır. Editörlerimiz güncel ve doğru haberlerle sayfamızı zenginleştirirken, sosyal medya ekibimiz bu haberlerin geniş kitlelere yayılmasını sağlar. Haberler.com'un başarısı, tüm bu unsurların uyum içinde çalışmasının bir ürünüdür ve bu başarıyı tüm ekip birlikte inşa etmiştir.

Haberler.com'u sair haber sitelerinden ayıran şey sizce nedir?

Haberler.com'u diğer haber sitelerinden ayıran en belirgin özellik, şüphesiz ki sitemizin sağlam teknik altyapısı ve kullanıcı deneyimine verdiğimiz üstün önemdir. Platform olarak, kuruluşumuzdan bu yana sürekli güncellenen ve geliştirilen bir teknolojik altyapıya sahibiz. Dijital yayıncılık alanındaki teknolojik gelişmeler ışığında altyapımızı sürekli yeniliyor, sitenin hızını ve erişilebilirliğini optimize ediyoruz. Ayrıca, kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunma amacıyla tasarlanmış bir site yapısına sahibiz; clickbait başlıklardan kaçınarak, içeriğin kalitesine odaklanıyoruz. Sayfalarımızın tasarımı, okuyucularımıza sade, anlaşılır ve kolay bir navigasyon sunmak için özenle düşünülmüştür. Kullanıcı davranışlarını detaylı bir şekilde analiz ediyor, A/B testleri ile kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştiriyoruz. Bu özenli ve dinamik yaklaşım, bizi sektördeki diğer oyunculardan net bir şekilde ayırıyor.





Haberler.com'da ne/neler arıyorsunuz?

Haberler.com olarak, bizim arayışımız; toplumsal bir sorumluluk bilinciyle hareket ederek, doğruluk ve tarafsızlık ilkeleri etrafında şekillenen bir habercilik anlayışını benimsemektir.

Teymur: Haberciliği önemli bir kamu hizmeti olarak görüyoruz.

Haberciliği, sadece ticari kazanç amaçlı bir faaliyet olarak görmekten ziyade, toplum nezdinde büyük bir sorumluluk taşıyan, önemli bir kamu hizmeti olarak görüyoruz. Çünkü, teknolojinin sunduğu yeni iletişim kanalları ve ağlar aracılığıyla yalan haberlerin ne kadar hızlı yayılabileceğine şahit oluyoruz. Bu durum, doğru ve güvenilir haberlerin topluma ulaştırılmasının önemini daha da artırıyor.

Haberler.com'da amacımız, topluma karşı olan bu yükümlülüğümüzü yerine getirerek, okuyucularımıza her zaman doğru ve güncel bilgiler sunmaktır. Bu, bizim için sadece bir iş değil, aynı zamanda topluma karşı duyduğumuz derin bir bağlılık ve sorumluluktur.

Peki, aradıklarınızın ne kadarını buldunuz?

Aradığımızın büyük bir kısmını bulduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Haberler.com olarak yola çıktığımız ilk günden itibaren, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerimizle okuyucularımızın güvenini kazanmayı başardık. Bu, okuyucularımızın bizi tercih etmeye devam etmesinin en önemli sebebi oldu. Okuyucularımızın desteği ve sadâkati sayesinde, her geçen yıl daha da büyüyerek Türkiye'nin en çok okunan haber platformlarından biri haline gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, aynı zamanda, habercilik ilkelerimize olan bağlılığımızın ve topluma hizmet etme misyonumuzun bir sonucudur.

