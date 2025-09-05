Salesforce Türkiye İş Ortağı Kofana Digital - Son Dakika
Teknoloji

Salesforce Türkiye İş Ortağı Kofana Digital

Salesforce Türkiye İş Ortağı Kofana Digital
05.09.2025 15:09
CRM dönüşüm projeleri, sadece teknik bir entegrasyon süreci değil; şirketlerin iş yapış biçimlerini, müşteriyle kurduğu ilişkiyi ve rekabet stratejisini kökten dönüştüren stratejik bir adımdır.

Bu dönüşümün sürdürülebilir başarıya ulaşabilmesi ise ancak doğru danışmanlık partneri, doğru çözüm mimarisi ve geleceğe yönelik bir vizyon ile mümkündür. Salesforce iş ortağı Kofana Digital olarak, Salesforce danışmanlığındaki uzmanlığımızı;

• Farklı sektörlerde edindiğimiz proje deneyimi,

• Alanında sertifikalı uzman ekibimiz,

• Salesforce ekosistemine olan derin hâkimiyetimiz ile birleştiriyor; kurumların dijital dönüşüm yolculuğunda en güçlü iş ortağı olarak konumlanıyoruz.

Salesforce'un sunduğu ileri seviye çözümleri, her kuruma özel olarak kurguladığımız stratejilerle entegre ederek; sadece bugünün değil, geleceğin iş ihtiyaçlarına da şimdiden yanıt veriyoruz. Bugüne kadar 25'ten fazla ülkede, 300'ün üzerinde Salesforce projesini başarıyla tamamladık. Eğer Salesforce danışmanlığı konusunda Türkiye'nin en iyisini arıyorsanız, Kofana Digital olarak doğru adrestesiniz.

EMEA Bölgesinde Öne Çıkan Salesforce Yetkinliği

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde yürüttüğümüz projelerle, teknik uygulamaların ötesine geçen bir değer yaratıyoruz. Her projede iş süreçlerine özel analiz, stratejik yönlendirme ve uzun vadeli büyüme hedeflerine katkı sağlayacak mimariler sunuyoruz.

Salesforce'un Tüm Modüllerinde Uçtan Uca Hizmet

Kofana Digital hangi Salesforce ürünlerinde danışmanlık veriyor?

Sales Cloud: Salesforce Sales Cloud, satış performansını artırmak, müşteri etkileşimlerini güçlendirmek ve iş büyümesini desteklemek amacıyla geliştirilen, dünyanın lider Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) platformudur. Satış süreçlerini sadeleştiren, görevleri otomatikleştiren ve satış ekiplerinin fırsatları daha hızlı kapatmasını sağlayan kapsamlı araçlar sunar.

Marketing Cloud : Salesforce Service Cloud, işletmelerin dünya standartlarında müşteri hizmetleri ve destek sunmasını sağlayan kapsamlı bir CRM platformudur. Daha hızlı çözümler, kesintisiz müşteri etkileşimleri ve tüm kanallarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı mümkün kılar.

Service Cloud: Salesforce Marketing Cloud, işletmelerin her kanalda kişiselleştirilmiş ve veri odaklı pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlayan lider bir dijital pazarlama platformudur. Tüm temas noktalarında kesintisiz ve bağlantılı müşteri yolculukları oluşturulmasına yardımcı olur.

Experience Cloud: Salesforce Experience Cloud, müşteriler, iş ortakları ve çalışanlar için kişiselleştirilmiş dijital deneyimler sunmayı sağlayan bir platformdur. Marka kimliğinize uygun portallar, topluluklar ve self-servis siteleri oluşturarak kullanıcı etkileşimlerini artırır.

Commerce Cloud: Salesforce Commerce Cloud, B2C ve B2B ticaret deneyimlerini dijital olarak sunmak için geliştirilen bulut tabanlı bir e-ticaret platformudur. Tüm kanallarda kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sağlayarak dönüşüm oranlarını artırır ve satışları optimize eder.

Net Zero Cloud: Net Zero Cloud, şirketlerin karbon ayak izlerini ölçmelerine, emisyon verilerini analiz etmelerine ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan çevresel sürdürülebilirlik yönetim platformudur. ESG raporlamasını kolaylaştırır ve iklim taahhütlerini destekler.

Data Cloud: Salesforce Data Cloud, tüm kaynaklardan gelen verileri bir araya getirerek müşterilere ait tekil ve dinamik bir görünüm oluşturan gerçek zamanlı bir müşteri veri platformudur (CDP). Bu sayede kişiselleştirme, segmentasyon ve analiz süreçleri çok daha güçlü hale gelir.

Tableau: Tableau, verileri görselleştirerek analiz etmeyi sağlayan lider bir iş zekâsı platformudur. Etkileşimli panolar ve yapay zeka destekli içgörüler ile kullanıcıların hızlı ve doğru kararlar almasına olanak tanır.

MuleSoft: MuleSoft, uygulamalar, sistemler ve veri kaynakları arasında entegrasyonu kolaylaştıran lider bir API yönetimi ve entegrasyon platformudur. İşletmelerin sistemlerini birleştirerek süreçleri hızlandırmasına ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmesine olanak sağlar.

Slack: Slack, ekiplerin birlikte daha verimli çalışmasını sağlayan modern bir dijital çalışma alanıdır. Salesforce ile entegrasyonu sayesinde kritik bilgilere anında erişim sağlar, ekiplerin süreçleri hızla yönetmesine ve doğrudan iş üstünde aksiyon almasına imkan tanır.

Agentforce: AgentForce, Salesforce'un güçlü yapay zeka (AI) ve otomasyon teknolojilerini bir araya getiren çözümüdür. Satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini optimize ederek Xişletmelerin zaman tasarrufu sağlamasına ve veriye dayalı kararlar almasına katkı sağlar.

Bu sayede kurumların satış, pazarlama, hizmet ve entegrasyon süreçlerini tek merkezden yönetmelerini sağlıyoruz.

Kofana Digital ile Farklı Sektörlere Özel Derinleşen Proje Yaklaşımı

"Herkese aynı çözüm değil, sektöre özgü mimari."

Finans, perakende, üretim, lojistik, sağlık ve daha birçok sektörde yürüttüğümüz projeler sayesinde, her kurumun kendi dinamiklerine uygun özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Sektör bağımsız değil, sektörün ihtiyaçlarına duyarlı bir danışmanlık anlayışını benimsiyoruz.

Salesforce Türkiye partneri Kofana Digital olarak danışmanlık yaklaşımımızın merkezinde yalnızca yazılım kurmak değil, kurumlara stratejik bir rekabet avantajı sunmak yer alıyor. Her proje başlangıcında kurumun hedeflerini anlayarak, sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak bir CRM mimarisi inşa ediyoruz.

