Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor

Turizm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de Kapadokya başta olmak üzere 7 bölgede gerçekleştirilen sıcak hava balonu turizminde ocak-eylül döneminde 9 ayda 32 bin 445 sıcak hava balonu havalandığını, 700 bin yolcunun bu uçuşu deneyimlediğini söyledi. Bakan Uraloğlu, yıl sonuna kadar 2022'de kırılan 750 bin yolcu sayısı rekorunun geride bırakılmasının beklendiğini de belirtti.

"TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de faaliyet gösteren sıcak hava balon işletmelerinin ocak-eylül dönemine ilişkin 9 aylık yolcu ve uçuş istatistiklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye, sıcak hava balon turizminde rekora koştuğu bir yıl geçiriyor. 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla 9 ayda 32 bin 445 balon havalandı, toplam 700 bin yerli-yabancı balon yolcusu uçuruldu. Henüz sezonun tam anlamıyla başlamadığı süreçte ulaşılan bu yolcu sayısı bize 2024 yılının sıcak hava balonu yolcu sayısında 2022 yılında 750 bin olarak gerçekleşen yolcu sayısı aşılarak tüm zamanların rekorunun kırılabileceğini gösteriyor" dedi.

7 BÖLGEDE 70 İŞLETME

Türkiye'nin gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari sıcak hava balonu operasyonunu yürüten ülke olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiye'de halihazırda ruhsatlandırılmış 70 sıcak hava balon işletmesi, 6 onaylı eğitim organizasyonu ve 1 üretim organizasyonu bulunduğunu ifade etti. Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere 7 bölgede sıcak hava balonu faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, "Söz konusu işletmeler filolarında bulunan 439 sıcak hava balonu ve 712 balon pilotuyla hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

BALON UÇUŞLARININ ÇOĞU KAPADOKYA'DA

Gerçekleştirilen balon uçuşlarının yüzde 80'inden fazlasının Kapadokya bölgesinde yapıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Kapadokya, iklim ve rüzgar yapısı, yılda ortalama 250 güne kadar uçuş yapılmasına imkan tanıyan coğrafyasıyla zirvedeki yerini koruyor. Kapadokya'da sadece 1 günde gerçekleştirilen uçuş sayısına dünyanın diğer uçuş yapılabilen bölgelerinde sadece festivallerde ulaşılabiliyor" dedi.