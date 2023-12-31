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Togg T10X Aralık Ayında 6.008 Adet Sattı - Son Dakika
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Togg T10X Aralık Ayında 6.008 Adet Sattı

Türkiye'nin yerli araç üreticisi Togg, T10X modeli ile elektrikli otomobil pazarında rekabeti artırmaya devam ediyor. Aralık ayında 6.008 adet Togg T10X satışı gerçekleştirildi. Bu sayede toplam teslimat sayısı 19.583'e ulaştı. Togg, üretimlerin artmasıyla önümüzdeki yıl kurasız olarak T10X satışına başlamayı hedefliyor.

Togg T10X Aralık Ayında 6.008 Adet Sattı
31.12.2023 - 20:28,  Güncelleme: 20:28
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Yerli araç üreticisi Togg ( Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), T10X modeli ile elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti artırmaya devam ediyor. Bu yılın başlarında kura ile belirlenen binlerce kişi için dağıtımlar aşamalı olarak devam ediyorken, aralık ayında kaç adet Togg satıldı? Detaylar haberimizde.

Togg T10X teslimatlarında yeni rekor!

Togg, geçtiğimiz mart ayında çekiliş yaptı. Mayıs ayı ile birlikte T10X'in teslimatlarına başladı. Her ay birkaç bin araç sahibini buluyorken, bu ilerleyiş aralık ayında rekor seviyeye ulaştı. Togg tarafından yapılan açıklama da, Aralık 2023'te 6.008? T10X teslimatı yapıldığını görüyoruz. Önceki ayda 4.401 adet teslimat yapıldı.

Togg T10X Aralık Ayında 6.008 Adet Sattı

Togg T10X'in toplam teslimat sayısı, aralık ayında yapılan 6.008 teslimatla 19 bin 583'ye ulaştı. Bu da şirketin 20 bin teslimata yaklaştığını ortaya koydu.Teslimat sayısı, mayıs, haziran ve temmuz ayında 1.435, ağustosta 1.965, eylülde 2.204, ekimde ise 3.567 idi. Kasım ayındaki teslimat ile bir kez daha rekor kırılmıştı.

Togg, yurt dışı satışına hazırlanıyor! Satış personeli alımı başladı

Togg'un X(twitter) paylaşımı:

"Türkiye'mize verdiğimiz sözü tuttuk Aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6.008 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik. Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen < 19 bin 583 > kullanıcımız T10X'lerine kavuştu. Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz. Yollarda daha fazla karşılaşmak dileğiyle…"

Togg T10X Aralık Ayında 6.008 Adet Sattı

Ülkemizde bir rekor! Bir ayda 6.000 Togg teslim edilmiş. Tesla teslimat performansını geride bıraktılar. Sanırım isteyen herkesin kısa sürede alabileceği bir döneme yaklaşıyoruz. pic.twitter.com/5k1aaOPj7D

Hakkı Alkan (@hakki_alkan) December 31, 2023

Hangi ilde kaç adet Togg satıldı?

Togg'un paylaşımında, İstanbul'da 6 bin 870, Ankara'da 2 bin 636, Bursa'da 918, Kocaeli'de 871, Konya'da 693, İzmir'de 649, Antalya'da 574 adet aracın teslimatının yapıldığı görüldü.

Togg T10X Aralık Ayında 6.008 Adet Sattı

Togg, üretimlerin giderek artmasıyla önümüzdeki yıl kurasız olarak T10X satışına başlamayı amaçlıyor. Yerli elektrikli otomobili satın almak isteyen müşteriler, Trumore üzerinden sipariş vererek hızlı teslimata kavuşabilecek.

Togg T10X özellikleri

ÖzellikDeğerMotor160 KW/ 320 KWBeygir gücü218 HP/430 HPAzami tork350 nm0-100 hızlanmaMenzil314 km/ 523 kmOtonom sürüş2. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan itişli/ Dört çekerBatarya seçenekleriStandart menzil (52,4 kWh)/ Uzun menzil (88,5 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 kmŞarjRapid şarj teknolojisi

2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum

2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Togg T10X Aralık Ayında 6.008 Adet Sattı - Son Dakika


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