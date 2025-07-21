IFTEX 2025: Filtrasyon Sektörü İstanbul\'da Buluşuyor

SÜRDÜRÜLEBİLİR üretim hattının yeni lokomotifi olan filtrasyon sektörü, 28-30 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek IFTEX 2025'te bir araya gelecek. 'Sürdürülebilir Yaşam İçin Temiz Çözümler' temasıyla ilk kez gerçekleştirilecek olan fuarda 15'ten fazla ülkeden profesyoneller yer alacak. Şirketler, karbon ayak izini azaltan çözümlerini, geri dönüştürülebilir malzemelerle geliştirilmiş ürünlerini ve enerji verimliliği sağlayan teknolojilerini sergileyecek. Aynı zamanda Türkiye'nin filtrasyon sektöründeki mühendislik gücü ve üretim kapasitesi ortaya konacak.

Filtrasyon sektörü, Türkiye'de buluşuyor. 28-30 Ağustos 2025'te İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek İstanbul Filtre Endüstrisi, Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı'nın (IFTEX 2025), Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Asya başta olmak üzere 15'ten fazla ülkeden sektör profesyonellerini ağırlamaya hazırlanıyor. 'Sürdürülebilir Yaşam İçin Temiz Çözümler' temasıyla gerçekleştirilecek fuardaki katılımcılar, karbon ayak izini azaltan çözümlerini, geri dönüştürülebilir malzemelerle geliştirilmiş ürünlerini ve enerji verimliliği sağlayan teknolojilerini sergileyecek.

'TÜRKİYE'NİN FİLTRASYON SEKTÖRÜNDEKİ MÜHENDİSLİK GÜCÜNÜ VE ÜRETİM KAPASİTESİNİ GÖSTERECEK'

Uluslararası etkinlik ve sergi organizasyonu şirketi B2B Fairs Genel Müdürü Barış Salur, düzenledikleri fuara ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Organizasyonunu üstlendiğimiz IFTEX 2025, dünyanın buluşma noktası konumundaki İstanbul'da, filtrasyon sektörüne yönelik global çapta gerçekleştirilecek ilk fuar. IFTEX, Türkiye'nin filtrasyon sektöründe sahip olduğu mühendislik gücünü ve üretim kapasitesini, yeni nesil filtre çözümleriyle ortaya koyacak. Sektörün inovasyon potansiyelini uluslararası pazara taşıyacak önemli bir platform olacak."

"Sürdürülebilir Yaşam İçin Temiz Çözümler' temasıyla ilk kez düzenlenecek IFTEX 2025'te otomotiv, sağlık, gıda & içecek, enerji, petrokimya ve bina teknolojileri olmak üzere farklı endüstriyel alanlarda kullanılan yüksek performanslı filtrasyon sistemlerine odaklanılacak. Katılımcılar, yeni malzeme teknolojileri, akıllı sensör destekli sistemler ve düşük karbon ayak izine sahip üretim süreçleriyle tanışacak."

FUAR, SEKTÖRE TİCARİ İŞBİRLİKLERİ VE YENİ TEKNOLOJİLERİN TRANSFERİ AÇISINDAN İVME KAZANDIRACAK

Bu fuarla birlikte profesyonellerin sektörün sesi olarak görebileceği ve global şirketlerle bir araya gelebileceği bir zemin hazırladıklarını aktaran B2B Fairs Genel Müdürü Barış Salur, fuara ilişkin ayrıntıları şöyle paylaştı: "Global bir fuar olmak için yola çıktığımız ve organizasyonunu yaptığımız IFTEX 2025, Türkiye'yi dünya filtrasyon tedarik zincirinde daha görünür ve etkili kılmayı amaçlıyoruz. Özellikle Almanya, İtalya, Çin, Hindistan ve Afrika'dan yoğun katılım beklerken; hedef pazarımız hem gelişmiş ekonomilerde Türkiye'nin konumunu güçlendirmek hem de gelişmekte olan bölgelerde yeni iş fırsatları yaratmak.

"IFTEX 2025, sektöre bilgi paylaşımı, ticari işbirlikleri ve yeni teknolojilerin transferi açısından büyük bir ivme kazandıracak. Türk üreticilerin küresel oyuncularla buluşarak ihracatlarını artırmalarına, marka bilinirliklerini yükseltmelerine ve rekabetçiliklerini güçlendirmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, sektöre dair standartların yükselmesi ve daha sürdürülebilir üretim yaklaşımlarının benimsenmesi için bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz."

FUARDAKİ ANA MESAJ, 'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE DOSTU ÜRETİM' OLACAK

Bu fuarın İstanbul'u filtrasyon sektöründe bölgesel merkezi haline getiren ve her yıl düzenli olarak büyüyen bir platform olmasını hedeflediklerine dikkat çeken B2B Fairs Genel Müdürü Barış Salur, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Hem Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki rolünü güçlendirmek hem de sektöre yön veren inovasyonların tartışıldığı, referans niteliğinde bir etkinlik haline gelmek için çalışıyoruz. Fuar boyunca sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim en önemli mesajlarımızdan biri olacak. Katılımcı şirketler, kendi stantlarında karbon ayak izini azaltan çözümlerini, geri dönüştürülebilir malzemelerle geliştirilmiş ürünlerini ve enerji verimliliği sağlayan teknolojilerini sergileyecek. Böylece ziyaretçiler, şirketlerin hazırladığı bu yenilikçi ve çevre dostu uygulamaları deneyimleyerek, filtrasyonun yalnızca bir endüstriyel ihtiyaç değil, aynı zamanda bir çevresel sorumluluk olduğunu daha iyi kavrayacak."