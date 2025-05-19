"Melodili Yol" uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

"Melodili Yol" uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

Geniş Video İzle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Melodili Yol" uygulamasının Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirildiğini duyurdu. Sabit hızda seyreden araçlardan Mozart'ın Türk Marşı bestesi duyulacak.

19.05.2025 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Melodili Yol" uygulamasının Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirildiğini belirtti.

'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"OYUKLAR VE İŞARETLEMELER MÜZİKAL MELODİ OLUŞTURACAK"

Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişi sırasında oluşan titreşim ve ses üretme prensibine dayandığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Bu oyuklar veya işaretlemeler, araçların belirli bir hızla geçtiği takdirde müzikal bir melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor. Yüzeydeki her bir oyuk veya işaretleme, farklı frekansta bir nota verecek şekilde konumlandırılıyor. Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek hedeflenen ezginin duyulmasını sağlıyor" dedi.

'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

ANKARA YOLLARINDA MOZART'IN TÜRK MARŞI ÇALACAK

Bakan Uraloğlu, Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü (Ankara) sorumluluğundaki Nallıhan- Beypazarı Devlet Yolu'nun 21'inci kilometresinde yer alan Eymir köyü mevkisinde uygulamanın tamamlandığını belirtti. Uygulamanın, Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı etkilemeyecek bir mesafede hayata geçirildiğini kaydeden Uraloğlu, "Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart'ın Türk Marşı'nı net şekilde duyabiliyor" dedi.

'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

2. ETAP ANKARA-ESKİŞEHİR YOLUNDA OLACAK

Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının 2'nci etabı için çalışmaların 17 Mayıs 2025 tarihinde Ankara- Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar çıkışındaki 37'nci kilometresinde yer alan Kertek mevkisinde başlatıldığını açıkladı. Benzer uygulamaların yapıldığı diğer ülkelerde yerleşim yerlerine yakın kesimlerde gürültü nedeniyle şikayetlerin arttığını belirten Bakan Uraloğlu, "Biz bu nedenle uygulamaları yerleşim alanlarından uzakta yapmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"SABİT HIZ VE YOLUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÖNEMLİ"

Melodili Yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğini aktaran Uraloğlu, "Taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üst yapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor. Melodili Yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor" açıklamasında bulundu.

"Melodili Yol" uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak
Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Nallıhan, Türkiye, Gündem, Güncel, Ulaşım, Kültür, Ankara, Mozart, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye e-ticareti mercek altına aldı 37 milyarlık vergi kaçağı Maliye e-ticareti mercek altına aldı! 37 milyarlık vergi kaçağı
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler
Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor Ali Koç’a tek bir çağrı yapacak Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Fenerbahçe’den Ali Koç’un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama Fenerbahçe'den Ali Koç'un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı

11:30
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
10:51
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
10:27
Türkiye ve ABD’nin Suriye toplantısı yarın
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın
10:20
Atatürk’ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
09:58
Türkiye’yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
18:03
Zelenski, ABD’li isimlerle görüştü Dikkat çeken mesaj
Zelenski, ABD'li isimlerle görüştü! Dikkat çeken mesaj
17:42
RAMS Park’ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
17:34
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
17:23
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
17:18
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi
Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
16:55
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
16:34
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 11:57:36. #7.11#
SON DAKİKA: "Melodili Yol" uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.