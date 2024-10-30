Antalya'da Kaçak Turizm Uyarısı - Son Dakika
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Turizm

Antalya'da Kaçak Turizm Uyarısı

Antalya\'da Kaçak Turizm Uyarısı

Vali Şahin, kaçak ve ruhsatsız turizm işletmelerine karşı uyarıda bulundu, yangın güvenliği vurguladı.

30.10.2024 17:51
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ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, turizmde en önemli konunun kaçak, yasa dışı, ruhsatsız turizm işletmeleri ya da turistik faaliyetler olduğunu belirterek, Kaleiçi'nde bir otel olduğunu düşünün. Ruhsatı yok, ne belediyeden, ne bakanlıktan, ne hiçbir şeyden. Yangın merdiveni yok. Bir yangın durumunda ne olurdu Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) ekim ayı toplantısında, turizm sezonunun dünya, Türkiye ve Antalya'daki durumu değerlendirildi. Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve sektör temsilcilerinin katıldığı programda Antalya'nın bu yıl 17 milyon turist sayısını aşarak tarihi bir rekor kıracağı belirtildi.

RAKİPLERİN KİRLİ OYUNLARI

Turizmin çok inişli çıkışlı, kaygan bir sektör olduğunu dile getiren Vali Hulusi Şahin, Bu yıl içerisinde birkaç büyük badire atlattık. Bunlar hemen aklınıza gelen o büyük Alman firmasının batmasından ibaret değildi. Bunun dışında birtakım rakiplerimizin kirli oyunlarıyla da karşı karşıya kaldık. İngiliz tabloid gazetelerinden Alman magazin dergilerine çeşitli yerlerde Türk turizmi çeşitli suçlamalara maruz kaldı. ve şunu gördük ki bu piyasada eğer mevcudiyetimizi devam ettireceksek, bastığımız her yere çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü hiç kredimiz yok. Benzeri bir hadise Yunanistan'da olsa acaba aynı tabloid gazetesi yazar mıydı Şüpheliyim dedi.

OTELCİLERE YANGIN UYARISI

Bu yıl yangınla ilgili sorunlar yaşandığını belirten Vali Şahin, en son Kemer'de bir otelde yaşanan yangına değinerek, Otele bizim itfaiye teşkilatımızın araçları giremedi ve tahliyede çok ciddi problem yaşadık. Allah muhafaza bir ölüm olsaydı bunun turizme etkisi nasıl olurdu Dolayısıyla otellerinizi kurarken, dizayn ederken yangın konusunu lütfen unutmayalım. Bu sorunu daha fazla yaşamak istemiyoruz diye konuştu. Başka bir sorun olarak SPA, hamam ve benzeri tesislerde taciz, tecavüz iddialarına maruz kalındığını ifade eden Vali Şahin, Bu konuda da bildiğim kadarıyla ağırlıkla kendi elemanlarınızı çalıştırmıyorsunuz, kiraya veriyorsunuz. Fakat kime veriyorsunuz, kim, nasıl işletiyor, bu çok kritik bir konu. Çünkü burada yaşanabilecek bir olumsuzluk direkt size etki eder. Türk turizmine çok olumsuz etkisi oluyor dedi.

SAFARİ KAZALARINDAKİ ÖLÜMLER

Boğulma hadiselerinin de çok fazla olduğunu ifade eden Vali Şahin, şunları söyledi Bize gelen, misafir ettiğimiz yabancı turistlerimizin tabutla gitmesinden hiç memnun değiliz. Bunların bir kısmının sebebi turistlerimizin davranışları. Çünkü hem belli bir yaşın üzerinde olan bazı turistler alkollü olarak, uygun olmayan saatlerde denize girebiliyor. Mutlaka ve mutlaka cankurtaran pozisyonunda olan elemanlarımızı bu işe hasletmeliyiz. Başka başka işlerde çalıştırıldığını duyuyoruz. Bu hiç doğru değil. Safari, off-road gibi birtakım etkinliklere de dikkati çeken Vali Şahin, Geçen sene 4 turisti safari araçlarının kazalarında kaybettik. Bu yıl 3 turistimizi kaybettik. Sıkı tedbirler alıyoruz ama bu tedbirlerin yanında sizin de çalıştığınız firmalarla bu konuları çok ciddi şekilde konuşmanız lazım diye konuştu.

KAÇAK, YASA DIŞI OTELLER

En önemli konunun kaçak, yasa dışı, ruhsatsız turizm işletmeleri ya da turistik faaliyetler olduğuna vurgu yapan Vali Şahin, şu uyarıda bulundu Burada muhatap olmamız gereken kitlenin bunun ederini, karşılığını verebilecek ekonomik güce sahip kitle olması lazım. Öyle oteller var ki bunlar ruhsatsız, kaçak. Kaleiçi'nde bir otel olduğunu düşünün ki öyleleri var, başka şehirlerde de var. Ruhsatı yok, ne belediyeden, ne bakanlıktan, ne hiçbir şeyden. Yangın merdiveni yok, bu misafir ağırlıyor. Bir yangın durumunda ne olurdu Bir turist grubunun böyle bir şeye muhatap olması, Türkiye'nin tanıtımına nasıl etki eder Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil.

Haber Mehmet ÇINAR - Kamera Burak YALMAN ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Antalya'da Kaçak Turizm Uyarısı - Son Dakika

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