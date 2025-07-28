Yaylalar Serinleme Noktası - Son Dakika
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Yaylalar Serinleme Noktası

Yaylalar Serinleme Noktası
28.07.2025 09:51
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Doğu Karadeniz'de sıcak havalardan bunalanlar, serin yaylalara akın ediyor. Hıdırnebi Yaylası ilgi görüyor.

DOĞU Karadeniz'de son günlerde artan nem oranıyla sıcaktan bunalanlar, soluğu yüksek rakımlı yaylalarda almaya başladı. Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Trabzon'nda Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası, serin havası ve bol oksijenli ortamıyla yoğun ilgi görüyor. Yaylada doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, sisle kaplı yamaçlarda yürüyüş yapıp, eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası ve artan nem oranı nedeniyle vatandaşlar serin bölgeleri tercih etmeye başladı. Doğu Karadeniz'de her yıl yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan yüksek rakımlı yaylalar, bu yıl da sıcak havalardan bunalan yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Trabzon'da Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası, doğal güzelliklerinin yanında serin havası ve bol oksijenli ortamıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Deniz seviyesinden 1600 metre yükseklikte yer alan yaylada doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler, sisle kaplı yamaçlarda yürüyüş yapıyor, ata biniyor, yayla yolu boyunca kurulan stantlardan yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satın alıyor. Bölgede kurulan çadırlarda vakit geçirenler ise doğayla baş başa kalarak, yemek pişiriyor, piknik yapıp, temiz havanın keyfini çıkarıyor. Yöre halkı da yaylada kurdukları çadırlarda gelen misafirlere süt, yağ ve peynir gibi doğal ürünler sunuyor.

'YAYLA BENİM İÇİN DOKTOR GİBİ'

Yaz mevsimini büyükbaşlarıyla göç ettiği yaylada geçiren Hatice Akkaş, "Yaylada inek bakıyoruz. Serinlikte tatlı uykumuzu uyuyoruz. Vatandaşlar geliyor, süt, yağ, peynir istiyor biz de veriyoruz. Her sene çadırlar kuruluyor. Bu yıl Arap turist sayısı azaldı. Çadırlar her zaman dolu olmuyor. Çadırlara gelerek, gün içinde dinleniyorlar ve yemek pişirip, yiyorlar. Akşamüstü toplanıp gidiyorlar. Hava çoğunlukla serin oluyor. Bazen dumanlı, sisli oluyor. Merkez çok sıcak oluyor, bunalıma giriyorum. Yayla benim için doktor gibi" dedi.

'BURAYA 'TÜRKİYE'NİN CENNETİ' DİYORLAR'

Kurduğu çadırlarla turistlere hizmet veren Hacı Rahmi Akkol, "Hıdırnebi'de çadır kurma işini ben keşfettim. Araplar da çok memnun kaldı. Gelen turistler yağmur yağdığı zaman çadırların içerisinde rahat ediyor. Güneş olunca, hasırlarını çadırların önüne koyarak dinleniyor. Kuveyt'ten, Katar'dan, Umman'dan ve Suudi Arabistan'dan gelenler var. Her yıl burası turist doluyor. Yeter ki gelsinler, memlekete döviz kazandırsınlar. Buraya, 'Türkiye'nin cenneti' diyorlar" diye konuştu.

'DOĞASI HARİKA'

Yaylayı gezmek için Antalya'dan gelen Satı Koska, "Antalya çok sıcak, nemden durulmuyor. Antalya'ya göre burası cennet. Çok hoşumuza gitti. Doğası harika. İnsanları ve yemekleri çok farklı. Serinlemek için en güzel ortam. İyi ki geldik. İlk kez geliyoruz. Etrafı keşfediyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAVASI ÇOK GÜZEL'

Kemal Koska ise "Yaylanın havası çok güzel. Ne çok soğuk ne de çok sıcak. Bu kadar turist çeken bir yayla olduğunu bilmiyorduk. Çocuklar için de eğlenceli ve güvenli. Yeşillik alan çok fazla ve araç yoğunluğu yok. Hava çok temiz. Trabzon merkez aşırı sıcak, bu kadar beklemiyorduk. Yaylalar çok güzel. Şehirden kaçmak için birebir serin ortam. En çok Karadeniz insanının yaklaşımını sevdik. Gayet mutluyuz" dedi.

Kaynak: DHA

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