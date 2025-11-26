Görenleri şaşkına döndürdü! Karabük\'te gökyüzü bir anda aydınlandı

Karabük'te görenleri şaşkına döndüren bir görüntü kaydedildi.

GÖKYÜZÜNÜ BİR ANDA AYDINLATTI

Kent merkezinde akşam saatlerinde gökyüzünü bir anda aydınlatan parlak ışık kısa süre sonra kayboldu. Atmosfere giren meteor olduğu düşünülen cismin, hızla yere doğru süzüldüğü ve ardından gözden kaybolduğu anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.

"SANİYELER İÇERİSİNDE GÖZDEN KAYBOLDU"

O anları kaydeden İbrahim Bilgin, arkadaşıyla eve döndüğü sırada bir ışık gördüklerini belirterek, "Alevli bir ışığın düştüğünü görünce ne olabilir diye merak ettik. Araçta kamera vardı. Yolun kenarına çekip, kaydı açıp baktığımızda düşen cismin meteor olduğunu fark ettik. Zaten saniyeler içerisinde gözden kayboldu" dedi.