Trendyol, Türk tekstili ve mutfak eşyalarıyla e-ihracatta zirvede

Teknoloji

Trendyol, Türkiye'nin e-ihracat alanındaki başarı hikayesini bir kez daha gözler önüne serdi. 2024 yılının ilk çeyreğinde Türk üreticilerin uluslararası pazarlarda dikkat çekici bir başarı elde ettiği açıklandı. Peki zirvede ne var?

Trendyol e-ihracat 2024 verilerine göre zirvede Türk tekstili ve mutfak eşyaları var!

2024'ün ilk çeyreğinde Türk tekstil ürünleri ve mutfak eşyaları, e-ihracat şampiyonu olarak öne çıktı. İhracat yapılan ürünler arasında tişörtlerden mutfak takımlarına, tavalar ve tencerelere kadar geniş bir yelpaze yer aldı.

Türkiye'den ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran satıcılar özellikle Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ticaret hacmini artırdı. Bu başarıda Trendyol'un mikro ihracat çözümleri büyük bir rol oynadı. Şirket, geçen yıl itibariyle 90 binden fazla satıcısını uluslararası alanda ihracat yapabilen birer ticaret elçisi haline getirdi.

Trendyol ile e-ihracatta parlayan 10 şehir!

İlk çeyrek verilerine göre Trendyol üzerinden satış yapan yaklaşık 50 bin satıcı 16 milyon ürün sattı. Bu satışlar özellikle Bursa, Adana, Gaziantep, Denizli ve Mersin gibi illerden gerçekleştirildi. Satılan ürünlerin büyük bir kısmı, günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları olan tekstil ve mutfak eşyalarından oluştu. Bu ürünler, uluslararası alıcılar arasında da yoğun ilgi gördü.

Dolayısıyla Trendyol'un sağladığı e-ihracat imkanları Türk satıcılar için büyük bir fırsat penceresi açtı. Zira bu sayede yerel üreticiler dünya pazarlarına adım atma ve Türk ürünlerinin kalitesini uluslararası alanda tanıtma şansı buldu.