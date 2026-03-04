Savaş sürerken Çin\'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar

Çin, uzay istasyonuna ikmal sağlamak amacıyla Tianzhou-9 kargo uzay aracını başarıyla fırlattı. Çin Uzay Ajansı tarafından gerçekleştirilen görev kapsamında Tianzhou-9, ülkenin uzay istasyonuna gerekli ekipman ve malzemeleri taşımak üzere yörüngeye gönderildi.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Fırlatma işlemi Çin'in doğusundaki uzay üssünden gerçekleştirildi. Roketin gece saatlerinde gökyüzüne yükselmesi sırasında ortaya çıkan görüntüler ise dikkat çekti. Atmosferde oluşan ve "denizanasını andıran dev bir bulut" şeklinde yayılan ışık, doğu gökyüzünü aydınlatarak izleyenlere görsel bir şölen sundu.

"DENİZANASI BULUTU"

Uzmanlar, roketin üst atmosferde bıraktığı gaz ve yakıt parçacıklarının güneş ışığıyla etkileşime girmesi sonucu bu tür "jellyfish cloud" (denizanası bulutu) olarak bilinen etkileyici görüntülerin oluştuğunu belirtiyor.

Tianzhou-9 görevi, Çin'in kendi uzay istasyonu programı kapsamında yürüttüğü lojistik görevlerden biri olarak görülüyor. Kargo uzay aracı, istasyonda görev yapan astronotlar için gerekli malzemeleri ve bilimsel ekipmanları taşıyarak uzay çalışmalarına destek sağlayacak.