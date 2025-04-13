Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu

Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı şampiyonluk adayı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbaykarşılaşmanın hakemi Yasin Kol'a tepki gösterdi.

"HAKEMİN VERDİĞİ FAULÜ KABUL ETMİYORUM"

Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından "Bu maça her şey olarak iyi hazırlandık. Maça da çok iyi başladık, pozisyonlarımız vardı. Hakemin verdiği faulü kabul etmiyorum! Öyle bir faul yok! Öyle yerde faul yaparsan... Devre bitmek üzereydi. 43. dakikada gol yedik. İkinci yarıda gol attık. Ondan sonra pozisyonlar kötü olmaya başladı. Sakatlanan ve yorulanlar oldu. Yenilmemesi gereken gollerdi. Puan alacağımız maçtı ama istediğimiz gibi olmadı maalesef" dedi.

"YENİLECEĞİMİZİ AKLIMIN UCUNDAN GEÇİRMİYORDUM"

Rıza Çalımbay, basın toplantısında "Maçın başında iyi pozisyonlar yakaladık. Yenileceğimizi aklımın ucundan geçirmiyordum. Hakem arkadaşın o hareketi nasıl verdiğine inanamıyoruz. Çok basit bir hareket. Talisca onları arıyor, düşmeye çalışıyor. Kendine bir yer arıyor frikik atmak için maalesef. 43. dakikada olması dezavantaj oldu. Golü yemeden içeri geçsek bambaşka olurdu. İkinci yarı tekrar güzel şeyler yaptık. Bazı sıkıntılardan dolayı... Kadroda öne doğru götüreceğimiz adam olmaması dezavantaj oldu. Beklemediğimiz iki gol de oldu. Üzüldük. Rahatlıkla puan alabileceğimiz bir maçtı oynadığımız oyunla. Maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra az maçımız kaldı. Onları güzel şekilde bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"BU HAKEMİN BİZE BİR ŞEY YAPACAĞINI BEKLİYORDUM"

Deneyimli teknik adam, sözlerine, "Vallahi ben bu hakemin bize bir şey yapacağını bekliyordum. Gerçekten bekliyordum. Biz daha önce bu hakem arkadaşla bir şey geçirdik. Bekliyorduk. Ölü ve çok iyi bir yerden, Talisca'nın rahatlıkla gol atacağı yerden faul verdi. Bizim iki tane oyuncuyu köşede düşürdüler, ne faul verdi ne kart verdi. Hakeme bakınca öyle...." diye devam etti.

JOSE MOURINHO'YA HAKEM CEVABI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Hakemi beğendim" sözlerini değerlendiren Rıza Çalımbay, "Mourinho öyle diyebilir. Kendisine göre öyle diyebilir. Biz kesinlikle memnun değiliz. Ben onun faul olduğuna inanmıyorum. Talisca kendisi savunmaya çarpıyor" sözlerini sarf etti.

ASBAŞKAN KURBANOĞLU: TİYATRO OYNANACAKSA BİZ OYNAYALIM

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu da Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına tepkili olan Kurbanoğlu, "Öncelikle takımımı, sahada mücadele eden oyuncularımı teker teker tebrik ediyorum. Bugün bir şehrin mücadelesine şahit olduk. Şimdi arkadaşlar, futbol adamları, yorumcular çok iyi bilirler. Maçın gidişatı ve kırılma noktası vardır. Maalesef olmayan bir faul. İyi ayakları olduğunu bildiğimiz takımda serbest vuruş ve maçın seyri değişiyor. Eğer bir tiyatro oynanacaksa, biz oynamayalım! Direkt 3-0 ile galip olsunlar ve yarışlarına devam etsinler! Bizim önümüzde çok önemli maçlar var. Bir dünya sarı kart, kırmızı kart, cezalılarımız... Biz oynamayalım! İstedikleri gibi oynasınlar! Bunu mu yapalım? Her seferinde bu hakem hatasıdır geçti, bitti mi diyelim? Biz bu tiyatronun figüranları olamayız. Bunun böyle bilinmesi lazım. Söylüyoruz ama bir yere varamıyoruz. Gerçekten takımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bugün olağanüstü bir mücadele sergilediler. Umudum şu yönde, bu mücadeleyi gelecek maçlarda sahaya yansıttığımızda Sivasspor hak ettiği yere gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın" değerlendirmesini yaptı.

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu

"YABANCI HAKEM İSTEMİYORUZ! POZİSYONU BİZZAT İZLEDİM, FAUL DEĞİL"

Yabancı hakem istemediği söyleyen Kurbanoğlu, "Pozisyonu bizzat izledim. Faul değil. Az önce bundan bahsettim. Futbol adamları bunu çok iyi bilirler. Maçın gidişatı... Tam bu esnada olmadık bir pozisyonda olmadık bir faul. Biz buna anlamsız bir faul, hakem hatası diyeceğiz! Bu konuda kulübümüzün ve başkanımızın duruşu bellidir. Yabancı hakem istemiyoruz. Hakemlerin böyle yönetim tarzını da benimsemiyoruz. Bizim memleketimiz, istediği zaman çok kaliteli hakemler çıkarabilir. Yerli hakemlerle ve talimatsız hakemlerle yol yürümek istiyoruz" açıklamasını yaptı.