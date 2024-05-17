Savunma Sanayinde İhracat Artışı - Son Dakika
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Teknoloji

Savunma Sanayinde İhracat Artışı

Savunma Sanayinde İhracat Artışı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının kilo başına 65 dolar olduğunu belirtti. Karataş, savunma sanayisinin son 20 yılda büyük bir gelişme kaydettiğini ve ihracat rakamlarının arttığını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayisi ürünlerini 185 ülkeye ihraç ettiği bilgisini paylaştı.

17.05.2024 17:19
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, "Bundan 20 yıl önce savunma sanayisi bütçesi 5,5 milyar dolarken bugün 90 milyar dolar. Savunma sanayisinin ihracatı kilo başı 65 dolara ulaştı. Türkiye'nin genel ihracat oranına baktığımızda kilogram başına düşen rakam 1,5 dolar." dedi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen "EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi", İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) devam ediyor.

Etkinliğin son gününde "KOBİ'lerle Türkiye'nin Yükselişi: Güç ve Vizyon" başlıklı panel, MMG Yönetim Kurulu Üyesi İsa Turgut İnci'nin moderatörlüğünde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Moderatörlüğünü İTÜ Maden Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kumral'ın yaptığı "Sürdürülebilir Madencilik Yaklaşımı ve Yeni Trendler" panelinde ise madencilik sektöründe sürdürülebilirlik konusu ele alındı.

"Savunma Sanayinde Yetenek Yönetimi" paneli ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panelde, STM Genel Müdür Yardımcısı Yakup Arslan, ASELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Muhammed Ali Işık, HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek, TEI- TUSAŞ Motor Sanayii İşe Alım Müdürü Aylin Yalçınkaya Uzun ve ROKETSAN İnsan Kaynakları Direktörü Yunus Yöney konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, kurumlarının insan kaynakları süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

"Savunma sanayisinin ihracatı kilo başı 65 dolara ulaştı"

Hakan Karataş, 20 yıl önce yüzde 20 millilik ve yerlilik oranına sahip olan savunma sanayisinde bugün bu oranın yüzde 80'lere ulaştığına dikkati çekti.

Karataş, savunma sanayisinde 20 yıl önce 9 bin olan çalışan sayısının bugün 80 bini aştığını belirterek, "20 yıl önce üretim hacmi 1 milyar dolarken şu anda Türkiye'deki savunma sanayisinin yıllık üretim hacmi 12 milyar doları buldu. Bundan 20 yıl önce savunma sanayisi bütçesi 5,5 milyar dolarken bugün 90 milyar dolar. Savunma sanayisinin ihracatı kilo başı 65 dolara ulaştı. Türkiye'nin genel ihracat oranına baktığımızda kilogram başına düşen rakam 1,5 dolar. Savunma sanayisinde bazı ürünlerde kilo başına binlerce doları bulabiliyor. Ayrıca şu anda 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayisi ürünü ihraç ediliyor." dedi.

STM Genel Müdür Yardımcısı Yakup Arslan da STM'nin ağırlıklı olarak askeri denizcilik ve otonom sistemler alanında çalışan bir şirket olduğunu söyledi. Arslan, "STM, Türkiye Cumhuriyeti'nin yerlileştirdiği ve millileştirdiği MİLGEM adını verdiğimiz savaş gemileri ile denizaltı modernizasyonları alanında çalışıyor." diye konuştu.

Arslan, Türk ordusu dışında da Pakistan, Malezya ve Ukrayna başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelere deniz sistemleri ve deniz silah platformları geliştirme ve satma noktasında çalışmalarda bulunduklarını ifade etti.

Çalışanlarının büyük çoğunluğunun mühendislerden oluştuğunu söyleyen Arslan, lisans ve yüksek lisansa sahip çalışan oranlarının yüksek olduğunu vurguladı.

Aylin Yalçınkaya Uzun, şirkette çalışan mutluluğunun yüksek olduğunu ve bu konuda öne çıkan şirketlerden biri olduklarını dile getirdi.

Yunus Yöney, Oğuzhan Coşkunyürek ve Muhammed Ali Işık da şirketlerindeki insan kaynakları yönetimine ilişkin bilgi verdi.

MMG Genel Başkanı Bülent Şen moderatörlüğünde de " Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Görünümü" paneli düzenlendi. Panelde, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve KEİPA Türkiye Grubu Başkanı Fatih Dönmez konuşma yaptı.

EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi, bugünkü etkinliklerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Savunma Sanayinde İhracat Artışı - Son Dakika

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