Haber dilinize ve dahi habercilik anlayışınıza da değinelim…

Haberler.com olarak, haberlerimizi sunarken betimleyici ve yorumsuz bir dil kullanma prensibini benimsemiş durumdayız. Bu yaklaşım, "mimiksiz habercilik" olarak adlandırdığımız politikamızın doğal bir sonucudur. Haberlerde olayları olduğu gibi, herhangi bir abartıya veya çarpıtmaya başvurmadan okuyucularımıza aktarıyoruz. Bu, haberlerimizin hem güvenilirliğini hem de tarafsızlığını korumamızı sağlıyor. Clickbait başlıklardan kesinlikle kaçınıyor ve haberin özünü doğru bir şekilde yansıtacak başlıklar atmayı politika haline getiriyoruz. Bu, okuyucularımızın haberlerimizi güvenle takip edebilecekleri bir ortam yaratmaya yardımcı oluyor ve habercilik anlayışımızın temel taşlarından birini oluşturuyor.

Okuyucu profiliniz nasıl şekillendi/şekilleniyor?

Haberler.com olarak geniş ve çeşitlilik gösteren bir okuyucu kitlesine sahibiz; okuyucularımızın yarısı erkek (%51), diğer yarısı ise kadın (%49) olmak üzere, Türkiye'nin her köşesinden ve hatta yurtdışından da takipçilerimiz var. Genel olarak, okuyucu demografimiz 24-54 yaş aralığındaki bireylerden oluşuyor. Ancak sitemiz, genç okuyucular (13-24 yaş arası) ve yaşlı okuyucular (54 yaş ve üzeri) dâhil, her yaş grubundan insanı kendine çekmeyi başarıyor. Ayrıca Almanya, Azerbaycan, İngiltere gibi Türkçe konuşulan ya da Türk nüfusun yoğun olduğu ülkelerden de önemli ölçüde trafik alıyoruz. Bu geniş okuyucu yelpazesi, haberlerimizin ve içeriklerimizin farklı ilgi alanlarına ve ihtiyaçlara hitap ettiğinin bir göstergesidir.

Tercüman Gazetesi'nin imtiyaz sahibi merhum Kemal Ilıcak vakt-i merhununda Türk basın tarihine geçen "Haber kutsal, yorum hürdür" cümlesini kurmuştu. Türkiye'nin en çok okunan haber portallarından birinin CEO'su olarak habere ve yoruma bakış açınızı merak ediyorum.

"Haber kutsal, yorum hürdür" ifadesi, gazetecilik mesleğinin temel ilkelerinden birini özetler. Bizim de Haberler.com olarak çalışmalarımızda bu ilkeyi benimsediğimizi söyleyebilirim. Habercilik faaliyetimizde, haberin doğruluk ve tarafsızlık gibi kutsal değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalırken, aynı zamanda yorumların çeşitliliğine ve özgürlüğüne de büyük bir önem veriyoruz. Haberlerimizde, olayları olduğu gibi, yorumsuz ve manipülasyonlardan uzak bir şekilde okuyucularımıza sunmayı amaçlıyoruz. Çünkü haberin doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılması, kamuoyunun bilgilenmesinde ve doğru kararlar almasında kritik bir role sahiptir.

Yorum kısmına gelince… Okuyucularımıza açık bir platform sunuyor ve farklı görüşlerin ifade edilmesine olanak tanıyoruz. Ancak bu süreçte de etik kurallar ve saygı çerçevesinden ayrılmamaya özen gösteriyoruz. Yorumların hür olması, farklı bakış açılarının, analizlerin ve değerlendirmelerin serbestçe ifade edilmesi demektir. Bu, toplumun daha donanımlı ve kapsayıcı bir perspektife sahip olmasını sağlar.

Sonuç olarak, Türkiye'nin en çok okunan haber portallarından biri olarak, haberin kutsiyetini korurken yoruma da gereken özgürlüğü tanımanın, sağlıklı bir kamuoyu bilincinin oluşumuna katkı sağladığının bilincindeyiz. Bu denge, toplumun bilgilenmesi ve gelişimi için elzemdir.

Yeni projeleriniz söz konusu mu?

