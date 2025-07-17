Vodafone ve BMD'den Dijitalleşme İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Vodafone ve BMD'den Dijitalleşme İş Birliği

Vodafone ve BMD\'den Dijitalleşme İş Birliği
17.07.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Business, BMD ile dijital çözümler sunmak için iş birliği yaptı, perakende sektörü desteklenecek.

VODAFONE Business, markalı perakendecilerin dijitalleşme yolculuğuna destek vermek amacıyla Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Vodafone Business ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, perakende sektörünün dijitalleşerek maliyetlerini azaltabileceği vurgulanırken, Vodafone Business'ın bulut çözümlerinden siber güvenliğe uzanan teknoloji portföyü, BMD üyelerinin kullanımına sunulacağı belirtildi.

Vodafone Business, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile markalı perakende sektörüne özel dijital çözümler sunmak üzere bir iş birliğine imza attı. Sektörün önde gelen markalarını bir araya getiren bu stratejik ortaklıkla, Vodafone Business'ın dijital çözümleri, BMD üyelerine özel olarak sunulacak.

İş birliği kapsamında Vodafone Business'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ve BMD Başkanı Sinan Öncel başta olmak üzere sektörün önde gelen temsilcileri katıldı. Toplantıda, dijital teknolojilerin perakende sektöründe nasıl bir fark yaratabileceği ele alındı.

AKSOY: DİJİTALLEŞME, İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİ İÇİN OLMAZSA OLMAZIMIZ

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, perakende sektöründe artan maliyetleri azaltmak için inovatif teknolojilere yatırım yapmanın önemini vurgularken, şirketler adına gelecekte var olabilmenin tek yolunun dijitalleşmeyi içselleştirebilmesinden geçtiğine işaret etti. Aksoy, "Artan maliyetler markalı perakende sektörü için yeni iş yapış süreçlerini ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Biz Vodafone Business olarak dijitalleşmeyi, işletmelerin sürdürülebilir büyümesi için bir kaldıraç olarak görüyoruz. Bu iş birliği ile BMD üyelerine özel çözümler sunarak, onların verimliliği artırmalarına ve dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına destek olmayı hedefliyoruz" dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise Vodafone Business'ın bulut teknolojileri, veri güvenliği, yapay zeka destekli çözümler ve sektöre özel dijital altyapılar konusundaki yetkinliğine dikkat çekti. Kestioğlu, "Son yıllarda hem teknolojik hem de insan kaynağı açısından çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Perakende sektörüne özel geliştirdiğimiz çözümlerle işletmelerin operasyonel yüklerini hafifletiyor, daha çevik ve güvenli bir yapıya geçmelerine katkı sağlıyoruz. Amacımız yalnızca dijital çözümler sunmak değil; müşterilerimize her temas noktasında en iyi deneyimi yaşatmak ve mükemmel bir servis kalitesi sağlamak. BMD ile başlattığımız bu iş birliğinin de dijitalleşme vizyonumuzu tabana yaymak açısından büyük önemi var" diye konuştu.

ÖNCEL: VODAFONE BUSİNESS'IN ALTYAPISIYLA ÜYELERİMİZ REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRACAK

BMD Başkanı Sinan Öncel de markalı perakende sektöründe yüksek maliyetlerin uzun süredir çözüm bekleyen temel sorunlardan biri olduğunu belirtti. Öncel, "Gıda dışı perakendeyi temsil eden 518 markamızla birlikte, maliyetleri düşürecek her olasılığı değerlendiriyoruz. Dijital teknolojiler bu açıdan önemli bir fırsat sunuyor. Vodafone Business ile yaptığımız bu iş birliği, inanıyorum ki üyelerimizin rekabet gücünü artıracak ve işlerini daha sürdürülebilir hale getirecek. Bu projede aynı zamanda bir BMD üyesi olan Vodafone gibi teknoloji alanında öncü bir şirketle yol almaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Vodafone ve BMD'den Dijitalleşme İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Süveyda’da Çatışmalar Yeniden Başladı Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Başladı
Real Madrid’de ayrılık resmen duyuruldu Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis’e götürdü Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis'e götürdü
Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp’ün formasını emekli etti Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp'ün formasını emekli etti
Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu

08:54
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
15:42
Fenerbahçe’den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig’de kaldı İşte yeni takımı
Fenerbahçe'den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı
15:38
Şam’ı bombardımana tutan Netanyahu’dan ilk açıklama
Şam'ı bombardımana tutan Netanyahu'dan ilk açıklama
15:31
Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı
Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı
15:26
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’a yeni saldırılar düzenledi Ölü ve yaralılar var
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var
15:26
Fenerbahçe Milan Skriniar’ın transferinde geri sayıma geçti
Fenerbahçe Milan Skriniar'ın transferinde geri sayıma geçti
15:15
DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
15:13
Güven Yalçın Süper Lig’e geri döndü
Güven Yalçın Süper Lig'e geri döndü
15:07
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
14:59
Tatilden döndü, kuaföre koştu Yasemin Şefkatli’den yeni stil hamlesi
Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi
14:49
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
14:38
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 11:04:15. #7.11#
SON DAKİKA: Vodafone ve BMD'den Dijitalleşme İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.