Kozmosun Yeni Haritası: DESI'nin Bulguları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Kozmosun Yeni Haritası: DESI'nin Bulguları

Kozmosun Yeni Haritası: DESI\'nin Bulguları
12.05.2026 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karanlık Enerji Spektroskopik Aygıtı, 47 milyon galaksi ve kuasar kaydederek Evren'i haritaladı.

Beş bin fiber optik göze sahip güçlü bir cihaz, kozmos hakkındaki fikirlerimizi zorlayan bir Evren haritası ortaya koydu.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Kitt Peak Ulusal Gözlemevi'ndeki Mayall teleskobuna kurulu Karanlık Enerji Spektroskopik Aygıtı (DESI), 47 milyondan fazla galaksi ve kuasar ile 20 milyondan fazla yıldızı kaydetti.

Kuasarlar çok uzak galaksilerin merkezindeki son derece parlak ve aktif galaksi çekirdekleridir.

Bu, tüm önceki ölçümlerin kaydettiği toplam galaksi ve diğer kozmik nesnelerin sayısının altı katından fazla.

Görüntüler 11 milyar ışık yılılık bir mesafeyi kapsıyor.

Kolombiya'daki ECCI Üniversitesi'nde astronomi araştırmacısı Luz Angela Garcia'ya göre bu, Evren'in yaklaşık 13,7 milyar yıl olduğu tahmin edilen başlangıcına yakın, çok erken evrelerdeki galaksileri görüntülemeyi başardığı anlamına geliyor.

Bu çalışma, galaksilerin yapısı ve nasıl oluştuklarına dair anlayışımızı geliştirmenin yanı sıra, bilimin en büyük gizemlerinden biri olan karanlık enerji hakkında da yeni ipuçları sunuyor.

Gökyüzünü izlemek

Beş yıl boyunca DESI, gökyüzünün üçte birini haritalandırdı ve her gece 100.000'den fazla galaksiyi ölçtü.

Fiber optik dedektörleri sayesinde cihaz, galaksilerin tayfını ölçebiliyor ve bu galaksilerden gelen ışık Dünya'ya ulaşırken Evren'in ne kadar genişlediğini hesaplayabiliyor.

Ancak DESI'nin diğer büyük başarısı, Evren'in %70'ini oluşturan ve genişlemesini hızlandıran bir güç olan karanlık enerjiyi anlamak için yeni bir yol ortaya koymasıydı.

Bilim insanları karanlık enerji hakkında çok az kesin bilgiye sahip.

Şu ana kadar karanlık enerjinin "kozmolojik sabit" gibi davrandığı düşünülüyordu.

"Bu kozmolojik sabit", Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinin denklemlerine eklediği bir faktör ve Scientific American dergisinde Claire Cameron'ın açıkladığı gibi, Evren'in genişlemesinin neden dengeli bir şekilde sürdüğünü açıklıyor.

Evrim halindeki enerji

Yeni gözlemler, DESI'nin bir süredir fark ettiği bir fikri güçlendiriyor: karanlık enerji sabit kalmıyor, evrim geçiriyor.

DESI, 2025 yılında karanlık enerjinin kütleçekimine karşı etkisinin zayıflıyor olabileceğini açıklamıştı.

Uzay genişledikçe, galaksiler arasındaki mesafe artar.

Buna karşılık karanlık enerji bu genişlemeyi hızlandırır.

Ancak karanlık enerji gerçekten zayıflıyorsa, bu durum Evren'i nasıl anladığımızı etkileyebilir.

Şu ana kadar kabul gören en yaygın görüş, karanlık enerjinin neredeyse değişmeden kaldığı yönünde.

Astronomi araştırmacısı Garcia'ya göre, "Bu yeni ipuçları, karanlık enerjinin kozmik bilançoya dahil edilmesinden bu yana öngörülen gelecekten farklı bir Evren geleceğine işaret ediyor".

DESI'nin karanlık enerji hakkındaki bulguları, Evren'in işleyişine dair modelde, enerji ve madde arasındaki dengede ve ayrıca Evren'in sonunun nasıl olacağı konusunda radikal bir değişim anlamına gelebilir.

2025 yılında Güney Kore'deki Yonsei Üniversitesi'nden Young Wook Lee BBC'ye verdiği demeçte, "Karanlık enerji sabit değil ve zayıflıyorsa bu modern kozmolojinin tüm paradigmasını değiştirecektir" dedi.

Durum böyle ise karanlık enerjinin o kadar zayıfladığı bir zamanın gelmesi ve kütleçekimin galaksileri yeniden bir araya çekmeye başlaması ihtimali bile var ve bu da astronomların "Büyük Çöküş" olarak adlandırdığı sürece yol açabilir.

Genişletilmiş harita

DESI araştırmacıları şimdi haritayı %20 büyüterek 17.000 derece karelik katı açıyı kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor; bu ölçü, gökyüzünde bir nesnenin kapladığı alanı belirlemek için kullanılır.

Örneğin Ay yaklaşık 0,2 kare derece yer kaplar.

Haritanın bu genişletilmiş versiyonu, Samanyolu galaksisine yakın bölgeleri veya yıldızların parlaklığının ya da atmosferin uzak nesneleri gözlemlemeyi zorlaştırdığı alanları kapsayacak.

Ayrıca daha küçük galaksilerin Samanyolu'nun kütleçekimi tarafından çekilmesiyle oluşan yıldız şeritleri ve cüce galaksileri de incelemeyi planlıyorlar.

DESI, Evren'in kütlesinin büyük bölümünü oluşturan ve doğrudan hiç tespit edilmemiş olan görünmez madde türü karanlık maddeyi daha iyi anlamayı amaçlıyor.

DESI Direktörü Michael Levi, "Şimdi başlangıç planımızın ötesine geçiyoruz. Ne bulacağımızı bilmiyoruz ama bunun oldukça heyecan verici olacağını düşünüyoruz" diyor.

Kaynak: BBC

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kozmosun Yeni Haritası: DESI'nin Bulguları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Hacıosmanoğlu, Montella’ya teklif yapan takımın adını verdi Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral’dan sert tepki: Haddini bileceksin Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin
Olay adam Ederson Türkiye’yi terk etti Olay adam Ederson Türkiye'yi terk etti
Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu
Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:04:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kozmosun Yeni Haritası: DESI'nin Bulguları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.