Bu yıl özelinde yeni bir projemize başlamayı planlamıyoruz; odak noktamız, mevcut platformlarımızda, özellikle de sosyal medya varlığımızı güçlendirmek üzerine. Ana hedeflerimizden biri, YouTube kanalımızı daha da büyütmek ve içeriğimizi zenginleştirmek. Sosyal medya stratejimizi genişletmek ve çeşitlendirmek, izleyici kitlemizi artırmak ve daha interaktif bir kullanıcı deneyimi sunmak amacındayız. Bu yönde, video içeriklerimizi çeşitlendirerek ve kullanıcılarımızla daha etkileşimli bir ilişki kurarak dijital izleyicimizi genişletmeyi hedefliyoruz.





Youtube kanalında neler yapmayı planlıyorsunuz? Ne tür içerikler üreteceksiniz?

YouTube kanalımızı, adeta bir televizyon kanalı misali çeşitli içeriklerle zenginleştirmeyi amaçlıyoruz. Spor, ekonomi, teknoloji, kripto para gibi birçok farklı alanda özel YouTube programları hazırlamayı planlıyoruz. Bu programlar, alanlarının trendlerini ele alacak, konularında uzman konukları ağırlayacak ve izleyicilerimize doğru ve güncel bilgiler sunacak şekilde tasarlanacak. Amacımız, izleyicilerimize sadece haber sunmakla kalmayıp, aynı zamanda eğitici ve bilgilendirici içeriklerle onları bilinçlendirmek ve sektör trendleri hakkında derinlemesine bilgi vermektir. Bu yaklaşımla, izleyicilerimizle etkileşimi artırırken aynı zamanda YouTube kanalımızı zengin ve çeşitli içeriklerle dolu bir platform haline getirmeyi hedefliyoruz.

Buranın alametifarikası ne olacak?

YouTube kanalımızın ayırt edici özelliği, Haberler.com'un temelini oluşturan "mimiksiz yayın" politikasına sâdık kalması olacak. Sunacağımız içerikler, platformumuzun tarafsızlık ve objektiflik ilkelerini yansıtacak şekilde tasarlanacak. Her bir video, bilgilendirici olmasının yanı sıra, izleyicilerimize net ve doğrulanmış bilgiler sunmayı amaçlayacak. Bu yaklaşım, kanalımızı sadece bir haber kaynağı olarak değil, aynı zamanda güvenilir bir bilgi platformu olarak konumlandıracak.

Dijital yayıncılık çok yakın bir zaman önce basın/gazetecilik mesleği kapsamına dâhil edildi. Halihazırda dijital yayıncılık sektörünün sorunları neler?

Dijital yayıncılığın basın/gazetecilik mesleği kapsamına resmi olarak dâhil edilmesi, sektör adına son derece olumlu bir adım oldu. Nisan 2023'te Basın İlan Kurumu'nun (BİK) internet haber sitelerini haber kurumu olarak tanıma ve akredite etme kararı, sektördeki meşruiyetimizi pekiştirdi ve çalışmalarımızın resmî bir çerçeveye kavuşmasını sağladı. Haberler.com olarak akreditasyon sürecimizin devam etmesi ve editörlerimizin "basın kartı" almaya başlaması, hem profesyonel kimliğimizi güçlendirdi hem de ekip olarak moral ve motivasyonumuzu artırdı.

Ancak, dijital yayıncılık sektörü, hâlâ önemli sorunlarla karşı karşıya. Özellikle, sektördeki bazı oyuncuların haber yapma sürecinde güvenilirlik ve tarafsızlık gibi temel gazetecilik ilkelerinden sapmaları, tüm sektörün itibarını zedeleyebiliyor. Ayrıca, dijital haberciliğin diğer birçok sektöre kıyasla düşük kâr marjlarıyla mücadele etmesi, ekonomik sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor. Bu noktada, özellikle işini düzgün yapan haber kuruluşlarına yönelik KDV veya vergi indirimleri gibi teşviklerin, sektörün sağlıklı bir şekilde büyümesine ve kaliteli içerik üretimini sürdürmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bu tür destekler, dijital yayıncılığın daha da profesyonelleşmesine ve genel olarak medya sektörünün gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Bahsettiğiniz sorunların çözümüne dair önerileriniz?

