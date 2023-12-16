Sıfır otomobil piyasasında yaşanan durgunluk markaları yıl sonu sıfır otomobil kampanyaları sürecine soktu. Bankaların kısıtlı miktarlarda taşıt kredileri vermeleri, artan araç fiyatları ve sıfır otomobil stoklarında yaşanan sıkıntıların bitmesiyle birlikte markalar ödeme kolaylıkları da sunmaya başladı. İşte sizler için 16 Aralık 2023 Cumartesi günü itibariyle markaların sıfır otomobil kampanyalarını derledik. Detaylar haberimizde…

Yıl sonu sıfır otomobil kampanyaları!

Haber içerisinde 16 Aralık 2023 Cumartesi tarihinde geçerli olan sıfır otomobil kampanyalarını sizler için derledik. Yeni gelen kampanyalar için haberimiz güncellenmeye devam edecektir…

Cupra

İlk yıl sonu kampanyamız kapanan Leon markası yerini alan Cupra'dan geliyor. Cupra sevilen SUV modeli Formentor için 1.5 TSI 150 Hp DSG üniteli versiyonunu 1 milyon 950 bin TL yerine 1 milyon 756 bin TL'den müşterilerine sunuyor. Ayrıca marka Cupra Leon ve Cupra Ateca modelleri için yüzde 0, CUPRA Formentor 1.5 TSI içinse yüzde 1,79 faiz ile 300 bin TL'ye kadar kredi avantajı sunuyor.

Toyota

Toyota "yılın son çılgın kampanyası" sloganı ile sevilen modelleri Corolla, Hılux, Cross Hybrid için 200 bin TL, C-HR Hybrid içinse 250 bin TL indirim yapıyor. Ayrıca diğer modellerde de 150 bin ile 200 bin TL arasında değişen tutarlarda indirim ve yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlıyor.

Renault

İlk olarak Renault tüm modellerinde geçerli olmak üzere şimdi al Temmuz 2024'te ödemeye başla kampanyasını duyurdu. Bunun yanında kobi veya serbest meslek sahibi müşteriler Renault Express Van modelinde 50 bin TL'ye varan, Trafic Combi ise 110 bin TL'ye varan indirim fırsatına sahip. Ayrıca Megane Sedan Icon modellerinde Aralık ayına özel 110 bin TL indirim fırsatı da Renault yetkili satıcılarında.

Fiat

Sevilen Fiat modelleri Egea ve Egea Cross müşterilerine cazip kredi avantajları sunuyor. Egea modellerinde Aralık ayına özel 170 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuluyor. Ayrıca bu oran 500e modeline 200 bin TL'ye ulaşıyor. Daha uzun periyotta ödeme yapmak isteyen müşteriler içinse 350.000 TL için 36 ay %3,04 faiz oranı ile ödeme fırsatı da mevcut.

Škoda

Alman Volkswagen Grubu mensubu olan Škoda SUV seven müşterileri için uygun fiyatlı kredi avantajları sunuyor. Tüm Škoda modellerinde (Fabia için 100 bin TL olmak şartıyla) 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor. Ayrıca Škoda Kodiaq modelinde bireysel ve tüzel müşteriler için 240 bin TL'ye varan fiyat avantajı da sunuluyor.

Volkswagen

Bugün günlerden Golf diyen Volkswagen, yeni Golf müşterilerine 250.000 TL krediye 12 ay vade ve %1,99 faiz avantajı sunuluyor. Ayrıca gelen bilgiler arasında markanın asıl indirimleri yetkili satıcılarında yaptığı bilgisi mevcut. Detaylı bilgi için size en yakın yetkili Volkswagen satıcısını ziyaret edin.

Nissan

Sevilen Renault grubu markası Nissan Aralık ayına müthiş bir giriş yapıyor. Marka tüm otomobillerinde nakit alımlar için 120 bin TL ile 200 bin TL arasında değişen fiyat indirimi uyguluyor. Ayrıca kredi konusunda da Bireysel müşterilere özel 300.000 TL 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuyor.

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Honda

Japon grubu içerisinde favori markalardan biri olan Honda "ona giden yolu kısalttık" sloganı ile yıl sonu sıfır otomobil kampanyalarını duyurdu. Honda HR-V ve Civic modelleri için 200.000 TL'ye varan indirim veya 250.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.