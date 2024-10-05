Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor - Son Dakika
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Turizm

Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor

Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de sıcak hava balonu turizminde ocak-eylül döneminde 32,445 balonun havalandığını ve 700,000 yolcunun uçuş deneyimlediğini açıkladı. 2024 yılı için yolcu sayısında rekor bekleniyor.

05.10.2024 11:10
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de Kapadokya başta olmak üzere 7 bölgede gerçekleştirilen sıcak hava balonu turizminde ocak-eylül döneminde 9 ayda 32 bin 445 sıcak hava balonu havalandığını, 700 bin yolcunun bu uçuşu deneyimlediğini söyledi. Bakan Uraloğlu, yıl sonuna kadar 2022'de kırılan 750 bin yolcu sayısı rekorunun geride bırakılmasının beklendiğini de belirtti.

"TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de faaliyet gösteren sıcak hava balon işletmelerinin ocak-eylül dönemine ilişkin 9 aylık yolcu ve uçuş istatistiklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye, sıcak hava balon turizminde rekora koştuğu bir yıl geçiriyor. 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla 9 ayda 32 bin 445 balon havalandı, toplam 700 bin yerli-yabancı balon yolcusu uçuruldu. Henüz sezonun tam anlamıyla başlamadığı süreçte ulaşılan bu yolcu sayısı bize 2024 yılının sıcak hava balonu yolcu sayısında 2022 yılında 750 bin olarak gerçekleşen yolcu sayısı aşılarak tüm zamanların rekorunun kırılabileceğini gösteriyor" dedi.

7 BÖLGEDE 70 İŞLETME

Türkiye'nin gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari sıcak hava balonu operasyonunu yürüten ülke olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiye'de halihazırda ruhsatlandırılmış 70 sıcak hava balon işletmesi, 6 onaylı eğitim organizasyonu ve 1 üretim organizasyonu bulunduğunu ifade etti. Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere 7 bölgede sıcak hava balonu faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, "Söz konusu işletmeler filolarında bulunan 439 sıcak hava balonu ve 712 balon pilotuyla hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

BALON UÇUŞLARININ ÇOĞU KAPADOKYA'DA

Gerçekleştirilen balon uçuşlarının yüzde 80'inden fazlasının Kapadokya bölgesinde yapıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Kapadokya, iklim ve rüzgar yapısı, yılda ortalama 250 güne kadar uçuş yapılmasına imkan tanıyan coğrafyasıyla zirvedeki yerini koruyor. Kapadokya'da sadece 1 günde gerçekleştirilen uçuş sayısına dünyanın diğer uçuş yapılabilen bölgelerinde sadece festivallerde ulaşılabiliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Turizm Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yelloz Kız:
    Türkler fakirlikten izliyor yabancılar biniyor. işte yeni Türkiye ???????? 1 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    biz her gün balona biniyoruz hatta ekmek almaya bile balonla gidiyoruz 1 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Turizm de para basıyor Türkiye 50 milyar usd üzerinde gelir elde ediyor masallah diyelim ama çalışanlara asgari ücret yol yemek veriliyor patronlar biraz daha elini cebine soksun çalışanı mağdur etmesin kazanıyorsunuz Allah size daha çok verir işçi sevindirmek sevaptır 0 0 Yanıtla
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