Sektördeki mevcut problemlerin üstesinden gelmek için, sektör liderleri, Basın İlan Kurumu (BİK) ve devletin ilgili temsilcilerinin ortak bir platformda buluşması ve işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu tür bir işbirliği, güvenirlikten uzak ve yanıltıcı içerik üreten mecraların tespit edilip, uygun yaptırımlarla cezalandırılmasını kolaylaştırabilir. Yalan haber yapılmasının önüne geçmek için caydırıcı cezaların uygulanması, haber kalitesini ve sektörün itibarını korumada önemli bir adım olacaktır.

Ayrıca, BİK'in internet medyası temsilcileriyle daha sık toplantılar düzenlemesi ve mevzuat hazırlık süreçlerinde sektörün görüş ve önerilerini daha fazla dikkate alması, dijital yayıncılığın özgül ihtiyaç ve zorluklarını anlamada ve bu doğrultuda politikalar geliştirmede büyük önem taşır. Mevzuatlarda yapılabilecek düzenlemeler ve sektörün önerilerinin alınması, hem medya kuruluşlarının karşılaştığı sorunlara uygun çözümler üretmeye yardımcı olacak hem de dijital yayıncılık alanında sürdürülebilir bir gelişim sağlayacaktır. Bu tür bir diyalog ve işbirliği ortamı, sektörün sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişimini teşvik edecek, aynı zamanda kamuoyunun doğru bilgiye erişimini de garanti altına alacaktır.

CEO Teymur: Girişimcilik içimden gelen bir tutku.

Girişimcilik yönünüzü ve markalarınızı da konuşalım…

Girişimcilik, benim için içinden gelen bir tutku ve hayatımın ayrılmaz bir parçası. Yaklaşık on yıldır, yeni fikirler ve projeler peşinde koşarak çeşitli girişimlerde bulundum. Haberler.com'da Genel Müdür olarak atanmadan önce, mobil yazılım ve dijital tasarım odaklı bir ajans olan Brokoli Labs'i kurmuştum. Haberler.com bünyesine Genel Müdür olarak döndüğümde, Brokoli Labs da Haberler.com'un bir parçası haline geldi.

Ayrıca, yaklaşık beş yıl önce, özel ölçülü kadın giyimi üzerine odaklanan bir tekstil şirketi kurarak moda sektörüne adım attım. Bu girişimim üç yıl sürdü; ancak, tekstil sektöründeki dalgalanmalar, ülkenin ekonomik durumundaki zorluklar ve pandeminin getirdiği ekstra meydan okumalar nedeniyle işi sonlandırmak zorunda kaldım. Günümüzde ise enerjimi, kişisel YouTube kanalıma içerik üretmeye ve dijital medya alanındaki varlığımı genişletmeye ayırıyorum. Girişimcilik yolculuğum, başarılar ve zorluklarla dolu olsa da, yeni projeler geliştirmeye ve yenilikçi fikirler peşinde koşmaya devam ediyorum.





Sultan Köşesi'ndeki görüşmemizde "sanat ve estetik ruhun derinliklerinde beraberdir" dediğimi hatırlıyorum! Kaldığımız yerden devamla bir hüküm cümlesi daha kuralım: Güzel gören güzel düşünür ve dahi güzel eyler! Bu bağlamında iş süreçlerinizde sanat ve estetik, nezdinizde hangi karşılıkları buluyor?

