Sosyal medya yasası yolda! Yüz tanıma sistemi, ebeveyn kontrolü...
Teknoloji

Sosyal medya yasası yolda! Yüz tanıma sistemi, ebeveyn kontrolü...

Sosyal medya yasası yolda! Yüz tanıma sistemi, ebeveyn kontrolü...
16.02.2026 12:16
Ailelerin çocuklarını korumakta güçlük çektiği sosyal medyaya bakanlık el attı. 15 yaş altı çocukların gözetim altında tutulabilmesi için Meclis'e yeni bir taslak sunuldu. Buna göre; sosyal medya kullanımına 15 yaş sınırı getirilecek. Platformlarda ebeveyn kontrol araçları sunma ve yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu olacak. Kurallara uymayanlara idari para cezası ve bant daraltma yaptırımı uygulanabilecek.

Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik kapsamlı sosyal medya düzenlemesi yakında Meclis'e sunulacak. Hazırlanan taslak çalışmaya göre, sosyal medya kullanımında 15 yaş sınırı getirilmesi, platformlara ebeveyn kontrol araçları zorunluluğu ve yaş doğrulama sistemi şartı öngörülüyor.

ŞİKAYETLERE 48 SAAT SINIRI

Yapılacak düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına ilave yükümlülükler getirilecek.

Buna göre: Ebeveyn kontrol araçlarının sunulması zorunlu olacak. Şikâyet başvuruları en geç 48 saat içinde cevaplandırılacak. Aldatıcı reklamların engellenmesi için önleyici tedbirler alınacak.

Dijital oyun sağlayıcıları da yaş kriterlerine göre derecelendirme yapmakla yükümlü olacak. Derecelendirilmeyen oyunlar sunulamayacak.

BTK'YA BİLDİRME ZORUNLULUĞU

Türkiye'den günlük erişimi belirli bir seviyenin üzerinde olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma ve BTK'ya bildirme zorunluluğu getirilecek. Kurallara uymayanlara idari para cezası ve bant daraltma yaptırımı uygulanabilecek.

15 yaş sınırı belirlenirken bilimsel araştırmalar, Türk Ceza Kanunu'ndaki cezai sorumluluk eşiği, Türk Medeni Kanunu'ndaki düzenlemeler ve Avrupa ülkelerindeki uygulamalar dikkate alındı.

BAKANLIK ARASI İSTİŞARELER

Avustralya, Fransa, Danimarka, Belçika ve ABD'nin bazı eyaletlerinde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlamaları ve ebeveyn izni şartı uygulanıyor. Çin'de ise belirli saatlerde internet erişimine kısıtlama getiriliyor.

Taslakta farklı yaş doğrulama yöntemleri üzerinde duruluyor. Yüz tanıma sistemleri, çevrim içi hareketlerden yaş tahmini yapan algoritmalar ve kimlik doğrulama yöntemleri seçenekler arasında yer alıyor.

DAHA GÜVENLİ BİR ORTAM SAĞLANACAK

Çalışmalar kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, sosyal medya platformları ile ebeveyn ve çocuklarla istişareler yapıldığı bildirildi.

Yeni düzenlemenin, çocukların üstün yararı ilkesi doğrultusunda dijital mecralarda daha güvenli bir ortam oluşturmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Yetkililer, mevcut mevzuatın hızla gelişen dijital dünyaya yeterli karşılığı veremediğini belirtiyor.

Teknolojik dönüşümle birlikte çocukların çevrim içi ortamda daha korumasız hale geldiğine dikkat çekilirken; fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi olumsuz etkileyebilecek risklere karşı proaktif ve bütüncül bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

Teknoloji, Eğitim, Hukuk, Aile, Son Dakika

Yorumlar (2)

    Yorumlar (2)

  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    biryerde yasak varsa orda uymayan akıllılar hep vardır. 0 1 Yanıtla
  • sedat celik sedat celik:
    yaş 18 olsun lütfen 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
