Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika
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Turizm

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi Sezonu Açtı

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi Sezonu Açtı

Erzincan'da 50 santimetre kar kalınlığı ile sezonu açan Ergan Dağı Kayak Merkezi, Türkiye'de kayak sezonunu başlatan ilk yer oldu. Açılışta meşale gösterisi ve havai fişekler ile kayak severlere unutulmaz bir etkinlik sunuldu.

25.11.2024 22:49  Güncelleme: 22:52
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ERZİNCAN Ergan Dağı Kayak Merkezi, Türkiye'de sezonu açan ilk kayak merkezi oldu.

Erzincan'da etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 50 santimetreyi geçen Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezinde kayak sezonu açıldı. Kente 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 970 rakımlı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezonun ilk gece kayağı yapıldı. Kayakçılar pistten aşağı meşaleli kayak yaparak geceyi aydınlatırken, havai fişek gösterisi de etkinliğe renk kattı.

Kayak Merkezi'ndeki açılışta konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "2024- 2025 kayak sezonunu Türkiye'de ilk kez Ergan Dağında açıyoruz. Çevre düzenlemesi, dinlenme yerleri, bungolov evleri, her şeyiyle Ergan 2024- 2025 sezonuna hazır. Erzincan'ın Ergan gözbebeği olacak inşallah. Arkadaşlarımız çok gayret ettiler. Bizim yaptığımız bir projede var. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında. Bütün gençlerimize aynı zaman da burada kayak öğretilecek. Bu da çok önemli bir proje. Ben yeni kayak sezonunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kara ve havayoluyla Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne ulaşmanın kısa sürdüğünü ifade eden Aydoğdu, "Dün akşam da yağan kar Ergan Dağından baktığınız zaman bizi çok sevindirdi. Çünkü buraya kar ne kadar fazla yağarsa o kadar insan gelir burada bu sporu yapar. Şu anda ortam çevre düzenlemesi ile arkadaşlarımızın aldığı tertiplerle çok güzel bir duruma gelmiş. İnşallah kazasız, belasız insanlarımızın mutlu olacağı bir sezon diliyorum. Hakikaten dualarımızın kabul olduğudur bu kar. Arkadaşlarımız gece- gündüz demeden çok büyük emekler verdiler. Bu emeğin sonucunu da görmek çok çok önemli. Erzincan doğa sporları, kış sporu ve yamaç paraşütü ile Türkiye'nin bir cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Eksiklerimizi biliyoruz. İnşallah kısa sürede burayı Türkiye'nin ve Avrupa'nın en güzel ve en modern kayak tesisi haline getireceğiz. Erzincan bu birlik ve beraberlik ile Ergan Dağını daha da zirveye taşır. 2024- 2025 kayak sezonunun da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

'YARIŞLARA HAZIRLANACAĞIZ'

Kayak merkezinde sezonun ilk kayağını yapan İlayda Reyyan Koşan, "Bugün kayak pistlerimizi açtık. Biz sporcular olarak çok mutluyuz. Antrenmanlarımızı yapacağız. Yarışlara hazırlanacağız. Tüm kayak severleri Erzincan Ergan Dağına bekliyoruz" dedi.

Son yılların en hızlı açılışını yaptıklarını ifade eden kayak eğitmeni Nurettin Can, şunları söyledi:

"Ergan Dağı Kayak Merkezinde son yılların en hızlı ama en güzel açılışını yaptık. Belki de Türkiye de ilk açılış gerçekleştiren kayak tesislerinden biri olduğunu düşünüyorum. Kar seviyesi 50 santimetrenin üzerinde. Gayet güzel. Yarından itibaren tesislerin tamamı açık. Bütün kayak severleri Erzincan'a bekliyoruz. Ergan Kayak tesislerine bekliyoruz."

Kayak milli sporcusu Ayşe Kader Yavuz, meşaleli kayakla sezonu açtıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika

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