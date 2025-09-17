TEKNOFEST İstanbul başladı! 21 Eylül'e kadar sürecek - Son Dakika
TEKNOFEST İstanbul başladı! 21 Eylül'e kadar sürecek

17.09.2025 10:19  Güncelleme: 11:11
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacağı, birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da gösteri yapacak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 13. kez İstanbul'da bugün kapılarını açtı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan festival, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

1 MİLYON 100 BİN YARIŞMACI BAŞVURU YAPTI

Bu yılki teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu.

SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPACAK

TEKNOFEST, havacılık ve savunma sanayisinin gözde araçlarını da sergiliyor. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, festivalde gösteri yapacak; F-16 savaş uçakları ise uçuş gerçekleştirecek. Etkinlikte ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI yer alıyor. 21 Eylül'de sona erecek olan festivalde, ziyaretler 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

Kaynak: DHA

