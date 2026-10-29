Putin, Musk\'a \'gerçek bir dahi\' derken uydu temaslarının sürdüğünü açıkladı

Moskova'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi sırasında konuşan Putin, uydular aracılığıyla internet bağlantısı sağlayan Rusya'nın kendi uydu internet projesi Rassvet'e değindi. Putin Musk hakkında, "O bir dahi, gerçek bir dahi" dedi. "Musk da dahil Amerikalı ortaklarımızla yakın temas halindeyiz."

Starlink, Musk'ın şirketi SpaceX'in bir parçası. Şirket, yorum talebine yanıt vermedi.

RASSVET VE STARLINK YÖRÜNGEDE KARŞI KARŞIYA

Putin, Rassvet ve Starlink uydularının "yörüngede birbirleriyle etkileşime girmemesi" için Rusya'nın Musk ile iletişim halinde olmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Putin "Biz ve Amerikalı ortaklarımız bunu karşılıklı olarak önemsiyoruz ve tüm siyasi sorulara rağmen çok çalışıyoruz" dedi.

Şirketin açıklamasına göre Starlink yaklaşık 13 bin uydu fırlattı. Buna karşılık, çevrimiçi uydu takip sitelerine göre Rassvet'in şu anda yörüngede sadece birkaç düzine uydusu bulunuyor.

Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçiliği Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rassvet'in "Rusya'nın Starlink alternatifi" olduğunu ve "ülkenin bu alandaki ilk adımlarını temsil ettiğini" belirtti. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Rusya, Elon Musk da dahil ABD ile uzay konusunda yakın temasını sürdürmektedir" denildi.

UKRAYNA ORDUSU BAĞLANTI SORUNU YAŞADI

Putin'in Rassvet ve Starlink yorumları, Putin'in Ukrayna'yı işgalinden yaklaşık beş yıl geçmesine rağmen, ABD ve Rusya'nın giderek yakınlaştığı bir dönemde geldi. Ukrayna, Rus güçlerini uzak tutma çabalarında Starlink internetine güveniyordu. Ancak geçen hafta Ukrayna ordusu aniden Starlink bağlantı sorunları yaşadı, Musk, SpaceX'in bunu kasıtlı yaptığını kabul etti.

WASHINGTON İLE MOSKOVA ARASINDA YAKINLAŞMA

ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın başlarında, ABD'nin İran'la savaşı nedeniyle fırlayan yakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile dizel ithalatı konusunda anlaşmaya vardığını söylemişti. Ardından Trump, Rusya'ya yönelik yürürlüğe girmesi beklenen bazı yaptırımları askıya aldı.

Bundan kısa bir süre sonra, bir ABD vatandaşı Rusya'da gözaltından serbest bırakıldı ve ABD elçisi Steve Witkoff, Putin'i "insani" bir isim olarak nitelendirdi.

Musk Güney Afrika'da doğdu, ardından Kanada'ya göç etti ve daha sonra ABD'ye yerleşti. Tesla, SpaceX ve Starlink dahil tüm iş girişimleri Amerika merkezli ve çoğu Kaliforniya ve Teksas'tan faaliyet gösteriyor. Musk, Trump ve diğer Cumhuriyetçi ABD'li politikacıların en büyük siyasi müttefiklerinden ve finansörlerinden biri oldu.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.