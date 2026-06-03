Şaşırtmayan sonuç! İşte Türkiye’de kahvaltı sofralarının en sevilen ikilisi - Son Dakika
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Şaşırtmayan sonuç! İşte Türkiye’de kahvaltı sofralarının en sevilen ikilisi

Şaşırtmayan sonuç! İşte Türkiye’de kahvaltı sofralarının en sevilen ikilisi
03.06.2026 12:23
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Haziran ayının ilk pazar günü kutlanan Dünya Kahvaltı Günü, kahvaltının sağlık, kültür ve günlük yaşam içindeki önemini yeniden hatırlatıyor. Verilere göre Türkiye’de kahvaltı sofralarının en sevilen eşlikçileri peynir ve zeytin. Kahvaltı hazırlığında ise kullanım kolaylığı sunan ürünler tercih ediliyor. Philips, hayatı kolaylaştıran mutfak çözümleriyle kahvaltı hazırlığını daha pratik ve keyifli hale getiriyor.

Türkiye’de kahvaltı yalnızca güne başlama rutini değil; aynı zamanda ailece geçirilen zamanın ve paylaşım kültürünün önemli bir parçası olarak görülüyor. Ipsos verilerine göre evlerin %93’ünde her gün en az bir kişi evde kahvaltı yapıyor. Modern yaşamın hızlanan temposuyla birlikte tüketiciler, kahvaltı hazırlığında zamandan tasarruf sağlayan ve kullanım kolaylığı sunan ürünlere yöneliyor. Philips’in yenilenen kahvaltı seti; çaycıdan yumurta pişirme makinesine, tost makinesinden ekmek kızartma makinesine kadar uzanan ürünleriyle günlük kahvaltı rutinlerine pratik çözümler sunuyor.

Geleneksel lezzetlerin eşlikçisi Philips Çay Makinesi

Türk kahvaltı kültürünün merkezinde yer alan çay, sofraların vazgeçilmez tamamlayıcısı olmaya devam ediyor. Ipsos verilerine göre Türkiye’de kahvaltı sofralarının en sevilen eşlikçileri arasında peynir (%88) ve zeytin (%75) öne çıkarken, taze demlenmiş çay bu deneyimin ayrılmaz bir parçası oluyor.

Philips Çay Makinesi, cam ve paslanmaz çelik olmak üzere iki farklı seçeneğiyle kahvaltı deneyimini daha pratik hale getiriyor. Paslanmaz çelik model; 1.8 litrelik geniş su kapasitesi, otomatik sıcak tutma özelliği ve dayanıklı yapısıyla kalabalık aile sofraları için ideal bir kullanım sunuyor. Cam model ise 2.2 litrelik geniş kapasitesine ek olarak 40°C mama suyu hazırlama fonksiyonu sayesinde farklı ihtiyaçlara da yanıt veriyor. Hızlı kaynatma teknolojisiyle sabah hazırlıklarını hızlandıran seri, çayı gün boyu ideal sıcaklıkta tutarak kahvaltı keyfini uzun süre koruyor.

Şaşırtmayan sonuç! İşte Türkiye’de kahvaltı sofralarının en sevilen ikilisi

Kusursuz kıvamların sırrı Philips Yumurta Pişirme Makinesi

Yumurta, Türkiye’de kahvaltı sofralarının en sık tercih edilen lezzetlerinden biri olmaya devam ediyor. Araştırma verilerine göre tüketicilerin en çok tercih ettiği yumurta türü haşlanmış yumurta olurken, pratik ve zahmetsiz hazırlık beklentisi de her geçen gün artıyor.

Philips Yumurta Pişirme Makinesi, aynı anda 6 yumurtayı haşlanmış, rafadan veya kayısı kıvamında kolayca hazırlamayı mümkün kılıyor. Özel poşe yumurta aparatı sayesinde kahvaltı sofralarına farklı tarif alternatifleri de eklenebiliyor. Kompakt tasarımıyla ürün, özellikle yoğun sabahlarda kahvaltı hazırlığını kolaylaştıran pratik bir yardımcıya dönüşüyor.

Şaşırtmayan sonuç! İşte Türkiye’de kahvaltı sofralarının en sevilen ikilisi

Hızlı ve doyurucu çözümler sunan Philips Tost Makinesi

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenlerin favorisi olan tostlar, Philips Tost Makinesi ile yeni bir boyuta taşınıyor. Eşit ısı dağılımı sağlayan plakaları sayesinde ekmekleri kurutmadan tam kıvamında kızartan ürün, farklı ekmek tiplerine uygun yapısıyla kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratıyor. Kolay temizlenebilir yüzeyleri ise kahvaltı sonrası süreci kolaylaştırıyor.

Çıtır detayların adresi Philips Ekmek Kızartma Makinesi

Sıcacık ve çıtır ekmek dilimleri, bir kahvaltı sofrasının olmazsa olmazıdır. Philips Ekmek Kızartma Makinesi, farklı kızartma kademeleriyle herkesin damak tadına uygun sonuçlar üretiyor. Simit, poğaça ve kruvasan gibi kahvaltılık ürünleri ısıtmaya uygun entegre rafı sayesinde hamur işlerini de fırından yeni çıkmışçasına sıcak servis etmenize olanak tanıyor.

Teknoloji, Philips, Türkiye, Zeytin, Dünya, Pazar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Şaşırtmayan sonuç! İşte Türkiye’de kahvaltı sofralarının en sevilen ikilisi - Son Dakika

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