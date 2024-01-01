Tahtın son sahibi kim oldu? 2023\'ün son gününde yılın en çok satan otomobil modelleri!

Evet koskoca bir yıl daha bitti. ShiftDelete.Net ekibi olarak sizler için bu yılın en çok satan otomobillerini listeledik. Listemizde Ocak ayından Kasım ayına kadar olan süreçte toplamda en çok satılan markaları ve otomobillere yer verdik. Bakalım Türk otomobil kullanıcılarının 2023 yılı tercihleri neler oldu? İşte konuyla ilgili detaylar…

2023 yılı en çok satan otomobiller ve markalar!

Listemiz Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından Ocak ayından Kasım ayına kadar yayınlanan verileri kaynak almaktadır.

1- Fiat Egea Sedan

2023 yılı sonunda bitti. Bu yıl otomotiv endüstrisi için oldukça sürprizlerle doluydu. Bir anda yükselişe geçen piyasanın ardından gelen büyük düşüş ve durgunluk otomobil satışlarına da yansıdı. Bunun yanındaysa Fiat Egea Sedan 11 aylık süreçte 1 kez birinciliğini kaptırdı. Kalan 10 ayda her zaman listenin en başında yer aldı. Fiat Egea Sedan Ocak-Kasım 2023 sürecinde toplamda 75 bin 299 adet satarak en çok satan otomobil oldu.

2- Renault Clio HB

Seveni çok olunca alıcısı da çok oluyor diyebileceğimiz bir otomobille listemiz devam ediyor. Sevilen hatchback Renault Clio Ocak-Ekim dönemi aylık satış listelerinde sürekli Egea ile rekabet içerisindeydi. İkinci sıranın sahibi olan Renault Clio Ocak ayından Kasım ayına kadar toplamda 50 bin 99 adet sattı.

3- Fiat Egea Cross

Sedan modelini 1. sıraya yerleştiren Fiat Egea, crossover SUV sayılabilecek modeli olan Egea Cross'u listenin 3. sırasına yerleştirmeyi başardı. Fiat Egea Cross Ocak ayından Ekim ayına kadarki periyotta toplamda 36 bin 359 adet sattı. Bununla birlikte Fiat, Egea model ailesindeki 3 modelden ikisini en çok satanlar listesinde ilk 3 sıraya yerleştirdi.

4- Megane Sedan

Muhtemelen en büyük talihsizliği Fiat Egea serisi ile yarışması olan C segmentinin sevilen yüzü Megane Sedan listemizde 4. sıraya yerleşti. Aynı Fiat gibi listenin ilk 3 sırasını domine etme şansı olan Renault bir dönem Megane ve Clio modellerinde yaşadığı tedarik sorunu nedeniyle listenin 2 ve 4. sırasını aldı. Megane Sedan Ocak ayından Kasım ayına kadar olan periyotta toplamda 28 bin 828 adet sattı.

5- Toyota Corolla

Bir dönem yaşadığı tedarik sorunları ile gündeme gelen Toyota listenin 5. sırasına Corolla modeli ile yerleşti. Markanın sevilen C segmenti aile otomobili Ocak ayından Kasım ayına kadar olan periyotta toplamda 24 bin 612 adet sattı.

6- Dacia Duster

Geçtiğimiz haftalarda son neslini tanıtan ve artık adının Renault Duster olarak değişeceği duyurulan sevilen SUV modeli listemizin 6. sırasına yerleşti. Dacia Duster Ocak-Kasım 2023 aralığında toplamda 21 bin 642 adet satarak en çok satan otomobiller listesinde altıncı, en çok satılan SUV modelleri listesininse 2. sırasına yerleşti.

7- Opel Corsa

Alman otomobil devi Opel'in B segment hatchback modeli olarak piyasaya sunduğu Corsa en çok satanlar listesinin 7. sırasına yerleşti. Opel 2023 yılına talihsiz bir başlangıç yapsa da yeni modelleri ile durumu kurtardı ve yıl sonunda Corsa'nın 18 bin 916 adet satışıyla 7. sıraya oturdu.

8- Hyundai i20

i20 N modelini duymayan bilmeyen araba meraklısı yoktur. Özellikle yeni i20'nin ünlenmesini sağlayan i20 N sayesinde marka satışları arttı. Hyundai'nin sevilen hatchback modeli i20 Ocak ayından Kasım ayına kadar toplamda 18 bin 768 adet satarak listenin 8. sırasının sahibi oldu. Ayrıca bu yıl en çok satılan Kore markası da Hyundai olmuş oldu.

9- Peugeout 3008

Muhtemelen aklınızdan "Peugeout tanıtımları o kadar çok oldu peki listede neredeler?" sorusu geçmiştir. Peugeot sevilen SUV modeli 3008 ile birlikte listenin 9. sırasına sahip oldu. Oldukça beğeni toplayan Peugeot 3008 Ocak ayından Kasım ayına kadar olan periyotta toplamda 16 bin 97 adet sattı.

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10- Peugeot 2008

Abili kardeşli listenin sondan 2 ve 1. sırasına sahip olan Peugeot 2008 modeli ile de listemizi kapatıyor. Markanın sevilen modeli 2008 Ocak ayından Kasım ayına kadar olan süreçte toplamda 16 bin 89 adet sattı.