AİÇÜ’de Üniversiteye İlk Adım: “Terörsüz Türkiye” Temasıyla Oryantasyon ve Üniversitene Hoş Geldin Programı Düzenlendi - Son Dakika
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AİÇÜ’de Üniversiteye İlk Adım: “Terörsüz Türkiye” Temasıyla Oryantasyon ve Üniversitene Hoş Geldin Programı Düzenlendi

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AİÇÜ’de Üniversiteye İlk Adım: “Terörsüz Türkiye” Temasıyla Oryantasyon ve Üniversitene Hoş Geldin Programı Düzenlendi
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ), 2026-2027 Akademik Yılı kapsamında üniversiteye yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine yönelik "Oryantasyon ve Üniversitene Hoş Geldin Programı" düzenlendi.

Öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarını, AİÇÜ’nün akademik, sosyal, kültürel ve sportif imkânlarını yakından tanımalarını amaçlayan program kapsamında, “AİÇÜ’de İlk Ders: Terörsüz Türkiye” temasıyla ele alındı.

AİÇÜ’de Üniversiteye İlk Adım: “Terörsüz Türkiye” Temasıyla Oryantasyon ve Üniversitene Hoş Geldin Programı Düzenlendi

Programa, AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Yakup Karataş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Genel Sekreter Nimet Terkir, dekanlar, okul müdürleri, akademik ve kariyer öğrenci danışmaları ile öğrenciler katıldı.

AİÇÜ’de İlk Ders: Terörsüz Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans

Salonunda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan AİÇÜ Rektör Yardımcısı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Karataş, Türkiye’nin tarih boyunca birlik ve beraberlik içerisinde önemli başarılar elde ettiğini belirterek, Çanakkale Zaferi, Malazgirt Zaferi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü gibi önemli tarihî dönüm noktaları ve kahramanlık örnekleri üzerinden birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

AİÇÜ’de Üniversiteye İlk Adım: “Terörsüz Türkiye” Temasıyla Oryantasyon ve Üniversitene Hoş Geldin Programı Düzenlendi

Tarih boyunca farklılıkların ortak bir gelecek idealinde buluşmaya engel olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Karataş, gençlerin yalnızca akademik bilgiyle değil; millî ve manevi değerler, toplumsal sorumluluk, dayanışma ve birlikte yaşama kültürü ile de kendilerini geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

“Terörsüz Türkiye” anlayışının toplumun huzur, güven ve birlik içerisinde geleceğe hazırlanması bakımından önem taşıdığına değinen Prof. Dr. Karataş, üniversitelerin de bilgi, bilim ve eğitim yoluyla bu ortak geleceğe katkı sunan önemli kurumlar olduğunu ifade etti. Gençlerin eğitim hayatlarını güvenli ve

huzurlu bir ortamda sürdürmelerinin önemine işaret eden Prof. Dr. Karataş, öğrencilerin farklı düşünce ve görüşlere saygı gösteren, birbirini anlayan ve ortak değerler etrafında buluşabilen bireyler olarak yetişmesinin önemini vurguladı.

AİÇÜ’de Üniversiteye İlk Adım: “Terörsüz Türkiye” Temasıyla Oryantasyon ve Üniversitene Hoş Geldin Programı Düzenlendi

Öğrencilere hitaben “Bu üniversitede yalnız değilsiniz” mesajı veren Prof. Dr. Karataş, AİÇÜ yönetimi ve akademik kadrosunun öğrencilerin eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında olduğunu belirterek, yeni öğrencilerin üniversite  yıllarını sadece derslerle sınırlı görmemeleri; bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif olarak katılmaları yönünde çağrıda bulundu. 

Program kapsamında öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin merak ettikleri konularda bilgilendirilmeleri amacıyla çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

AİÇÜ’de Üniversiteye İlk Adım: “Terörsüz Türkiye” Temasıyla Oryantasyon ve Üniversitene Hoş Geldin Programı Düzenlendi

Sunumlarda AİÇÜ’nün akademik ve idari yapısı, eğitim-öğretim süreçleri, öğrencilere sunulan hizmetler, barınma imkânları, sosyal ve sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler ile öğrenci kulüpleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Oryantasyon programı kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Deniz Erçavuş “AİÇÜ’yü Tanıyalım – Üniversitenin Akademik Yapısı ve İmkânları”, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan Öğrenci Yaşamı: Kampüs, Kulüpler, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler, SKS Psikoloğu Mehmet Ali Özer ise Kumar Bağımlılığı ve Çözüm Yöntemleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Öğrencilerin üniversite hayatları boyunca yararlanabilecekleri imkânlar ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirildiği programda, üniversite ile öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi.

Öğrenciler Üniversite Kulüplerini Yakından Tanıdı Oryantasyon programının önemli bölümlerinden birini de öğrenci kulüplerinin tanıtımı oluşturdu. Kampüs alanında açılan öğrenci kulübü stantlarında

öğrenciler, kulüplerin faaliyet alanları ve yıl içerisinde gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Birinci sınıf öğrencileri, ilgi duydukları kulüpleri ve faaliyetlerini yerinde inceleme, kulüp üyeleriyle tanışma ve üniversitenin sosyal yaşamına aktif olarak katılabilecekleri alanları keşfetme fırsatı buldu.

AİÇÜ’de Üniversiteye İlk Adım: “Terörsüz Türkiye” Temasıyla Oryantasyon ve Üniversitene Hoş Geldin Programı Düzenlendi

Öğrenciler Müzik ve Halayla Eğlendi Programın sonunda AİÇÜ, Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğinde öğrencilere halise yemeği, çorba ve içecek ikramı yapıldı. Canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler üniversite üst yönetimi ile halay çekti.

AİÇÜ’de düzenlenen “Oryantasyon ve Üniversitene Hoş Geldin Programı”, yeni öğrencilerin üniversitenin akademik, sosyal, kültürel ve sportif imkânlarını tanımalarının yanı sıra üniversite yaşamına güçlü ve bilinçli bir başlangıç yapmalarına katkı sundu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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