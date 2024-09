Yapay Zeka Çipleri Telefonları Değiştiriyor

Teknoloji

TELEFONLARDA entegre yapay zeka çipleriyle karşılaşılmasının, günlük yaşamda etkiler yaratacağını ifade eden Yeditepe Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Tolga Seçilmiş, "Yapay zeka çipleri artık telefonların içine entegre ediliyor ve bu gelişme, kullanıcılar için hız, güvenlik ve enerji verimliliği gibi önemli avantajlar sağlıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde tanıtılan en son A18 çipi, bu devrimin en güncel örneği olarak öne çıkıyor. Bu yeni çipler, yapay zeka işlemlerini telefonun içinde gerçekleştirerek verilerin daha hızlı ve güvenli şekilde işlenmesini sağlıyor, böylece kullanıcılara etkili geri dönüşler sunuyor. Yapay zeka çiplerinin telefonlarda devrim yaratacağını düşünüyorum" dedi.

Yapay zeka çiplerinin iki belirgin özelliğinin dikkat çektiğini belirten Tolga Seçilmiş, "Yapay zeka çiplerinin telefonun içinde bulunması, verilerin buluta gönderilmeden anında işlenmesini sağlıyor. Bu, kullanıcıların çeşitli işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmelerini mümkün kılıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yapay zeka çipi sayesinde aylık faturalarını analiz ederek tüketim artışlarını veya fiyat değişimlerini grafiksel olarak görebiliyor. Başka bir örnek olarak, yapay zeka çipi, kullanıcıların çektiği bir sanat eserinin tarihçesini ve sanatçısını anında analiz edip bilgi verebilir. Ayrıca, kullanıcılar, kodlama veya manuel ayarlar yapmaya gerek kalmadan yapay zekaya basit komutlar vererek istedikleri işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor. Ek olarak, 'Eve yaklaşınca fırını çalıştır ve yemeği pişirmeye başla' şeklinde bir komutla, yapay zeka sizin yerinize bu otomasyonu devreye sokuyor. Böylece yapay zeka çipleri, hem kişiselleştirilmiş öneriler sunarak hem de otomatik işlemler yaparak günlük yaşamı daha verimli ve konforlu hale getiriyor" diye konuştu.

'KULLANICILARIN GİZLİLİĞİ VE VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ EN ÜST DÜZEYDE TUTULUYOR'

Yapay zeka çiplerinin, gelişmiş dil kapasitesi sayesinde birçok dili hızlı ve doğru bir şekilde çevirdiğini söyleyen Seçilmiş, "Bu özellik, kullanıcıların seyahatlerinde veya işlerinde dil engellerini ortadan kaldırarak daha verimli iletişim kurmalarını sağlayacak. Eğer yapay zeka çipi, cihazın işlem kapasitesini aşan daha karmaşık görevlerle karşılaşırsa, bu tür işlemler güvenli bir şekilde bulut üzerinde gerçekleştiriliyor. Tüm veriler, bulut üzerinde yüksek güvenlik standartlarına göre şifrelenerek korunuyor, böylece kullanıcıların gizliliği ve verilerinin güvenliği en üst düzeyde tutuluyor. Bu sayede karmaşık işlemler güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanıyor" açıklamalarında bulundu.

'HAYATIMIZ DAHA AKILLI, KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ VE OTOMATİK BİR HALE GELECEK'

Telefonların içindeki yapay zeka çiplerinin fotoğraf çekme, veri analizi ve kişiselleştirme uygulamalarında yaygınlaşacağını diyen Seçilmiş, "Yapay zeka teknolojisi gelecekte hayatımızın her alanına daha fazla entegre olacak. Ev teknolojileri ve giyilebilir cihazlarla olan entegrasyonuyla günlük yaşamı daha da kolaylaştıracak. Şu an küçük adımlarla bu teknolojilere tanıklık ediyoruz, ancak gelecekte daha büyük yeniliklerin hayatımıza girmesi bekleniyor. Yapay zeka, sadece telefonlarda değil, evlerimizde ve günlük yaşantımızın her alanında devrim yaratacak. Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında büyük bir dönüşümün başlangıcını işaret ediyor ve yapay zekanın gelecekteki rolünü şekillendiriyor. Yapay zeka çipleri sayesinde, hayatımız daha akıllı, kişiselleştirilmiş ve otomatik bir hale gelecek" ifadelerini kullandı.