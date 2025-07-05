Türkiye, 2025 Yazında En Çok Aranan Turistik Ülke - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Turizm

Türkiye, 2025 Yazında En Çok Aranan Turistik Ülke

Türkiye, 2025 Yazında En Çok Aranan Turistik Ülke
05.07.2025 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin 2025 yaz sezonu için Google'da en çok aranan ülke olduğunu açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, yaz sezonu için internet arama motoru Google'da en çok aranan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, 2025 yaz sezonu için tatil aramalarında Google'da en çok ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor. 2025 yazı için tatil planları yapan gezginlerin Google'da en çok aradığı ülkeler arasında Türkiye, modası asla geçmeyen bir klasik olarak öne çıkıyor. Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Alanya; sıcak plajları, mükemmel otelleri ve zengin tarihi dokusuyla hem aileler hem de bireysel gezginler için cazibesini artırıyor. Özellikle her şey dahil paketler ve diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla hala avantajlı fiyatlar, Türkiye'yi Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkeden turistin ilk tercihi haline getiriyor" denildi.

TÜRKİYE'DEN SONRA YUNANİSTAN VE İTALYA

Deniz turizminin yanı sıra kültür ve yemek turizmi açısından da Türkiye'nin ön plana çıktığı belirtilerek, "Türkiye'nin sunduğu yalnızca deniz, kum ve güneş değil. Kültürel zenginlikleri, tarihi mirası, eşsiz doğası ve lezzet durakları ile ülkemiz, farklı deneyimler arayan gezginlerin de gözdesi olmayı sürdürüyor. Sağlık ve macera turizmine olan ilginin arttığı 2025 yazında Türkiye; dalıştan doğa yürüyüşlerine, tarihi kent turlarından yerel mutfak keşiflerine kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor. Google arama verilerine göre; Türkiye'nin ardından Yunanistan (Lefkada, Paros, Santorini, Girit), İtalya ( Puglia, Sicilya, Sardunya), Mısır (Hurghada, Sharm El Sheikh), Malta ( Valletta, Mdina, Gozo), Portekiz (Lizbon, Porto, Algarve) ve Kıbrıs (Baf, Larnaka) gibi popüler destinasyonlar da gezginlerin radarında yer alıyor. Akdeniz'in bu cazip rotaları; güzel manzaralar, kültürel deneyimler ve gastronomi ile ön plana çıkarken, Türkiye özellikle fiyat avantajı, çeşitlilik ve erişilebilirlik konularında öne geçiyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Kuşadası, Ekonomi, Antalya, Türkiye, Kültür, Turizm, Alanya, Bodrum, Google, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Turizm Türkiye, 2025 Yazında En Çok Aranan Turistik Ülke - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı, oğlu fenalaştı Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı, oğlu fenalaştı
Persepolis’e İsmail Kartal’dan sonra bir Türk teknik adam daha Persepolis'e İsmail Kartal'dan sonra bir Türk teknik adam daha
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz 3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz!
Maltepe’de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü Maltepe'de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 60 kişi tutuklandı Aralarında Tunç Soyer de var İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 60 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var
Ödemiş’teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ’’hayalet köy’’e dönüştürdü Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ''hayalet köy''e dönüştürdü
Serdar Dursun Türkiye’ye dönüyor Serdar Dursun Türkiye'ye dönüyor
Beşiktaş’ta ayrılık resmen açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Elon Musk’tan Trump’ı kızdıracak hamle Parti kurmayı önerdi Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak hamle! Parti kurmayı önerdi

14:23
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
13:10
Tır şoförünün katili ifadesinde döküldü Öldürüp kafasını kesmiş
Tır şoförünün katili ifadesinde döküldü! Öldürüp kafasını kesmiş
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’den pis kokular geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'den pis kokular geliyor
12:32
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte operasyonun ayrıntıları
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları
19:30
Ali Koç’tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha
Ali Koç'tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha
19:14
Hastanede rüşvet skandalı Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi
Hastanede rüşvet skandalı! Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi
19:08
Buca’daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
18:54
Almanya, Ukrayna için ABD’den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor
Almanya, Ukrayna için ABD'den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor
18:53
Aaron Ramsey’in yeni takımı şaşırttı
Aaron Ramsey'in yeni takımı şaşırttı
18:43
3 büyüklere önerilen Thomas Partey’e tecavüz ve cinsel taciz suçlaması
3 büyüklere önerilen Thomas Partey'e tecavüz ve cinsel taciz suçlaması
18:34
UEFA’dan Beşiktaş’a ceza
UEFA'dan Beşiktaş'a ceza
18:31
Trabzonspor, Paul Onuachu’yu açıkladı İşte maliyeti
Trabzonspor, Paul Onuachu'yu açıkladı! İşte maliyeti
18:24
Abraham’dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler
Abraham'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler
18:23
Elon Musk’tan Trump’ı kızdıracak hamle Parti kurmayı önerdi
Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak hamle! Parti kurmayı önerdi
18:17
Beşiktaş’ta ayrılık resmen açıklandı
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 16:10:35. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye, 2025 Yazında En Çok Aranan Turistik Ülke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.