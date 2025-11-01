4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
01.11.2025 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı
Haber Videosu

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 katlı bina kentsel dönüşüm projesi kapsamında kontrollü yıkıldı. Yıkım sonrası bitişikteki apartmanın da duvarının olmadığı ortaya çıktı. Duvarları yıkılan evinde tek başına otururken görüntülenen Behiye İçkili, "Yetkililere sesleniyorum, duvarımın yapılmasını istiyorum" dedi.

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı bina kontrollü yıkılınca, bitişiğindeki apartmanın duvarsız olduğu ortaya çıktı.

Olay, Çarşamba günü Veliefendi Mahallesi Arif Şentürk Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı çıktı. Çalışmaların başladığı binanın yıkımı tamamlanınca, bitişikteki apartmanın da duvarının olmadığı ortaya çıktı. Duvarsız kalan binadaki dairelerde bazı eşyalar ise yıkıntıların arasında kaldı. Yıkım sırasında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Dairelerinde hasar oluşan apartman sakinleri zararlarının karşılanmasını bekliyor.

4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

"OĞLUMU DÖVÜYORLARDI, MÜTEAHHİT BİR SÜRÜ KİŞİ TOPLAYIP GELMİŞ"

Duvarsız kalan evinde tek başına otururken görüntülenen Behiye İçkili, "2 gün önce yaşandı bu olay. Oğlum yanımda duramıyor, çünkü az kalsın bugün oğlumu dövüyorlardı. Müteahhit bir sürü kişi toplayıp gelmiş. Ben de sinirden oturdum çalışmaları izledim. Hiçbir şey söylemiyorlar, biraz sesimizi çıkardık mı hemen suçlu oluyoruz. Kimse suçlu değil, yıktınız burayı yapacaksınız. 'Yapmıyoruz' dediler. 2 koltuğum ve bir adet çift kişilik yatağım yıkıntıların arasında kaldı. Onları bile karşılamıyorlar. Yetkililere sesleniyorum, duvarımın yapılmasını istiyorum. Yapmaları lazım çünkü oğlumun durumu yok, eşimin maaşıyla geçiniyoruz" dedi.

4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı
Kaynak: DHA

Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’da ilk fire Baltık ülkesi ’İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor Avrupa'da ilk fire! Baltık ülkesi 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor
Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi
Muazzez Abacı’nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi
Sudan’ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Özgür Özel’in 5.5 milyon TL’lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
UEFA açıkladı Türkiye’den 2 stadyum dev finallere aday UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bolu’da 32 şüpheliden 11’ine müebbet Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular

14:37
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor Artık erken yaşta öğrenecekler
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler
14:23
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek’in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek'in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı
13:53
MasterChef Türkiye’de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
13:50
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor 4 bakan değişti
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti
13:16
Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar yarın toprağa verilecek
Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar yarın toprağa verilecek
12:49
Faruk Fatih Özer kimdir ’’Türkiye’de ilk’’ diyerek haber olmuştu, hayatı hücrede son buldu
Faruk Fatih Özer kimdir? ''Türkiye'de ilk'' diyerek haber olmuştu, hayatı hücrede son buldu
12:39
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade
11:56
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu
11:49
Altında işler karıştı Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
10:59
Gebze’de alarm 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı
10:39
Yeni faylar tespit edildi Prof. Dr. Sözbilir’den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2025 15:00:45. #7.12#
SON DAKİKA: 4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.