Kapıda Vize Uygulaması ile Yunan Adalarına İlgi Artıyor - Son Dakika
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Turizm

Kapıda Vize Uygulaması ile Yunan Adalarına İlgi Artıyor

Kapıda Vize Uygulaması ile Yunan Adalarına İlgi Artıyor

Türkiye'den Yunan adalarına 'kapıda vize' uygulaması ile Türk turistlerin sayısında %50'ye yakın artış gözlemlendi. İzmir, bu turist akışından önemli ölçüde faydalandı. 2024 yılında İzmir'e 1,5 milyon turistin geldiği tahmin ediliyor.

06.12.2024 11:46  Güncelleme: 11:52
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TÜRKİYE'den Yunan adalarına 'kapıda vize' uygulaması, Türk turistler tarafından yıl boyunca büyük ilgi gördü. Yıl sonunda yaklaşık 60 binin üzerinde vatandaşın kapı vizesinden faydalanmış olacağını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, uzak şehirlerden gelerek adalara giden turistlerin İzmir'de konaklayarak yıl boyunca kent turizmine katkıda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'den Yunan adalarına 'kapıda vize' uygulaması, Türk turistler tarafından yıl boyunca ilgi gördü. Nisan ayı itibarıyla başlayan uygulamayla Türk vatandaşları Midilli, Sakız, Samos, Kos, Rodos, İstanköy başta olmak üzere 10 adayı ziyaret ederek, turizm sektörüne katkıda bulundu. 31 Mart 2025'e kadar devam edecek 'kapıda vize' uygulaması, İzmir'in turizmine de katkı sunuyor. TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, "İzmir'de güzel bir sezon yaşadık, inişler ve çıkışlar oldu. Özellikle bayram döneminde çok ciddi bir artış vardı. Temmuz ayında düşüş yaşadık ama sezon sonuna doğru toparlanma oldu. İyi bir sezondu diyebileceğimiz bir yıldı" dedi.

İZMİR'E 1,5 MİLYON TURİST GELDİ

İzmir'e 2024 yılında yaklaşık 1,5 milyon turist geldiğini aktaran Meriç, Adnan Menderes Havalimanı'na yaklaşık 1,2 yabancı turistin indiğini aktardı. Hedeflerin turist sayısı olarak değil, kişi başına düşen harcamalarla belirlenmesi gerektiğini dile getiren Meriç, "Türkiye'nin turist başına düşen ortalama harcaması yaklaşık 1000 dolara yakınsa, İzmir'in de 1100-1200 dolar civarında olması gerekiyor" diye konuştu.

'ADALARA GİDEN TÜRK TURİST SAYISINDA YÜZDE 50'YE YAKIN ARTIŞ OLDU'

'Kapıda vize' uygulamasının turizme etkilerini değerlendiren Meriç, "Kapıda vizeyle Yunan adalarının popülerliği arttı. Son 3 yıldır popülarite var, ciddi bir artış oldu. Kapı vizesi, kolay bir vizeydi ama çilesi de oldu. Bazı günler 4-5 saat süren beklemeler oldu. Adalara giden Türk turist sayısında yüzde 50'ye yakın artış oldu. Adalara göre rakamlar değişiyor ancak örneğin Samos Adası'na giden Türk vatandaşlarının sayısı geçen yıl 80 bin civarındayken, bu sene 120 bin oldu" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA GÜZEL BİR RAKAMA ULAŞACAĞIZ'

Adalara gidecek olan turistlerin İzmir'de konaklamak durumunda kalmasının kent turizmine katkıda bulunduğunu aktaran Meriç, "Adalara sabahın erken saatinde tekneler kalkıyor, akşamüzeri geri dönüyorlar. Uzak şehirlerden gelen vatandaşlarımızın kentte konaklaması ciddi bir katkı oldu. Bu sadece adalarla kısıtlı kalmayacak. Yakın zamanda inanıyorum adalarla birlikte İzmir'in merkezine de ciddi potansiyel ulaşacak. Seyahat paketleri çeşitleniyor. Sadece bir otel alınmıyor, paketin içinde hem Yunan adası hem İzmir'in merkezi olacak. Önümüzdeki yıl daha güzel bir rakama ulaşacağımızı inanıyorum. Yıl sonunda yaklaşık 60 binin üzerinde vatandaşımız kapı vizesinden faydalanmış olacak" diye konuştu.

'100 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDE GELİR' HEDEFİ

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, İzmir'in doğası, tarihi, gastronomisi, bütün özellikleriyle tam bir turizm destinasyonu olduğunu belirtip, "İzmir bir transit merkezi değil. Grupların konaklaması, İzmir'in tanıtılması için TÜRSAB olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Turizmde Türkiye açısından güzel rakamlar görünse de bu önümüzü kesmemeli, hedeflerimiz yüksek olmalı. Turizmde büyüme oranları bazı ülkelerde yüzde 15'in üzerinde, bunun altında kalmak bizi üzüyor. Daha fazla turist getirmemiz gerekiyor. Türkiye'ye 100 milyon turist, 100 milyar doların üzerinde bir gelir getirmeden büyük bir başarıdan söz etmememiz gerekiyor. Bunun için de devletin tüm kurumlarının ve STK'ların birbirine entegre olarak çalışması gerekiyor. İzmir etrafındaki tarihi ve doğal güzellikleriyle daha fazlasını hak ediyor. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. TÜRSAB olarak bu çalışmalara destek olacağız" dedi.

'İLK TERCİH KKTC OLMALI'

Kapıda vizeyle çok sayıda kişinin yurt dışına çıktığını dile getiren Günaydın, "TÜRSAB'ın amacı, ülkeye sadece turist getirmek değil aynı zamanda vatandaşlarımızı da dünyanın en güzel yerlerine götürmek. Kapı vizesiyle ciddi bir rakamı adalara gönderdik. Ama en güzel ada, bizim adamız KKTC. Diğer bütün adalarda göreceğimiz her türlü özelliği, yemekleri, kültürü, tarihi, doğası KKTC'de bizi bekliyor. Bence ilk tercihimizi oradan yana kullanmalıyız."

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR- Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Kapıda Vize Uygulaması ile Yunan Adalarına İlgi Artıyor - Son Dakika

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