Sanat ve estetik, iş süreçlerimizde belki doğrudan bir rol oynamasa da, bize incelik, detaycılık, mükemmellik arayışı ve zamanla olgunlaşma gibi değerleri hatırlatıyor. "Güzel gören güzel düşünür ve dahi güzel eyler" prensibiyle, her ne kadar haber akışının hızına ayak uydurmak zorunda kalsak da, bu süreçte estetik bir değer yaratma ve kaliteyi ön planda tutma gayreti içindeyiz. Haberlerimizi hazırlarken, sunum ve içeriğin kalitesine, okuyucu deneyimini zenginleştirecek detaylara dikkat ediyoruz. Sanat ve estetik, dolaylı yoldan da olsa, bize işlerimizi daha titiz, düşünceli ve okuyucularımıza değer katan bir şekilde yapma ilhamı veriyor. Bu, haberlerimizi sadece hızlı bir şekilde değil, aynı zamanda görsel ve içerik kalitesi açısından da tatmin edici kılmak adına bizi motive ediyor.

Bizden bir sual! İttifak Gazetesi haber portalımızı ve matbu nüshamızı duayen bir yayıncı gözüyle teşrih masasına yatırdığınızda neler görüyorsunuz?

İttifak Gazetesi'nin hem haber portalı hem de matbu nüshasını incelediğimde, habercilik anlamında takdire şayan bir çizgi görmekteyim. Haberlerin seçimi, toplumun geniş kesimlerine hitap eden önemli konuları kapsaması ve sunuş biçimi, profesyonel bir yaklaşımın işareti. Haber başlıklarınızın clickbait'e başvurmadan okuyucunun ilgisini çekebilecek şekilde hazırlanması, etik habercilik anlayışınızın bir göstergesi. Web sitenizdeki sadelik ve kullanıcı deneyimine verilen önem de dijital çağın gerekliliklerine uygun bir yaklaşım sergiliyor. İttifak Gazetesi'nin bu özellikleri, onu hem güvenilir hem de ulaşılabilir kılıyor. Bu başarılı işleyiş için tebriklerimi sunar, içeriklerinizin daha geniş kitlelere ulaşması yönünde ilerlemenizi içtenlikle dilerim.

Var olunuz Sümeyra hanım. Hasbihalimize sizin ilave etmek istediğiniz hususlar nelerdir?

Bu kapsamlı ve derinlemesine sohbet için sizlere teşekkür etmek isterim. Sorularınız, hem kişisel hem de profesyonel yolculuğum hakkında düşünmemi sağladı ve Haberler.com gibi önemli bir platformun yöneticisi olarak deneyimlerimi ve düşüncelerimi paylaşma fırsatı verdi. Bu tür diyaloglar, hem bizlere hem de okuyucularımıza farklı perspektifler sunma ve sektörümüz hakkında daha derin bir anlayış geliştirme şansı tanıyor. Bu hasbihalde bulunmuş olmak, benim için büyük bir zevkti. İttifak Gazetesi'nin değerli okuyucularına ve sizlere işlerinizde başarılar diler, dijital yayıncılık ve medya sektöründe yapılan işlerin topluma katkısının artarak devam etmesini temenni ederim.

İlginiz için teşekkür ediyorum. Son olarak okuyucularımız için mesajınızı istirham ediyorum.

Çağımızda bilgiye erişimin kolaylığı ne yazık ki yanlış bilginin de hızla yayılmasına yol açabiliyor. Bu sebeple, değerli okuyucularımızın, karşılaştığınız haberler konusunda kritik bir yaklaşım sergilemesini ve her gördüğü bilgiyi sorgulamasını özellikle rica ediyorum. Muhataplarımızın sosyal medyada veya internetin diğer köşelerinde rastladığı içeriklerin doğruluğunu, güvenilir haber kaynaklarından teyit etmeye özen göstermelerini istirham ediyorum. Malum olduğu üzere yalan haberler ve yanıltıcı içerikler, toplumsal algı üzerinde yanılgılara ve yanlış anlaşılmaların oluşmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden, haber takiplerinde güvenilirliği kanıtlanmış, etik değerlere bağlı kalan mecraları tercih edilmelidir. Bilinçli ve sorgulayan bir okuyucu olmak, fertlerin sadece kendi bilgi düzeyleri için değil değil, aynı zamanda toplumun genel bilgi sağlığını da korumaya katkıda bulunacaktır.