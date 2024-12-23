Noel Öncesi Antalya'ya Rekor Turist Akını - Son Dakika
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Turizm

Noel Öncesi Antalya'ya Rekor Turist Akını

Noel Öncesi Antalya\'ya Rekor Turist Akını

22 Aralık'ta Antalya'ya 20 binin üzerinde turist geldi. Hristiyanların Noel kutlamaları nedeniyle otellerin doluluk oranı %90'ı aştı ve oteller renkli süslemelerle donatıldı.

23.12.2024 10:48  Güncelleme: 10:52
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HRİSTİYAN dünyasının kutsal günlerinden Noel öncesi Antalya'ya 22 Aralık Pazar günü 10 bini Almanya'dan olmak üzere çeşitli ülkelerden 20 bini aşkın turist geldi.

Hristiyanların Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul ettiği Noel, Katolikler tarafından 24-25 Aralık tarihlerinde, Ortodokslar tarafından 6-7 Ocak tarihlerinde kutlanıyor. Avrupa ülkelerinde 24 Aralık günü başlayıp yılbaşıyla birleştirilen, Rusya ve BDT ülkelerinde ise yılbaşında başlatılarak 7 Ocak'a kadar süren Noel kutlamaları yapılıyor. Noel tatilinin en önemli adreslerinden biri ise Antalya'daki beş yıldızlı oteller. Geçen yıllara göre turist sayısında rekor kırılan Antalya'da, aralık ayında da Noel bereketi yaşanıyor. Turizm sektörü temsilcileri, Antalya'da açık otellerdeki doluluk oranının, 24 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasındaki süreçte yüzde 90'ı aştığını ifade etti.

OTELLER RENGARENK SÜSLENDİ

Noel ve yılbaşı tatiline yönelik oteller ışıklandırıldı, Noel ve yılbaşını simgeleyen Noel Baba ve geyikleri başta olmak üzere renkli süslerle donatıldı. Antalya'daki oteller her yılbaşı dönemi hem rengarenk objeler hem de ışıklarla süsleniyor. 24 Aralık akşamı ise yabancı turistler için bu otellerde özel menülerin olduğu akşam yemekleri hazırlanıyor.

Aralık ayı ve Noel öncesi uçuş planlamalarını açıklayan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Noel bütün Avrupa'da aynı zamanda kutlanır. Normalde bütün tatiller ülkeden ülkeye, hatta ülke içindeki eyaletlerde farklı kutlanırken sadece Noel ve yılbaşı bütün Hristiyan aleminde aynı tarihte kutlanır. 11-14 gün süren, 3 jenerasyonun birlikte olduğu bir tatil. Noel tatilinde dedeler, nineler torunları ile birlikte seyahat eder" dedi.

İKİ TATİL TÜRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Başlıca iki tatil türünün ön plana çıktığını anlatan Yavuz, "Birincisi kar-kayak tatili, ikincisi güneşli deniz kenarı. Özellikle büyükanne ve büyükbabalar kışın kasvetli günlerinden kaçıp biraz kış güneşi depolamak ister. Çoğu da kendi ülkesinde kalıp sıcak içecekler yerine çamların, palmiyelerin altında soğuk bir kokteyli tercih eder. Kış döneminde fiyatların cazip olması tatile çıkmak için başka bir vesiledir. Bunun yanında birkaç güneşli gün ve 20 derece sıcaklık belirleyicidir. Bu bağlamda yönünü Akdeniz'e çevirenler için Türkiye, Mısır ve İspanya en önemli alternatifler" diye konuştu.

ANTALYA'NIN TEK RAKİBİ MAYORKA

Aralık başından beri olağan seyreden Antalya'ya gelişlerin hafta sonu hareketlendiğini açıklayan Recep Yavuz, "Noel öncesindeki hafta sonu uçuşlarına bakıldığında Antalya'ya özellikle Almanya'dan rekor sayıda uçuş gerçekleşti. 22 Aralık günü Antalya'ya Almanya'dan 55 uçakla 10 bini aşkın turist geldi. İngiltere'den 12, Rusya'dan 10 uçak geldi. Toplamda yaklaşık 20 bin kişi yurt dışından giriş yaptı. Mayorka Antalya'nın tek rakibi. Bu dönemde Antalya'ya 40 ülkeden, Mayorka'ya 20 ülkeden gelişler olmuş. Özellikle İngiltere'den daha fazla turist Antalya'ya gelmiş aralık ayında. Bunda sağlık turizminin de payı var" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Noel Öncesi Antalya'ya Rekor Turist Akını - Son Dakika

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