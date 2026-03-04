Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar - Son Dakika
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar

Savaş sürerken Çin\'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
04.03.2026 13:00
ABD-İsrail ile İran arasında savaşın sürdüğü bir dönemde Çin, uzay istasyonuna ikmal taşıyan Tianzhou-9 kargo uzay aracını başarıyla fırlattı. Fırlatma sırasında roketin bıraktığı "denizanası" şeklindeki dev bulut doğu gökyüzünü aydınlattı.

Çin, uzay istasyonuna ikmal sağlamak amacıyla Tianzhou-9 kargo uzay aracını başarıyla fırlattı. Çin Uzay Ajansı tarafından gerçekleştirilen görev kapsamında Tianzhou-9, ülkenin uzay istasyonuna gerekli ekipman ve malzemeleri taşımak üzere yörüngeye gönderildi.

Fırlatma işlemi Çin'in doğusundaki uzay üssünden gerçekleştirildi. Roketin gece saatlerinde gökyüzüne yükselmesi sırasında ortaya çıkan görüntüler ise dikkat çekti. Atmosferde oluşan ve "denizanasını andıran dev bir bulut" şeklinde yayılan ışık, doğu gökyüzünü aydınlatarak izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Uzmanlar, roketin üst atmosferde bıraktığı gaz ve yakıt parçacıklarının güneş ışığıyla etkileşime girmesi sonucu bu tür "jellyfish cloud" (denizanası bulutu) olarak bilinen etkileyici görüntülerin oluştuğunu belirtiyor.

Tianzhou-9 görevi, Çin'in kendi uzay istasyonu programı kapsamında yürüttüğü lojistik görevlerden biri olarak görülüyor. Kargo uzay aracı, istasyonda görev yapan astronotlar için gerekli malzemeleri ve bilimsel ekipmanları taşıyarak uzay çalışmalarına destek sağlayacak.

