Yapay Zeka Çalışmaları İçin Yeni Komite Kuruluyor

Teknoloji

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Rıdvan Kahveci, "Yapay zeka alanındaki uluslararası çalışmaların takibi, bu konudaki çalışmalara ülkemizce etkin katılım sağlanması ve katkı verilmesi amacıyla 'Uluslararası yapay zeka çalışmalarını takip ve koordinasyon komitesi' kurulacaktır" dedi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, BTK ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) yetkililerini dinlemek üzere AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı. Dönmez, 17 Şubat pazartesi günü İstanbul'a gideceklerini belirterek, "İstanbul Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'ni yapay zeka alanındaki çalışmaları sebebiyle ziyaret edeceğimiz bir günlük bir program planlıyoruz. Bu hafta için de komisyon uzmanları detayları konusunda tüm üyelerimizi bilgilendirecekler" dedi.

'ELEKTRONİK İMZA KANUNU GÖREVLERİN TEMEL ÇERÇEVESİNİ ÇİZİYOR'

Komisyonda sunum yapan BTK Başkan Yardımcısı Rıdvan Kahveci, ulusal siber olaylara müdahale noktasında BTK'ya verilmiş bir takım çalışmaların bulunduğunu söyleyerek, "Bununla beraber gene haberleşme ve pozitif sektörlerine ilişkin hizmet kalitesi piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri gibi bu ana başlıklar altında detaylı anlamda bizim faaliyet alanlarımız sıralanıyor. Ana ayaklarından birini oluşturan internetin güvenli ve bilinçli kullanımını sağlamaya dönük olarak da 56'ncı ve 57'nci sayılı kanun kapsamında bir takım görevlerimizi icra ediyoruz. ve bununla beraber Elektronik İmza Kanunu gene yürütmekte olduğumuz görevlerin temel çerçevesini çiziyor" diye konuştu.

'BİR STRATEJİ VE EYLEM BELGESİ BULUNMAKTA'

Kahveci, ana kanunların dışında ilgili bazı kanunlarda da BTK'ya verilmiş bir takım yan görevler ve fonksiyonlarının bulunduğunu kaydederek, "Yapay zeka konusunda doğrudan kurumumuza yüklenmiş bir görev; sorumluluk bulunmamakla beraber hepimizin malumu olduğu üzere, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın koordinesinde hazırlanan şu anda resmi olan bir strateji ve eylem belgesi bulunmakta. Burada 2024 ve 2025 yılları için de kurumumuzun doğrudan değil ancak ilgili kurum olarak zikredildiği 4 tane eylem bulunmakta" ifadelerini kullandı. Kahveci, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada 1'incisi HİSAR Projesi kapsamında 'öğrenci eğitimi tamamlanacak ve sosyal etkinlikler düzenlenecektir.' 'Dijital teknolojilerin yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalık artırıcı yarışmalar düzenlenecektir.' Bu 2024 ve 2025 Yapay Zeka Stratejisi'nin Eylem Planı'nda yer alan ifadeler. Buralarda biz BTK olarak ilgili kurum olarak belirlenmiş durumdayız. Gene farklı bir stratejik öncelik olan 'uluslararası düzey iş birliklerini güçlendirmek' önceliği altında da iki tane gene eylemde adımız zikredilmiş. Yapay zeka alanındaki uluslararası çalışmaları takibi, bu konudaki çalışmalara ülkemizce etkin katılım sağlanması ve katkı verilmesi amacıyla 'uluslararası yapay zeka çalışmalarını takip ve koordinasyon komitesi kurulacaktır' eylemi. Burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız sorumlu kurum olarak belirlenmiş. Bununla alakalı da daha evvel bir takım yazışmalar kurumumuzda yapılmış olup kurumumuz olarak burada gerekli katkılarımız kendilerine verilmiştir. İkinci bir eylemde 'verimli güven içerisinde serbest oluşumlarla ilişkin çalışmalar takip edilecektir.' Burada da Dijital Dönüşüm Ofisi sorumluluğunda verilen bir eylem" dedi.

Haber-Kamera: Taha AYHAN- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA,