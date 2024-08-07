Türk hava sahası emin ellerde! İsrail\'in Demir Kubbesi\'nden daha etkili bir sistem inşa ediliyor

Teknoloji

Artan jeopolitik gerginlikler nedeniyle Türkiye havadan gelebilecek tehditlere karşı yerli hava savunma sistemini inşa ediyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin de önemli bir parçası olduğu hava savunma sistemi çeşitli katmanlardan oluşuyor. Savunma Sanayii İcra Komitesi dün yerli ve milli hava savunma sistemi katmalarının tamamının ismine Çelik Kubbe isminin verildiğini açıkladı. Buna göre Sungur, Korkut, Hisar-A, Hisar-O, Siper ve katmanı oluşturan tüm sistemlerin tamamı bu isimle anılacak.

TÜM TEHDİTLER BERTERAF EDİLECEK

Türkiye uzun süredir kendi katmanlı hava savunma sistemi ailesini oluşturuyor. Bu ailenin içindeki yakın hava savunma sistemleri, alçak ve orta irtifa sistemleri hali hazırda envantere girdi. Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise ilk etabı için sona gelindi. Komitede bu ailenin birlikte çalışabilirliği, yeni geliştirilen hava radar sistemleri ile uyumlu çalışımı ve eş zamanlı bir hava resmi oluşturularak harekat merkezinden yönetilmesi konuları Çelik Kubbe başlığı ile görüşüldü. ASELSAN'ın geliştirdiği sistem tamamen hayata geçtiğinde milli Çelik Kubbe, Türk hava sahasına giren hatta girmesi muhtemelen olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Çelik Kubbe'nin önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, günümüzde savaşların artık havada başlayıp karada biteceğini belirtiyor. Balistik füzelerde meydana gelen teknolojik gelişmelerin hava savunma sistemlerinin önemini ortaya koyduğunu dile getiren Başbuğ "Füzeler başka bir ülkeye saldırıda ilk etapta başvurulan unsurlar haline geldi. Bunun örneğini İran ve İsrail arasında yaşanan hadisede görebiliriz" dedi.

İSRAİL'İN DEMİR KUBBESİ'NDEN DAHA KAPSAMLI

Başbuğ, İsrail'in Demir Kubbe sisteminin sadece alçak hava savunmasında işe yaradığını ve tek bir katmanın ismi olduğunu dile getiriyor. Bu yüzden Demir Kubbe'nin etkisinin sınırlı olduğunu söyleyen Başbuğ "Türkiye'nin sahip olduğu Çelik Kubbe ise birçok irtifadan gelecek tehditlere karşı etkili tüm katmaların genel ismi" diyor.

YUNAN BASININDA MANŞETLERDE

Hayata geçtiğinde jeopolitik açıdan zorlu bir coğrafyada bulunan Türkiye'ye güvenlik açsından büyük bir avantaj sağlayacak sistem, Yunanistan basınında da büyük ilgi gördü. Gazeteler ve internet siteleri gelişmeyi manşetten duyururken, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gerçekleştirdiği toplantının tüm detayları paylaşıldı.